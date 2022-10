Met nog eens vijf jaar Xi is investeren in China niet langer vanzelfsprekend

Er zijn momenteel wel erg veel factoren die zakendoen met China lastig maken. Maar het land mijden is vaak nadelig.

China is de toekomst, in China is het geld te verdienen, je kunt als bedrijf niet om China heen. Dat is het mantra de laatste jaren geweest. Maar in de tweede economie van de wereld dienen zich zoveel spelbrekers aan, dat westerse bedrijven hun China-strategie heroverwegen.

Vooral de rigoureuze aanpak bij een oplaaiend coronavirus – waarbij grote Chinese steden compleet worden afgesloten – maakt dat ondernemers niet meer zo happig zijn op zakendoen met China.

“We zien dat de aantrekkingskracht van China een deuk heeft opgelopen vanwege het onvoorspelbare covid- beleid dat nog altijd voor plotselinge maatregelen en daarmee verstoring van de toeleveringsketens kan zorgen”, zegt ING-econoom Rico Luman. “Bedrijven heroverwegen hun productie en toelevering of verplaatsen die naar andere Aziatische landen. Er zijn ook Nederlandse bedrijven die overwegen productie terug te halen.”

Sommige bedrijven deden dat al of deels, zoals Intratuin en Capi (producent van kunststof vazen). Luman: “Bedenk wel dat we veel meer importeren uit China dan exporteren naar China.”

Voor 54 miljard euro aan export ging deze kant op

Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland exporteerden bedrijven in 2021 ruim 14 miljard euro aan goederen richting China en ging er andersom voor bijna 54 miljard euro deze kant op.

Onderzoeksbureau Rhodium Group meldde onlangs dat door geopolitieke en covid-gerelateerde ontwikkelingen vrijwel geen nieuwe Europese bedrijven de Chinese markt betraden. Acquisities van Chinese bedrijven zijn volgens Rhodium tot stilstand gekomen.

Arjen van Dijkhuizen, senior econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro, ziet met het oog op de internationale handelsstromen nog geen tekenen van een grootse ‘ontkoppeling’ tussen China en het Westen. Maar dat er van alles verschuift en schuurt, ziet hij wel: “In Nederland is chipmachinebouwer ASML natuurlijk een bekend voorbeeld van een bedrijf dat momenteel moet balanceren tussen de wensen van de VS en haar belangen in China.”

Auto- en busfabrikant VDL laat weten dat het om ‘tal van redenen’ kritisch is ten aanzien van China als toeleverancier en handelspartner. VDL noemt onder meer ‘recente geopolitieke ontwikkelingen’ en gestegen logistieke kosten als extra reden om de blik meer op Europa te richten.

Toenemende geopolitieke spanningen

Van Dijkhuizen van ABN Amro verwacht dat die trend doorzet: “Ten eerste door de toenemende geopolitieke spanningen tussen China en het Westen, waar allerlei maatregelen en onzekerheden uit voortvloeien. Denk aan het verbod door de VS op uitvoer van geavanceerde halfgeleiders en gerelateerde machines naar China. Denk ook aan de spanningen rond Taiwan en een kritischer houding van het Westen op de mensenrechtensituatie in Hongkong en met de Oeigoeren, die ook tot sancties heeft geleid.”

Nu de derde ambtstermijn voor president Xi Jinping is ingegaan rijst daarnaast de vraag of bedrijven uit vrijere landen zitten te wachten op weer vijf jaar een min of meer centraal geleide economie. Amerikaanse (tech)bedrijven zijn al enige tijd bezig hun afhankelijkheid van China af te bouwen. En autofabrikant Stellantis verklaarde dat het zijn enige Jeep-fabriek in China heeft gesloten vanwege politieke inmenging.

Maar zelfs voor de allergrootste bedrijven op aarde is vertrekken uit China niet in een oogwenk rond, zegt ABN-econoom Van Dijkhuizen: “Apple wil bijvoorbeeld minder afhankelijk worden van productie in China. Maar gelet op de omvangrijke investeringen die al gepleegd zijn, gaan dit soort processen heel geleidelijk. Momenteel wordt zo’n 98 procent van de iPhones in China geproduceerd. Volgens een recent rapport zou het Apple 8 jaar kosten om circa 10 procent van de productie uit China weg te halen.”

Meer smartphones in India maken

Toch zet Apple door met het verplaatsen van de productie van onder meer de iPhone 14 naar India. Volgens analisten van zakenbank JPMorgan kan Apple tegen 2025 een op de vier smartphones in India maken.

Desondanks zijn er genoeg redenen om nog niet zomaar afscheid te nemen van een Chinees avontuur. Luman: “Het terughalen van productie is nog niet zo eenvoudig en stuit ook op nadelen. Zo heb je hier hogere personeelskosten, is de energie duurder en is er een enorme schaarste op de Nederlands arbeidsmarkt.” Produceren in China biedt bovendien schaalvoordelen. En doordat de aanvankelijk torenhoge containertarieven nu weer hard zijn gedaald is transport naar Europa en Nederland weer goedkoper.

De slotconclusie van Luman: “China blijft door de omvang en de rol in de regio een heel belangrijke handelspartner. Het mijden van China kan voor bedrijven nadelig uitpakken.”

