Miljoenen vogels geruimd, maar de toktok-lobby kakelt door

Ik denk aan mijn vader, en aan kippen. En zal proberen u binnen 500 woorden duidelijk te maken wat er zoal in mijn hoofd gebeurt. En dan ook nog zonder reptielen die de wereld willen overnemen, want ik begrijp dat er grenzen zijn aan wat u op zaterdagochtend aankan.

Mijn vader was gek op de natuur, en vooral op vogels. Watervogels. Ik realiseer me nu pas dat dat een raar woord is, omdat vogels vooral vliegen, maar goed, tussendoor mogen ze natuurlijk best even dobberen, zwemmen, of vissen op een visje zelfs.

Zijn kloeke groene vogelgids

Mijn vader had heel veel natuurboeken, las tijdschriften van Natuurmonumenten en de Vogelbescherming, zocht na een wandeling vaak in zijn kloeke groene vogelgids op wat hij nu weer gezien dacht te hebben, en noteerde als dat bleek te kloppen plek, tijdstip, weersomstandigheden en eventuele andere bijzonderheden. Ondanks dat Dolfie maar doorouwehoerde toch een koperwiek gespot.

En kippen, vraagt u zich af..? Ik heb de afgelopen weken de pluimveelobby extra goed beluisterd, omdat de vogelgriep weer ernstiger is dan voorgaande jaren, omdat de gevolgen steeds groter worden. Voor de ondernemers in die branche, voor de onwaarschijnlijke aantallen gevleugelden die we ‘ruimen’ (vergassen), en ook voor de leefbaarheid en de volksgezondheid in ons land.

Als niet-kippenhouder denk je: als er een besmettelijke en dodelijke ziekte is die pluimvee hard treft, is de kans dat die ziekte zich ernstig verspreidt groter als je meer (en meer en nog meer) kippen (eenden, kalkoenen) in een betrekkelijk klein gebied bij elkaar zet. En dat doen we. Dat weet u als u wel eens een krant leest, dat ruikt u als u bijvoorbeeld in de Gelderse vallei bent.

Er zijn zo’n 20 miljoen stuks pluimvee bijgekomen

In 2003 werd ons land het hardst getroffen tot nu toe: 30 miljoen dieren werden geruimd, tientallen mensen werden ziek, een dierenarts overleed aan vogelgriep. De belangrijkste ontwikkeling sindsdien: er zijn zo’n 20 miljoen stuks pluimvee bijgekomen in ons land. Het aantal dieren per stal verdubbelde: we zitten nu op zo’n 100 miljoen stuks.

Ik schrijf het op nadat ik me ietwat verdiept heb in de sector, maar eigenlijk is het op geen enkele manier te bevatten. Dat wij, de mens, deze beschaving, denken dat het ook maar op enige manier te aanvaarden is dát we dit doen: levende wezens op deze manier opsluiten en opfokken, om ze daarna te doden en consumeren. En als je denkt aan bijvoorbeeld de hoeveelheid mest die dit voortbrengt, en wat er allemaal in die mest zit, en waar dat uiteindelijk allemaal heen spoelt... Ik hou erover op, voordat u in pure wanhoop uw gezicht in uw havermout legt.

Wat zegt ondertussen de toktok-lobby? Vogelgriep komt van (of door) vogels die langsvliegen en -zwemmen; hoe en waar en in welke omvang wij werken heeft er nagenoeg niets mee te maken. Als we maar zorgen dat er geen waterrijke natuur in de buurt van onze pluimvee-activiteiten is, komen we er wel uit.

Mijn vader zou aanstaande maandag 89 zijn geworden, en was een man van weinig woorden. Maar de woorden van deze sector zou hij ongetwijfeld als niet erg geloofwaardig omschreven hebben. Of, in kleinere kring, als volslagen gelul.