Minder stikstofuitstoot in de bouw, kan dat?

Kadijk geeft zijn uitleg nadat de Raad van State dinsdag oordeelde dat bedrijven die een vergunning aanvragen voor de bouw van huizen, kantoren, wegen en bruggen moeten aangeven hoeveel stikstof er wordt uitgestoten tijdens die bouw. Vorig jaar bepaalde het kabinet nog dat de uitstoot in de bouwfase niet meegerekend hoefde te worden – omdat die niet groot is. Zo voorkwam het kabinet dat de vergunningverlening vrijwel tot stilstand kwam.

De vergunningverlening wordt ingewikkelder

Maar volgens de Raad van State strookt die uitzondering niet met Europese regels. Dus moeten bouwers voortaan melden hoeveel stikstof er in de bouwfase van hun projecten vrijkomt. Te veel uitstoot betekent: geen vergunning. Vooral voor projecten bij natuurgebieden wordt die vergunningverlening er ingewikkelder door.

Kadijk is blij met de uitspraak van de Raad. “Vervelend en ingrijpend voor de bouw, ik begrijp hun gejammer wel”, zegt hij, verwijzend naar Maxime Verhagen, voorman van branche-organisatie Bouwend Nederland, die de uitspraak ‘dramatisch’ noemde. Kadijk stelt, net als Verhagen, dat het aandeel van de bouw in de Nederlandse stikstofuitstoot gering is: minder dan 1 procent. “Maar uitstoot is uitstoot en de echte crisis is de biodiversiteitscrisis. Minder stikstofuitstoot betekent ook minder CO2-uitstoot. De uitspraak is zowel goed voor de natuur als het klimaat.”

Meer filters of meer elektrificatie?

Minder stikstofuitstoot tijdens de bouw, hoe moet dat? Een stikstoffilter is een optie, zegt Kadijk. Bouwbedrijf VolkerWessels lanceerde zo’n filter (NoNox) twee jaar geleden. Het zet stikstof in uitlaatgassen van machines om in stoffen die niet schadelijk zijn. Kleine filters, formaat koffer, worden ingebouwd, in hijskranen bijvoorbeeld. De grote, formaat kleine container, zijn bedoeld voor de opvang van uitlaatgassen van groot materieel, zoals heimachines. VolkerWessels gebruikt ze zelf en verhuurt ze met enige regelmaat aan andere bouwers. “Slim bedacht", oordeelt Kadijk, “maar die machines draaien wel nog op diesel.”

Elektrificatie is een betere optie, vervolgt Kadijk. Elektrische vrachtwagens, kranen en graafmachines bijvoorbeeld. Maar die optie is niet zo eenvoudig op te schalen. Veel e-machines zijn er nog niet. Als ze er zijn is hun vermogen vaak kleiner dan die van machines die op diesel draaien. Of er veel aanbod komt, is de vraag. De machines komen vaak uit het buitenland en in veel buitenlanden is de uitstoot van stikstof bij bouwprojecten (nog) geen probleem. Daarbij heeft een geëlektrificeerde bouwplaats veel stroom nodig: dat betekent een tijdelijke aansluiting die dan ook weer geregeld moet worden.

Of minder heen-en-weerrijden

Zijn er meer opties? Kadijk oppert er een paar. Als de logistiek bij projecten wordt verbeterd, hoeft er minder te worden aan- en afgereden. Grote afvalcontainers op de bouwplaats plaatsen is beter dan kleine: de grote hoeven minder vaak te worden geleegd. Zo zijn er meer praktische oplossingen.

Kadijk vindt dat bouwers niet te moeilijk moeten doen over de uitspraak van de Raad van State. Het aanpakken van stikstofuitstoot is, zegt hij, maar een klein onderdeel van de noodzakelijke vergroening van de bouw. Ook de bouw moet toewerken naar een maatschappij zonder CO2-uitstoot. “We moeten fundamenteel anders gaan bouwen: duurzaam ontwerpen, schone logistiek, biobased materialen en elektrificatie van de bouwplaats. Het roer moet om.”

