Milieuorganisaties: Steun aan olie- en gasprojecten maakt Nederland ongeloofwaardig op de klimaattop

De Nederlandse overheid stopt met het verlenen van bepaalde financiële steun aan nieuwe olie- en gasprojecten in het buitenland, zoals afgesproken op de vorige klimaattop in Glasgow. Maar volgens milieuorganisaties komt de overheid in haar voorgenomen beleid met zoveel slagen om de arm en uitzonderingsgronden, dat zij haar concreetste klimaatbelofte van die top schendt.

In Glasgow spraken ruim dertig landen een jaar geleden af om uiterlijk eind 2022 te stoppen met het verlenen van exportkredietverzekeringen aan buitenlandse olie- en gasprojecten. Daarbij gaat het om miljarden euro’s, waarmee Nederland bijvoorbeeld nieuwe olie- en gasprojecten in Mozambique en Brazilië mogelijk kan maken.

Donderdag, daags voor de nieuwe klimaattop in Egypte, presenteert Nederland zijn voorgenomen beleid over hoe het die financiële steun concreet wil gaan stoppen. Dat beleid bevat meer uitzonderingen dan dat van andere ondertekenende landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zweden, ziet Laurie van der Burg van milieuorganisatie Oil Change International. Zo stelt Nederland een ‘overgangsperiode’ in van een jaar, waardoor het in 2023 alsnog honderden miljoenen steun kan verlenen aan bijvoorbeeld een nieuw olieproject in Brazilië. Nederlandse bedrijven vroegen het afgelopen jaar nadrukkelijk om zo’n overgangsperiode.

Leveringszekerheid in Europa

“Dit laat zien dat dat het kabinet is gezwicht voor de lobby van de industrie”, zegt Van der Burg. Door de overgangsperiode komen circa tien buitenlandse olie- en gasprojecten nog in aanmerking voor financiële steun van Nederland. Van der Burg wijst op onderzoek van het Internationaal energieagentschap (IEA), waaruit blijkt dat nieuwe olie- en gasprojecten in strijd zijn met het doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. De verantwoordelijke ministeries van financiën en buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (BHOS) zeggen dat België ook een overgangsperiode hanteert, maar volgens Van der Burg geldt die alleen voor projecten waar al een toezegging is gegeven, terwijl het in Nederland ook om projecten gaat waar nog een aanvraag kan worden gedaan.

Ook wil Nederland, anders dan andere ondertekenaars, buitenlandse olie- en gasprojecten blijven steunen wanneer die ‘de leveringszekerheid in Europa veiligstellen’, zoals via lng-tankers voor de Europese import van gas. Oil Change International maakt zich zorgen, aangezien de overheid hier niet nadrukkelijk zegt dat ze aan het 1,5-graad scenario hoeven te voldoen. Het kabinet zegt dat deze uitzondering ‘tijdelijk’ is.

Daarnaast maakt het kabinet verschillende uitzonderingen voor fossiele projecten in lage-inkomenslanden met extreme energiearmoede. Volgens Isabelle Geuskens van Milieudefensie was de bedoeling van de Glasgowbelofte juist om precies dit soort financiële ondersteuning te stoppen. “Dit laat zien dat Nederland mooie groene beloftes doet, maar ondertussen de poort voor fossiele projecten wagenwijd open houdt.”

Actie, actie, actie

De afspraak van landen om te stoppen met financiële steun aan buitenlandse fossiele projecten was een van de weinige successen van de vorige klimaattop in Glasgow. Nederland wilde in eerste instantie niet tekenen, maar aangezien Mark Rutte bij aanvang van de top ‘actie, actie, actie’ had gepredikt, besloot de overheid, mede onder druk van milieuorganisaties, uiteindelijk toch mee te doen.

In de verklaring stelden landen voor het einde van 2022 te stoppen met financiële steun aan veel buitenlandse olie- en gasprojecten in de vorm van exportkredietverzekeringen. Kort uitgelegd is dat geld waarmee de overheid megaprojecten verzekert van Nederlandse bedrijven, die bijvoorbeeld infrastructuur voor gas- of oliewinning in ontwikkelingslanden aanleggen. Deze projecten zijn te groot en risicovol voor private verzekeraars, dus nemen overheden de verzekeringen op zich. Het is een van de instrumenten waarmee overheden nieuwe olie- en gasprojecten mogelijk blijven maken, die volgens wetenschappers in strijd zijn met de Parijsdoelen.

Nederland kent enkele grote maritieme bedrijven die veel verdienen aan dit soort buitenlandse fossiele projecten, zoals Boskalis, Van Oord, SBM Offshore en Damen. Eerder bleek al dat de overheid het afgelopen jaar uitgebreid met bedrijven om tafel heeft gezeten, die daar vroegen om uitzonderingsgronden, tot grote zorgen van milieuorganisaties.

Nederland in de achterhoede

Van alle landen die beloofden om te stoppen met het verlenen van exportkredietverzekeringen voor buitenlandse fossiele projecten, dreigt Nederland zich aan te sluiten bij de achterhoede, stelt Van der Burg van Oil Change International. De internationale milieuorganisatie analyseerde eerder de uitwerking van andere landen, die ook enkele uitzonderingen toevoegden, “maar zich over het algemeen goed aan hun afspraak houden”.

Volgens Geuskens en Van der Burg houdt het kabinet zich niet aan zijn meest concrete klimaatbelofte van de vorige klimaattop, wat ook de geloofwaardigheid van Nederland in Egypte kan schaden. Geuskens: “Hiermee openen we een deur voor andere landen om ook met afgezwakt beleid te komen, dat in strijd is met maximaal 1,5 graden opwarming”.

‘Gelijkwaardig speelveld voor bedrijven’

Het kabinet zegt hier juist dat het voorgestelde beleid wel degelijk in lijn is met wat in Glasgow is afgesproken. “Voor investeringen in nieuwe olie- en gasvelden en fossiele infrastructuur is op basis van wetenschappelijke bevindingen [...] geen ruimte onder het 1,5 graden scenario”, zegt een woordvoerder van Financiën. “Deze zullen in het voorgenomen beleid ook geen dekking vanuit de ekv [exportkredietverzekeringen] meer krijgen.”

Het kabinet zegt dat Nederland zich met dit voorgenomen beleid voegt “bij een select gezelschap van landen die internationale exportsteun voor de fossiele olie- en gasindustrie afbouwen.” De uitzonderingen zouden nodig zijn voor een ‘zorgvuldige invoering’ van de stop van steun aan buitenlandse fossiele projecten, met oog voor ‘een gelijkwaardig speelveld voor bedrijven’.

Ondertussen vindt ondernemersorganisatie VNO-NCW het voorgenomen beleid juist te rigoureus en noemt het ‘nadelig voor bedrijven.’ De bedrijvenclub zou liever een uitfaseerperiode van acht jaar zien, en vindt dat Nederland vergeleken met landen als Japan en Noorwegen ‘op de muziek vooruit loopt’, aangezien bedrijven uit die landen wel steun van hun overheden blijven krijgen voor olie- en gasprojecten. Hiermee zou Nederland een ongelijk speelveld voor bedrijven creëren.

Het kabinet zegt dat de huidige uitwerking ‘voorgenomen beleid’ is, en dat het de komende tijd ‘in overleg blijft’ met andere landen die de Glasgowverklaring hebben ondertekend. Het beleid ‘kan worden herzien als de beleidsontwikkelingen in andere landen daar aanleiding toe geven’. Van der Burg vreest dat dit ook nadelig kan uitpakken wanneer Duitsland en Italië, die hun beleid nog bekendmaken, met een nog minder ambitieuze uitwerking zouden komen.

Lees ook:

Komt Nederland zijn belofte na, of blijft het buitenlandse fossiele projecten steunen?

De Nederlandse overheid stopt met steun aan buitenlandse olie- en gasprojecten, beloofde Mark Rutte vorig jaar in Glasgow. Gaat het dat ook doen of krijgen bedrijven een voet tussen de deur? Een reconstructie.