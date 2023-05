Met hennep en weerbare aardappels willen akkerbouwers hun toekomst veiligstellen

Op het erf van akkerbouwbedrijf Geduho in Oud-Beijerland klinkt een piepend geluid. Het is afkomstig van een machine die een grote kist aardappelen optilt, ronddraait en weer neerzet. Wat daar het nut van is? “We pesten de aardappels een beetje”, legt eigenaar Gerben van Dueren den Hollander uit. “Als de aardappels over elkaar wrijven, lopen er meer stengels uit.”

In de keukenkast is dat juist wat je níet wilt. Maar bij de pootaardappels van Geduho zijn die uitlopers heel wenselijk. Want dan levert de aardappel meer nieuwe knollen op. Het zijn van die slimmigheidjes die helpen om het maximale uit een gewas te halen.

Dat is nodig ook. De behoefte aan voedsel is groot, maar de marges zijn relatief klein. “Bij een bedrijf als het onze gaat er voor miljoenen aan voedsel in en uit. Maar we houden daar uiteindelijk een net iets boven modaal salaris aan over”, zegt Van Dueren den Hollander.

Ondertussen zijn de overheid en maatschappij steeds kritischer op de milieu-impact van de landbouw. Ook in de akkerbouw moet er veel ‘minder’. Minder mest en bestrijdingsmiddelen op het land. Minder zeggenschap dan voorheen over een waterstand die ideaal is voor een gewas, omdat ook het natuurbelang zwaar weegt.

Veel gaat over stikstof en vee

De akkerbouw is er de sector niet naar om alleen de hakken in het zand – of de klei – te zetten. Het zijn juist deze boeren die de gevolgen van periodes van droogte en hevige stortbuien direct ondervinden. De visie die BO Akkerbouw onlangs uitbracht, gaat er voor een belangrijk deel over.

De brancheorganisatie wil bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan een gezonde bodem, die het water bij zware buien beter kan opnemen. Tractoren en landbouwmachines worden op termijn elektrisch. En de akkerbouw wil meer eiwitrijke gewassen als bonen gaan telen, die passen in een dieet met minder vlees.

Het zijn thema’s die vaak naar voren komen als het over de toekomst van de landbouw gaat. Toch krijgt André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw, er in politiek Den Haag soms maar moeilijk de gewenste aandacht voor. “Het gaat wel erg veel over stikstof”, merkt hij.

“En zelfs daarbij verbaast het me soms dat we het bijna alleen maar over vee hebben. De akkerbouw zorgt ook voor 10 procent van de uitstoot. Ik heb de vraag wel eens gesteld of er ook iets van ons werd verwacht. Maar nee, ze hadden bij het ministerie het vizier vooral op de veehouderij.”

Knippen in het DNA

Hoogendijk merkt dat cruciale vragen voor de akkerbouw blijven liggen. Misschien wel de belangrijkste: ziet de overheid heil in de baanbrekende gentechnologie Crispr-Cas? Wetenschappers zijn inmiddels in staat om heel gericht een stukje uit het DNA van een plant te knippen en te vervangen.

Een techniek die enorme mogelijkheden biedt, maar ook ethische dilemma’s met zich meebrengt. Je zou met Crispr-Cas – in het uiterste geval – een mens met wenselijke eigenschappen kunnen componeren. Bij een plant kan knippen in het DNA een belangrijk antwoord zijn op grote vragen rondom voedselzekerheid en klimaatverandering.

Zo is het mogelijk om een gewas genetisch zo aan te passen dat het beter bestand is tegen droogte. “Of denk aan de aardappelziekte phytophthora”, zegt Hoogendijk. “Het blijkt steeds erg lastig om via traditionele zaadveredeling aardappelrassen te ontwikkelen die resistent zijn voor de schimmel.” Anders gezegd: dat lukt wel, maar werkt vaak maar even, omdat de schimmel zich steeds weer aanpast.

Niet zonder bestrijdingsmiddelen

Bij Geduho in Oud-Beijerland viel het met de phytophthora de afgelopen jaren behoorlijk mee. “In droge zomers ontwikkelt de schimmel zich minder snel”, legt akkerbouwer Van Dueren den Hollander uit. Maar als de gevreesde aardappelziekte rondgaat, ontkomt hij niet aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Die gebruikt het bedrijf minder en gerichter dan vroeger. Maar zonder? Dat gaat niet, wat Van Dueren den Hollander betreft. Natuurlijk, er zijn biologische collega's die daar wél in slagen. Maar als de hele sector zonder zou werken, leidt dat tot duur en te weinig voedsel, is zijn redenering. “Al denk ik wel dat gangbaar en biologisch steeds meer naar elkaar toe gaan groeien.”

Juist daarbij kan Cripsr-Cas helpen, denkt Hoogendijk. “Met resistente en weerbare rassen heb je veel minder bestrijdingsmiddelen nodig.” Maar de techniek valt in Europa nu onder strenge regels voor genetische modificatie, en is daarmee in de praktijk nog niet toepaspaar. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten mag de techniek al wel worden gebruikt. “Ik zou hopen dat Nederland zich daar eens hard voor maakt, zodat de Europese Unie in beweging komt.”

Maar weten we dan wel waar we aan beginnen, of scheppen we een monster? “Het hele veredelen van planten is niet natuurlijk”, betoogt Hoogendijk. “In het bos groeit ook geen bloemkool. Met Crispr-Cas gaat het alleen gerichter en sneller. Manieren om het DNA van planten te beïnvloeden via straling zijn er al vele jaren. Dat is toegestaan, en wat mij betreft een stuk spannender en ongerichter.”

Verbouwen voor de bouw

Een ander belangrijk aandachtspunt van BO Akkerbouw valt in Den Haag al wel in vruchtbare aarde: biobased bouwen. Of in goed Nederlands: bouwen met natuurlijke materialen zonder de aarde uit te putten. Bijvoorbeeld door veel meer gebruik te maken van bouwmaterialen die de akkerbouw kan telen, zoals vlas en hennep. Het kabinet wil dit soort duurzame bouw via normering stimuleren, zo bleek uit de klimaatplannen die minister Jetten vorige week presenteerde.

Dat biedt kansen, denkt Hoogendijk. Maar wacht even: is het wel zo logisch om goede landbouwgrond te gebruiken voor andere dingen dan voedselproductie? “Akkerbouwers denken in bouwplannen”, reageert hij. Daarmee bedoelt hij geen tekening van een nieuwbouwwijk, maar de langetermijnplanning van hoe een boer zijn grond gebruikt.

Een groeiende vraag ziet akkerbouwer Gerben van Dueren den Hollander voor zijn aardappelen en uien. Beeld Rosalie van der Does

Het is immers niet goed om elk jaar hetzelfde gewas op hetzelfde perceel te telen. Voor een goede oogst en een gezonde bodem is afwisseling van belang. En laat een gewas als hennep nu toevallig weinig van de bodem vragen, snel groeien met weinig mest én een hoop CO 2 binden. “In de rotatie van gewassen is hennep daarom heel geschikt”, zegt Hoogendijk. “We spelen dan ook graag in op die groeiende vraag.”

Goed uienjaar

Een groeiende vraag ziet Gerben van Dueren den Hollander ook voor zijn aardappelen en uien. Juist in tijden van klimaatverandering zit hij op een goede plek. In een vruchtbare delta, maar toch net ver genoeg van zee om niet al te veel last te hebben van verzilting. Mede daardoor had hij vorig jaar een zeldzaam goed uienjaar.

“Een droge zomer maakt het ook hier lastiger”, benadrukt hij. “Het dwingt ons om zuiniger en preciezer met water om te gaan. Maar waar wij nog een redelijke oogst hebben, gaat het in Zuid-Europa mis. Daardoor was er heel veel vraag uit bijvoorbeeld Spanje, en gaan de prijzen omhoog. We moeten ons realiseren dat juist Nederland een gebied is waar we ook met een veranderend klimaat voedsel kunnen blijven produceren.”

