Met z’n allen weer de lucht in, ondanks dure tickets

Een tekort aan beveiligers op Schiphol. Vluchten die geannuleerd moesten worden. China dat door de lucht vrijwel onbereikbaar is. Dure vliegtuigbenzine. En passagiersaantallen die sterk stijgen, maar nog niet op het niveau zijn van voor corona. Toch verdiende luchtvaartmaatschappij KLM in het derde kwartaal van dit jaar aardig wat geld - en dat gold ook voor KLM’s moederbedrijf Air France-KLM. Vliegtickets zijn flink duurder geworden en daar profiteerde KLM van.

Het Nederlandse luchtvaartbedrijf hield aan het derde kwartaal 443 miljoen euro over, al zitten in dat bedrag niet de rente op leningen die KLM moet betalen en het bedrag dat KLM aan de fiscus moet overmaken. KLM heeft nu vijf kwartalen achter elkaar een brutowinst kunnen behalen.

Die winst was beduidend hoger geweest als luchthaven Schiphol meer beveiligers in dienst had genomen. Door het tekort aan beveiligingspersoneel moest KLM vluchten annuleren, wat het bedrijf 30 miljoen euro kostte aan compensatie voor reizigers die niet konden vertrekken. Daar komt nog bij dat KLM 145 miljoen euro aan inkomsten misliep omdat het vluchten uit zijn vluchtschema moest schrappen. KLM vervoert minder mensen dan het zou willen en kunnen. Dat zal ook de komende maanden ook nog zo zijn.

Het aantal reizigers dat KLM in het derde kwartaal vervoerde kwam uit op 7,5 miljoen. Dat waren er vorig jaar, toen er meer coronarestricties waren, 5,2 miljoen. Twee jaar geleden, met nog veel meer reisbeperkingen, waren dat 2,3 miljoen. Toch is het niveau van 2019 nog lang niet gehaald: 9,5 miljoen.

Beperkt aanbod

Dat KLM desondanks toch een bedrijfsresultaat van 443 miljoen euro haalde, komt vooral doordat de prijzen voor vliegtickets flink duurder zijn geworden. De vraag naar tickets is groot: “Mensen willen na de moeilijke coronajaren weer vliegen,” zegt KLM-bestuursvoorzitter Marjan Rintel. Maar het aanbod van tickets is vrij beperkt. Hoe groot de prijsstijging gemiddeld is, kan of wil een woordvoerder van KLM niet zeggen. “Dat is niet eenduidig aan te geven.” De stijging verschilt volgens haar onder meer per klasse en per route en hangt verder af van de kosten van de vluchten en de aanwezigheid van concurrenten.

Rintel erkende dat KLM reizigers niet altijd de service kan verlenen die zij wensen. Ook KLM kampt met een tekort aan personeel. Het personeelsbestand is sinds medio 2019 met 11 procent gedaald. KLM is zelf ook bezig om meer personeel aan te nemen, maar dat biedt pas over enkele maanden soelaas. Rintel: “We hebben inmiddels tussen de 200 en 300 mensen aangenomen. Die moeten nog opgeleid worden, maar geven ons daarna wat meer ruimte.”

Zwarte cijfers na twee coronajaren

Moederbedrijf Air France-KLM als geheel - Air France, KLM en Transavia - haalde in het derde kwartaal een winst van 460 miljoen euro. Daardoor schreef het bedrijf ook over de eerste negen maanden van dit jaar zwarte cijfers, na twee (corona)jaren met bloedrode resultaten.

Ook uit de cijfers van het moederbedrijf bleek dat de ticketprijzen fors zijn gestegen. Air France en KLM vervoerden samen bijna 50 procent meer passagiers dan vorig jaar. Al die passagiers leverden zo’n 100 procent meer inkomsten op. Dat kwam deels doordat er meer vraag was naar ‘dure’ stoelen in de first en de business class. Opvallend was dat de brutowinst van Air France in het afgelopen kwartaal hoger uitviel dan die van KLM. In het verleden was dat vaak anders.

