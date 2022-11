Microplastics zijn overal, zelfs in ons bloed. Maar terugdringen kan, zegt TNO

Minder plastic gebruiken betekent minder vervuiling en dus minder risico voor de gezondheid door piepkleine deeltjes. Het lijkt zo simpel. Maar het gebruik van plastic neemt juist razendsnel toe, en daarmee ook de verspreiding van microplastics. Toch is het mogelijk die vervuiling tot meer dan 70 procent terug te dringen, blijkt uit onderzoek van TNO.

“We treffen microplastics overal in het milieu aan, zelfs in de poolgebieden”, zegt onderzoeker Ingeborg Kooter van TNO. “Ze zijn terug te vinden in ons bloed en zelfs in de placenta's van zwangere vrouwen. De effecten op de mens zijn nog onvoldoende duidelijk. Maar van fijnstof weten we dat vooral de allerkleinste deeltjes gevaarlijk zijn, die ademen mensen in en komen via de luchtwegen in de longen en kunnen schadelijk zijn voor vitale functies van het lichaam. Vanuit het voorzorgsprincipe moeten we dus de vorming van microplastics zoveel mogelijk beperken.”

Microplastic zijn overal, zo begint de titel van een rapport dat TNO dinsdagmiddag uitbracht. De tweede helft is hoopvol: ‘reductie met 70 procent haalbaar’. Daarvoor is een combinatie van maatregelen nodig, die stuk voor stuk best voor de hand lijken te liggen. Eerst moest echter duidelijk zijn hoe microplastics ontstaan en waar ze terecht komen. “Eigenlijk deden we tot dusver maar wat en wist niemand of maatregelen effectief zouden zijn”, licht Sieger Henke van TNO toe.

Deeltjes door bandenslijtage

Uit het Materiaal Flow Analyse Model, dat TNO ontwikkelde, blijkt dat autobanden veruit voor de meeste microplastics in Nederland zorgen. Dat is verrassend omdat het synthetische rubber waarvan autobanden zijn gemaakt maar 6 procent van de plasticproductie bedraagt. Slijtage van de banden zorgt echter voor veel deeltjes kleiner dan 5 millimeter, waarvan weliswaar 40 procent volledig wordt afgebroken maar de rest lang in lucht, water en bodem kan blijven.

De meeste kilo’s plastic worden gebruikt voor verpakkingen als zakjes en bakjes, en ook hieruit ontstaan veel microplastics, vooral door uit elkaar vallend zwerfafval. Datzelfde geldt voor landbouwfolie en in mindere mate voor slijtage van textiel met synthetische vezels. Microplastics die aan producten worden toegevoegd, zoals scrubdeeltjes in tandpasta, shampoo en make-up, vormen een veel kleiner aandeel.

Dit jaar komt ongeveer 300 kiloton microplastics in Nederland in het milieu terecht, zonder maatregelen loopt dat op tot ruim duizend kiloton, dus 3,5 keer zoveel, in 2050, zegt Henke. Dat wordt dus 350 kiloton als Nederland erin slaagt de verspreiding met 70 procent te reduceren, ook als het gebruik van plastic stijgt. In 2030 kan al een reductie van 37 procent zijn bereikt.

Maatregelen in de hele keten

Daarvoor moeten in ‘de hele keten’ maatregelen worden genomen, die de landelijke overheid coördineert. Met staatssecretaris Vivianne Heijnen van milieu en verschillende bedrijven is daarover als overlegd, zegt Pieter Imhof van TNO. De aanpak behelst beleid, materiaalkeuzes, productontwerp, recycling- en scheidingstechnologie, gedrag, afvalmanagement en schoonmaakacties.

Goede voorbeelden zijn het gebruik van minder plastic voor vershoudverpakkingen van voedsel, het verbod op wegwerkbekertjes, plastic bordjes, bestek en rietjes, en de invoering van statiegeld op plastic flesjes, zegt Henke. Ook het gebruik van andere materialen scheelt. “Een shampoofles geeft bijvoorbeeld veel minder microdeeltjes af, die bovendien groter blijven, dan de inmiddels verboden koffiebekertjes. Voor het rubber van autobanden moet worden gekeken naar alternatieven met veel minder slijtage en mogelijk het afvangen van microplastics bij de band zelf tijdens het rijden. Een prototype hiervan dat TNO heeft getest, zorgt voor 60 procent reductie, maar is nog niet op de markt.

Lees ook:

Het bewijs stapelt zich op: het plastic in onze kleding maakt ons ziek

Plasticdeeltjes in kleren maken ziek. Door wegwerpmode krijgen we via de lucht en drinkwater steeds meer plastic binnen.

Veel minder plastic flesjes bij zwerfafval, maar statiegelddoel is nog niet bereikt

De hoeveelheid drankverpakkingen in het zwerfafval neemt licht af, constateert Zwerfinator Dirk Groot. Dat komt door de heffing van statiegeld op plastic flesjes.

De noordpool is eerder een afvoerputje dan een maagdelijk landschap

Deze zomer voer een schip met vijftig wetenschappers rond Spitsbergen om klimaat- en milieuonderzoek te doen. Deel 3 in een serie: plasticrapers op het strand, maar ook de analyse van kwik in de bodem laten zien dat het Noordpoolgebied lang niet zo ongerept is als gedacht.