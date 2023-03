Mijn zonne-auto komt er niet, leve de zonnebus en zonnetruck

Een vurige wens van me is in rook opgegaan. Mijn zonne-auto annex thuisbatterij is afgeblazen. De makers concentreren zich op de techniek voor zonnepanelen op andere auto’s, bussen en vrachtwagens.

Het leek zo goed te gaan met de Sion van de Duitse start-up Sono. Er waren er al dik 40.000 van besteld. En er was weliswaar 100 miljoen euro aan eigen vermogen nodig, maar binnen een paar weken was daar door aspirant-kopers als ik al de helft van bijeengebracht. Wat ging er mis? De tweede helft; de crowdfundingsactie stokte dit keer bij 50 miljoen euro. Daarmee konden de initiatiefnemers andere investeerders kennelijk niet overtuigen om van hun kant nog ettelijke honderden miljoenen in het project te steken.

In zonnebussen hebben financiers wel trek

Sono waarschuwde eind vorig jaar dat het in financiële problemen dreigde te komen. Externe financiers hadden het bedrijf aangeraden om het dure autoproject te staken en met alleen de techniek voor zonnepanelen op daken van andere auto’s, maar ook op schepen, door te gaan. Die techniek was ontwikkeld voor de Sion, maar was een eigen leven gaan leiden.

Inmiddels heeft Sono al meer dan twintig klanten die Sono-zonnepanelen op bijvoorbeeld hun MAN-vrachtwagens en Scania-bussen willen. Die divisie heeft amper nog geld nodig en staat op het punt een goed winstgevend bedrijf te worden. Daar hebben financiers wel trek in.

De initiatiefnemers wilden daar eigenlijk niet van weten. Het was begonnen om de Sion: niet alleen een auto met zonnepanelen rondom, maar ook een rijdende thuisbatterij en dankzij eigen software ook een auto die makkelijk als deelauto ingezet kon worden. Dat was te mooi om zomaar op te geven, vonden zij. En vond ik, samen met duizenden anderen, ook.

Sono-zonnepanelen op vrachtwagens, bussen en bestelauto’s hebben de toekomst. De zwarte auto vooraan, de Sion waar alles mee begon, gaat voorlopig de ijskast in. Beeld Sono Motors

Maar net als bij Lightyear, de Nederlandse bouwer van een zonne-auto, werd de financiering het struikelblok. Lightyear ging zelfs failliet. Zover heeft Sono het niet laten komen. Ze trokken zelf de stekker uit hun elektrische auto op een moment dat er nog ruimte was om de panelen-tak gezond door te laten gaan. Dat maakt het mogelijk dat degenen die hun Sion al hebben aanbetaald, hun geld terug zullen krijgen.

Een tweede kans?

De panelen-divisie, ontwikkeld met de aanbetalingen op de Sion, zal de winst de komende drie jaren gebruiken om de teleurgestelde Sion-fans te compenseren. Ik krijg mijn aanbetaling van 1500 euro, gestort in januari 2020, terug in drie porties en zowaar daar bovenop nog een rentevergoeding van maar liefst 5 procent. En dat terwijl de officiële rente de afgelopen jaren dichter bij de 0,05 dan bij de 5 procent lag. Een beter bewijs dat de initiatiefnemers te goeder trouw waren en zijn, kan ik me nauwelijks voorstellen.

Maar goed, voor mijn deur straks dus geen Sono Sion, en geen thuisbatterij van 54 kWh. Hoewel? Sono probeert nog zijn Sion te verkopen aan een autofabrikant of andere geïnteresseerde. Die krijgt alle testauto’s die er nu rondrijden en de kennis die in de afgelopen jaren is verzameld, zij het niet die van de zonnepanelen-tak, tegen een vermoedelijk schappelijke prijs. Iemand met een wat dikkere portemonnee zou mijn droomauto dan alsnog kunnen gaan bouwen. Zoals ook Lightyear een nieuwe groep financiers heeft gevonden die de Lightyear 2 toch nog hoopt te realiseren.

De eerste signalen zijn positief

Als de Sion een nieuw onderdak vindt en die eigenaar belooft de auto binnen enkele jaren te bouwen, teken ik –denk ik – opnieuw in. Maar voorlopig moet ik toch maar omzien naar een andere elektrische auto en andere thuisbatterij.

Sono is ondertussen betrokken bij een Europees project om de mogelijkheden van zonnepanelen op auto’s in het algemeen te onderzoeken. De eerste signalen hiervan zijn positief. Auto’s zouden in Europa ongeveer een kwart van hun jaarlijkse kilometers op ‘eigen’ zonnestroom kunnen rijden. Misschien dat u over een paar jaar een Volkswagen of Mitsubishi koopt met Sono op het dak. Ik houd u op de hoogte.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

