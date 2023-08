Milieu Centraal rekent voor: terugverdientijd zonnepanelen kan tegenvallen, maar niet voor iedereen

Uitgerekend Vandebron, dat zich profileert als duurzaam energiebedrijf, introduceert als eerste een heffing op zonnestroom die klanten terugleveren. Dat klinkt tegenstrijdig. Toch bevestigt de veelbesproken keuze door Vandebron ook het groene karakter het bedrijf.

Dat zit zo: bovengemiddeld veel klanten van de kleine, groene energieleverancier bezitten zonnepanelen. Die duurzame klanten oefenen, als groep, financiële druk uit op de kas van het bedrijf. Het exact voorspellen van zonneschijn is namelijk lastig, waardoor de rekening van energiehandel en de kosten voor het stroomnet stijgen.

‘Eerlijker’

Vandebron (onderdeel van Essent) kiest er nu voor om een deel van die rekening gericht neer te leggen bij klanten met eigen zonnestroom. Dat is volgens Vandebron ook eerlijker, omdat mensen zonder zonnepanelen op die manier niet meebetalen aan het ‘probleem’ op het stroomnet waar de groei van zonnedaken toe leidt.

Vandebron krijgt bijval en begrip uit de energiesector, de Vereniging Eigen Huis is kritisch en zegt dat eigenaren van zonnepanelen ‘overvallen’ worden door de heffing, die een negatieve impact heeft op de terugverdientijd van zonnepanelen.

Bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal zijn de energiekenners aan het rekenen gegaan nadat Vandebron de terugleverheffing bekend maakte. Expert Puk van Meegeren noemt die sommen ‘best complex’. De uitkomst hangt af van het weer, het type zonnedak en het stroomgebruik van de bewoners.

Vermeden kosten

Helder is: Vandebron-klanten verdienen minder geld aan eigen zonnecentrale op het huis. Wie jaarlijks 2500 kilowattuur opwekt met panelen op het dak, betaalt van de 500 euro aan waarde van die opgebrachte zonnestroom ongeveer 250 euro heffing.

Het is zeker niet zo, legt Van Meegeren uit, dat daarmee de terugverdientijd van zonnepanelen verdubbelt.

Want er is, naast de (deels ingeleverde) waarde van eigen zonnestroom, ook nog steeds sprake van vermeden kosten. Want zonnepanelenbezitters hoeven geen stroom af te nemen uit het netwerk, ook de bijbehorende belasting daarop omzeilen ze.

Acht jaar terugverdientijd

“Even een rekenvoorbeeld”, zegt Van Meegeren. “Stel je koopt nu een set van tien zonnepanelen voor 7500 euro. Met de heffing zijn die, met mogelijk nog enkele jaren hoge stroomprijzen, in ongeveer acht jaar terug te verdienen. Zonder de heffing zou dat zeven jaar zijn.”

Een jaar langer wachten tot de aanschafprijs is terugverdiend? Dan volgt nog zeven tot twaalf jaar ‘gratis’ stroom. Dat lijkt schappelijk. Toch kan het een tegenvaller zijn, voor wie een kortere terugverdientijd voor ogen had. En wie heel veel zonnestroom produceert en die zelfs nauwelijks gebruikt valt bij Vandebron ook in de hoogste ‘schijf’, met jaarlijks honderden euro’s aan heffing.

Afbouw saldering

Bovendien tekent Milieu Centraal daarbij aan dat de heffing mogelijk niet de enige financiële tegenvaller is waar eigenaren van zonnepanelen rekening mee moeten houden. De gunstige salderingsregeling wordt afgebouwd, in stapjes tussen 2025 en 2031.

Alleen de Eerste Kamer moet nog instemmen. Als dat gebeurt, kan de businesscase van mensen met zonnepanelen er verder op achteruitgaan. Mochten bedrijven, zoals Vandebron, de heffing handhaven kan de terugverdientijd van acht naar tien of zelfs twaalf jaar oplopen, schat Van Meegeren.

Meer panelen nodig

Zeker wie erin slaagt om veel van de zelf opgewekte elektriciteit direct zelf te gebruiken, zodat van teruglevering weinig sprake is, ziet de terugverdientijd relatief weinig toenemen. Vandebron-klanten die toch boos of ontevreden zijn kunnen overstappen, maar ook andere leveranciers overwegen de heffing in te voeren.

Bij Milieu Centraal hopen ze niet dat zonnepanelen nu een slecht imago krijgen bij klanten die twijfelen of ze eraan beginnen. “Nederland heeft nog veel meer zonnepanelen nodig. De transitie is pas net begonnen.”

Bedrijven, met zware aansluitingen en veel panelen, krijgen met de heffing van Vandebron nog niet te maken. Het energiebedrijf levert alleen aan ‘kleinverbruikers’. Niet uitgesloten is dat ook bedrijven met grote zonnedaken, en uitbaters van zonnevelden, deels gaan betalen voor het belasten van het stroomnet.

