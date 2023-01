Mijn airco lost belofte in: sinds april de helft minder gas verstookt

De airco die sinds eind maart in mijn woonkamer staat, heeft de verwachtingen helemaal waargemaakt. Mijn gasverbruik is vrijwel gehalveerd. En dat zonder dat de stroomrekening is geëxplodeerd.

In maart schreef ik hoopvol dat het erop leek dat de warmtepomp mijn gasverbruik ging halveren. Dat was op basis van slechts één week. Nu heb ik negen maanden met warmtepomp-warmte achter de rug en kan ik goed zien wat het resultaat is. En dat is nagenoeg die halvering.

Luluwap

Even tussendoor: de naam airco vind ik verwarrend, want ik gebruik het ding als warmtepomp. Maar de term warmtepomp associeer ik met een apparaat om de gasketel van een cv-installatie te vervangen. Dus zoek ik naar een korte naam voor mijn airco/warmtepomp.

De airco gebruikt de warmte van de buitenlucht om lucht in de woonkamer te verwarmen en heet daarom formeel lucht-lucht-warmtepomp. Dit in tegenstelling tot de warmtepomp die cv-water verwarmt en lucht-water-warmtepomp heet. Is het een idee om mijn airco een luluwap te noemen en die cv-variant luwawap? Ik vind het wel grappige namen, maar misschien weet iemand iets mooiers?

De lucht-lucht-warmtepomp, mijn 'luluwap', zorgt voor nagenoeg een halvering van mijn gasverbruik. Beeld Vincent Dekker

Hoe dan ook: de luluwap heeft me veel gas bespaard. Van april tot en met december verstookte ik in 2021 921 kubieke meter gas louter voor de cv (en nog 180 voor warm water). In 2022 was dat 445 kubieke meter. Dat is dus ruim een halvering.

Maar: in 2022 was het gemiddeld iets warmer dan in 2021. Verreken je dat verschil, dan zou ik in 2021 zonder mijn luluwap geen 921 maar 858 kuub gas hebben verstookt. Dan komt de besparing uit op 52 procent. Ik heb 413 kubieke meter gas bespaard. Bij een prijs van 1,75 euro per kuub is dat 723 euro waard.

Nu zitten hier de echte wintermaanden januari en februari nog niet bij. Of die het resultaat iets verslechteren of verbeteren, moet nog blijken. Maar over een heel jaar gezien verwacht ik geen dramatisch verschil.

Extra stroom valt mee

Tegenover de besparing op gas staat wel extra stroomverbruik. Die stroom komt van mijn eigen dak en is dus ‘gratis’. Maar als ik de stroom teruglever, krijg ik daar 20 cent per kWh voor. Op basis daarvan heb ik 124 euro aan extra stroom verbruikt. Dus netto heb ik in negen maanden 599 euro bespaard.

Over het extra stroomverbruik heb ik twee dingen te melden. De luluwap is opvallend zuinig. Hij krijgt de woonkamer warm met relatief weinig stroom. Maar de afgelopen maanden waren de werkkamers van mijn vrouw en mij, en de centrale hal, soms onaangenaam koud. Voor de werkkamers hebben we een elektrisch kacheltje met ventilator gekocht (à 90 euro) dat slechts een kwartiertje hoeft te werken (500 Wh aan stroom) om het twee uur warm te hebben.

Infraroodpaneel

In de hal installeerden we in december een infraroodpaneel, kosten inclusief installatie pakweg 800 euro. Die hing nog niet aan het plafond of de temperatuur dook buiten naar min 8 graden Celsius. In de hal werd het niet warmer dan 18 graden, en dat vindt mijn vrouw (de belangrijkste graadmeter in huis...) te weinig.

De hal is waar mogelijk geïsoleerd, maar de oudere tochtstrips lieten toch kieren bij de voordeur open. Dat heb ik aangepakt. In de zachte tweede helft van december kreeg het paneel de hal wel naar 19 graden, wat mijn vrouw prima vindt. (Zij is een slank type en heeft een dunne huid: een halve graad meer of minder is voor haar goed voelbaar, al dragen we truien in huis).

Het paneel heeft voor het verwarmen van de relatief grote hal veel stroom nodig. In december was het bijna net zoveel als wat de luluwap heeft verbruikt om de grote woonkamer op 20,5 graad te houden. Samen met installateur Richard Snoek probeer ik nu te ontdekken waar dat door komt.

Koeler cv-water

Wat ik ook ga onderzoeken is wat het effect van minder warm cv-water is. Hoe lager de temperatuur van cv-water, hoe efficiënter die cv wordt. Maar ik had een jaar geleden al gemerkt dat bij water van 40 graden de cv mijn woonkamer op een winterdag niet meer naar 20,5 graad kreeg. Dus stond ie op 50 graden.

Met de luluwap in de woonkamer, het infraroodpaneel en het elektrisch kacheltje is dat probleem verholpen. Alleen de rest van het huist hoeft nu nog maar af en toe verwarmd te worden, en dan naar zo'n 17 graden, om de ergste kou en vochtproblemen buiten de deur te houden. Dus kan ik nu kijken hoe zuinig de cv wordt met water van 40 graden, en zo mogelijk zelf van 35 of 30 graden. Ik houd u op de hoogte.

