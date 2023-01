Met Hein Schumacher haalt Unilever een ervaren bekende in huis

Wie zo’n grote en ingewikkelde zuivelcoöperatie als FrieslandCampina kan leiden, zullen ze bij Unilever gedacht hebben, die heeft iets in zijn mars. Beide bedrijven hebben maandag aangekondigd dat Hein Schumacher (51) is aangesteld als bestuursvoorzitter van Unilever. Hij neemt in juli het roer over van de Brit Alan Jope, die vorig jaar al aangaf met pensioen te willen gaan. Een onbekende is Schumacher sowieso niet voor Unilever; hij begon er zijn loopbaan en is er sinds vorig jaar commissaris.

De Nederlandse Schumacher, vóór FrieslandCampina werkzaam bij voedingsconcern Kraft Heinz, had een moeilijke opdracht bij de zuivelcoöperatie. Als baas van FrieslandCampina moet je voortdurend schipperen tussen de belangen van de mede-eigenaars van het bedrijf – de melkveehouders – en het verleiden van de consument. Met andere woorden: de boeren moeten een zo hoog mogelijke prijs voor hun melk krijgen en tegelijkertijd moest Schumacher zorgen om zoveel mogelijk toetjes en zuiveldrankjes te verkopen, met merken als Campina, Friesche Vlag, Optimel, Fristi, Chocomel, Vifit en Mona.

Extra moeilijk werd het voor Schumacher toen de coronacrisis ook zijn bedrijf zwaar trof. Zuivelfabrieken in de hele wereld kwamen stil te liggen. Terwijl de productie in de zuivel door moet: “Een koe kun je niet stoppen, die melk blijft komen”, zei hij in een interview met deze krant in november 2020. Schumacher moest de harde beslissing nemen om duizend medewerkers te ontslaan.

Niets dan lof

Die ingreep heeft hem kennelijk niet onmogelijk gemaakt op het FrieslandCampina hoofdkwartier in Amersfoort, waar hij al sinds 2014 werkte (sinds 2018 als ceo). Op de website van het bedrijf niets dan lof voor de vertrekkende bestuursvoorzitter. Sybren Attema, voorzitter van de raad van commissarissen: “Hein heeft FrieslandCampina succesvol door een belangrijke transformatiefase geloodst. In vaak erg uitdagende omstandigheden leidde hij de onderneming, volledig gefocust op een duurzaam en toekomstbestendig FrieslandCampina. We zien hem met spijt vertrekken en wensen hem het allerbeste in zijn nieuwe positie.”

Sjaak van der Tak, voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland, is te spreken over de samenwerking met de topman: “Hein Schumacher heeft nauw met ons samengewerkt aan het voorstel voor een vitale melkveehouderij in Nederland. Een belangrijk plan als het gaat om de toekomst van onze leden en de gehele zuivelketen. Ook in deze tijd, waarin de gesprekken voor een mogelijk Landbouwakkoord lopen, heeft FrieslandCampina als grootste coöperatie van boeren een belangrijke rol. Ik wens Hein veel succes in zijn nieuwe rol bij Unilever, en FrieslandCampina in het vinden van een geschikte opvolger”, aldus Van der Tak.

De coronacrisis gaf Schumacher ook persoonlijk nieuwe inzichten, vertelde hij in zijn ‘corona-interview’ met Trouw: “Ik denk dat deze crisis mij meer heeft aangezet om bewuster te leven, aangezet ook om te bedenken of ik ergens iets kan betekenen. Door het thuiswerken zie ik mijn kinderen veel meer. Ik ben dichter bij mijn gezin komen te staan. In die zin leef ik veel bewuster met degenen die ik lief heb en ga ik meer mee met hun highs en lows.”

Jaarsalaris van 1,85 miljoen euro

Als bestuursvoorzitter van het enorme Unilever (149.000 medewerkers wereldwijd, 400 merken, actief in 190 landen, jaaromzet in 2021 ruim 52,4 miljard euro) zal het niet meevallen om vaak thuis te zijn. Zodra Schumacher komende zomer de Mona-toetjes heeft ingeruild voor de zeep van Dove en het wasmiddel van Omo, zal hij zich er ervoor inzetten “om de bedrijfsprestaties naar een hoger niveau te tillen”. Daar krijgt hij volgens Unilever een jaarsalaris voor van 1,85 miljoen euro.

In een persverklaring van het Britse voedingsconcern, zegt Schumacher onder meer: “Ik ben verheugd dat ik ben aangesteld om Unilever te leiden. Het is een bedrijf met een sterk merkenportfolio, een getalenteerd team en een benijdenswaardige reputatie als leider op het gebied van duurzaamheid.”

De raad van commissarissen van FrieslandCampina gaat nu versneld op zoek naar een opvolger voor Schumacher, die daar nog tot eind april actief blijft.

