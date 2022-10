Milieudefensie wijst financiële sector aan als de grootste vervuiler

Geen enkele fabriek of boortoren bezitten, maar toch de meeste vervuiling van iedereen veroorzaken. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen krijgen het voor elkaar, volgens Milieudefensie.

Door wereldwijd vervuilende bedrijven te financieren telt de klimaatschade als gevolg van leningen en beleggingen door de Nederlandse financiële sector op tot 244 megaton broeikasgas. Dat staat gelijk aan 1,5 keer de binnenlandse CO2-uitstoot van Nederland.

Milieudefensie liet dat becijferen door Profundo. Dat ‘groene’ onderzoeksbureau baseerde zich op milieurapporten, maar moest vanwege ontbrekende cijfers ook veel schattingen doen. Profundo nam dertien financiële instellingen onder de loep, van de Rabobank, ABN en ING tot pensioenfondsen PME, ABP en PFZW en verzekeraars ASR en Achmea.

Geen van die geldschieters komt heel klimaatvriendelijk uit de studie naar voren. “Via het geld dat zij hebben uitgezet zijn ze verantwoordelijk voor veel CO2-emissies”, zegt onderzoeker Ward Warmerdam van Profundo.

ING heeft te grote voetafdruk

Over dat uitgangspunt van het onderzoek bestaat wel enige discussie. Want het zijn niet de banken, verzekeraars en pensioenfondsen die zelf vervuilen, maar de bedrijven en projecten waar ze geld in hebben gestoken. Toch wint de overtuiging aan terrein dat financiële instellingen (mede)verantwoordelijk zijn voor de klimaatgevolgen van hun investeringsbeleid.

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen lanceren daarom eigen klimaatambities, waarmee ze hun kredietportefeuilles willen verduurzamen. Ze beloven financiering van steenkool, olie en gas af te bouwen.

Dat gaat veel te traag, concludeert Milieudefensie. Vooral ING als Nederlandse grootste bank heeft volgens Profundo een voetafdruk (102 megaton) die indruist tegen het Parijse klimaatakkoord, vanwege grote olie- en gasbelangen.

‘Energietransitie snakt naar financiering’

Ook Aegon (35 megaton) krijgt een slechte beoordeling, omdat de verzekeraar wereldwijd in fossiele energie belegt. Door het geld niet meer te investeren in vervuilende, maar in duurzame ondernemingen en projecten (zoals zonne- en windenergie) zouden de instellingen hun koers in lijn kunnen brengen met de klimaatdoelen. “De energietransitie snakt naar financiering, dus het kan”, zegt Peer de Rijk van Milieudefensie.

Het afstoten van fossiele beleggingen en leningen is onrealistisch, klinkt het vaak in de financiële sector. Te weinig solide projecten in de duurzame economie zouden beschikbaar zijn. Bovendien is het volgens bijvoorbeeld pensioenfonds PFZW beter om met vervuilende bedrijven om de tafel te blijven door er aandelen in aan te houden. Zo kunnen ze gestimuleerd worden tot verduurzaming, aldus PFZW. Stoot een belegger de fossiele belangen af, dan zou een immorele eigenaar ze overnemen.

Die stelling nam pensioenreus ABP ook in. Tot najaar 2021. Toen kondigde ABP plotseling aan alle fossiele belangen af te gaan stoten. Omdat ABP nog aan de uitvoering van dit plan werkt, krijgt het fonds van Milieudefensie nog geen klimaattrofee.

Verduurzaming uit lijfsbehoud

Ook kleinere fondsen beloofden te ‘desinvesteren’, dus uit vuile projecten te stappen. ING belooft ook in 2025 gemaakte investeringen weg te halen bij kolencentrales. De bank zegt zich te committeren aan het Parijse klimaatakkoord. Nieuwe leningen aan olie, gas en kolen geeft ING naar eigen zeggen niet meer af.

Milieudefensie vertrouwt niet op de beloften van de financiële sector. Het Rijk moet met harde eisen aan de geldbeheerders komen en ze dwingen tot transparantie over hun klimaatimpact, volgens de milieuclub.

De Nederlandsche Bank zou, als toezichthouder, meer moeten gaan letten op een verduurzaming van de financiële sector. Niet alleen om het klimaat te redden, stelt Milieudefensie, maar ook uit lijfsbehoud van de sector zelf. Uitstaand kapitaal in fossiele projecten zou op termijn waardeloos en riskant worden, omdat de economie van de toekomst duurzaam is.

