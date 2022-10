Milieuorganisaties in verzet tegen ‘bizarre’ lucratieve claims van fossiele industrie

Een verbod op olieboringen dichtbij de kust heeft Italië vorige maand een flinke kostenpost opgeleverd. Achter gesloten deuren hebben speciale rechters besloten dat het Britse oliebedrijf Rockhopper 241 miljoen euro schadevergoeding krijgt. Rockhopper wilde naar olie boren in de Adriatische Zee, bij de regio Abruzzo. Nu dat niet mag, krijgt het een vergoeding die zesmaal hoger ligt dan de investeringen van het bedrijf in het olieproject.

Rockhopper en de rechters baseren zich op een energieverdrag uit 1994, dat investeringen in de energiesector beschermt. Momenteel zijn 53 landen lid, waaronder de EU-lidstaten. Ook Nederland kan door dit Energy Charter Treaty (ECT) de nodige nieuwe schadeclaims tegemoetzien, waarschuwen klimaatorganisatie Urgenda, vakbond FNV, Milieudefensie en negen andere organisaties maandag in een brief aan het kabinet.

Binnenkort moeten Europese lidstaten besluiten of ze akkoord gaan met een herziene versie van dit verdrag. Die nieuwe tekst zou beter moeten aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs, en de fossiele industrie dus minder in bescherming nemen. Maar volgens de organisaties is dat onvoldoende het geval, omdat bijvoorbeeld aardgasprojecten tot uiterlijk 2040 beschermd worden. Ook loopt de investeringsbescherming van kolencentrales mogelijk door tot in de jaren dertig. Ze willen dat Nederland er helemaal uit stapt.

Bizarre claims

“Het is hoog tijd om bedrijfsbelangen ondergeschikt te maken aan het maatschappelijk belang”, zegt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. “Het ECT remt de broodnodige versnelling van de energietransitie die nodig is burgers te beschermen.” Nederland kreeg al te maken met schadeclaims van de Duitse ondernemingen RWE en Uniper, omdat die na 2030 geen kolen mogen stoken in hun energiecentrales.

In juni riep de Tweede Kamer de regering op om uit het ECT te stappen. Ook minister Rob Jetten voor klimaat en energie is er kritisch over. “Wat we nu zien, is dat internationaal opererende bedrijven dit verdrag gebruiken om bizarre claims bij overheden neer te leggen, als die overheden proberen voor de samenleving de verduurzaming te versnellen”, zei hij in juli tijdens een vergadering in de Tweede Kamer.

Jetten noemde het een serieuze optie om uit het verdrag stappen, maar dan wel met de hele Europese Unie tegelijk. Hij zei het verdrag liever in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Het verdrag loopt nog 20 jaar door, ook als je eruit stapt

Als Nederland uit het verdrag stapt, is het er niet zomaar van af. De regels blijven dan nog twintig jaar geldig, zoals afgesproken. Maar dat is geen reden om die stap niet te zetten, zeggen de organisaties, waaronder ook Both Ends, Natuur & Milieu en Greenpeace. “Instemmen met de verdragswijzigingen is een stap verder in het arbitragemoeras”, schrijven ze.

“Het is het verkeerde verdrag voor deze tijd”, zegt Audrey Gaughran, directeur van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo). “Politieke leiders zouden zich twee keer moeten bedenken voordat ze hiermee akkoord gaan, nu de gevolgen van klimaatverandering duidelijker zijn dan ooit.”

Lees ook:

Nederland wil af van miljardenclaims fossiele energiebedrijven

Dankzij een internationaal energieverdrag kunnen fossiele-energiebedrijven Nederland aanklagen bij een speciaal tribunaal. De Tweede Kamer wil daarvan af.