Met haardunne zonnepanelen kunnen zeilboten straks elektrisch varen

Zonnepanelen die zo dun zijn als een haar en honderd keer lichter zijn dan de panelen op uw dak. Plak ze op een stuk Nederlandse kunststof en toepassingsmogelijkheden lijken eindeloos.

Onderzoekers van de Amerikaanse technische universiteit Massachusetts Institute of Technology (MIT) verwachten dat flinterdunne panelen over een paar jaar met honderden meters per minuut uit een drukkerij kunnen rollen. Want de productie ervan lijkt heel veel op het drukken van kranten, inclusief een soort elektrische inkt.

De wetenschappers van het MIT, een van meest gerenommeerde technische universiteiten in de wereld, maken zonnecellen door op een plastic folie een heel dun laagje van een speciale inkt te drukken. Vervolgens gebruiken ze een zeefdruktechniek om daar een pasta op aan te brengen. Samen vormen die twee elementen de plus- en minpool van de zonnecellen. De cellen zijn dan dunner dan een mensenhaar.

Om de cellen een stevige basis te geven, wordt op deze sandwich van plastic, inkt en pasta een laagje zeer sterke kunststof geplakt. De wetenschappers gebruiken daarvoor het materiaal Dyneema, en daarmee krijgen de zonnecellen een Nederlands tintje. Dyneema is een sterke vezel ontwikkeld door DSM. De vezel is bij gelijk gewicht vele malen sterker dan staal en wordt onder meer in kogelwerende vesten en helmen gebruikt. Met kabels van Dyneema is elf jaar geleden het cruiseschip Costa Concordia gelicht, dat aan de Italiaanse kust schipbreuk had geleden.

Zeilschepen

Het laagje Dyneema voor de zonnepanelen weegt slechts 13 gram per vierkante meter. Mede daardoor weegt een paneel ervan in totaal slechts 100 gram per vierkante meter. De huidige panelen op onze daken wegen ongeveer honderd keer zoveel: twintig kilo per standaard paneel van ongeveer twee vierkante meter. Het Dyneema kan door zijn sterkte zo dun zijn dat het paneel net zo dik wordt als een menselijke haar of een dun vel papier.

De zonnefolie die zo ontstaat is flexibel en kan bijvoorbeeld worden opgerold zonder dat de cellen meteen stuk gaan. Na 500 keer oprollen haalden de panelen nog altijd 90 procent van hun oorspronkelijke vermogen. Dat maakt de folie zeer geschikt voor tal van toepassingen. Zo denken de onderzoekers dat hun zonnepanelen op zeilen van zeilschepen kunnen worden geplakt. Die zeilen produceren dan dus stroom, waarmee het zeilschip bij windstil weer elektrisch kan varen.

Rugzak en tent

Een andere nuttige toepassing zouden tenten kunnen zijn die het Rode Kruis gebruikt in noodsituaties. De tenten zouden dan meteen ook als stroombron fungeren en communicatie-apparatuur kunnen voeden of stroom voor verwarming en koken kunnen leveren. Ook kunnen rugzakken van Dyneema-panelen worden vervaardigd, waarmee avontuurlijke kampeerders ook in de rimboe of de woestijn altijd van een geladen mobiele telefoon zouden zijn verzekerd.

Nadat het laagje Dyneema op de zonnecellen is geplakt, kan het ‘zonnepaneel’ worden losgetrokken van de plastic basis waarop de cellen zijn geproduceerd. Beeld MIT

De Dyneema-panelen leveren nu nog minder stroom dan traditionele panelen. De huidige standaard panelen leveren zo’n 400 Watt, oftewel 200 Watt per vierkante meter. De panelen van het MIT komen op zo’n 40 tot 60 Watt per vierkante meter. Maar de onderzoekers voorzien al dat hun inkt en pasta in de toekomst vervangen kunnen worden door perovskiet.

Dit materiaal moet het silicium in de huidige zonnecellen gaan vervangen en op veel plekken in de wereld wordt eraan gewerkt om perovskiet (bijna) net zo efficiënt te maken als silicium. Zonnepanelen met perovskiet wekken dan net zoveel stroom op als siliciumpanelen. Van perovskiet heb je ook slechts heel dunne laagjes nodig, zodat het prima bij de MIT-zonnecellen zou passen.

Zonnescherm levert stroom

De panelen zijn nog niet helemaal productierijp. De zonnecellen worden als ze op het Dyneema-folie zijn geplakt, losgetrokken van het laagje plastic waar alles mee begon. Dat plastic kan dan voor de volgende serie cellen worden gebruikt. Maar de cellen hebben in plaats van dat plastic nog wel een hoogwaardige laag nodig die de cellen tegen weersinvloeden en vooral water beschermt.

Bij traditionele zonnepanelen is dit een glasplaat, en die maakt de panelen zwaar en onbuigzaam. De MIT-wetenschappers zoeken nu nog naar de meest geschikte doorzichtige kunststof om de panelen in te verpakken. Die zal ook zeer dun en licht kunnen zijn, verwachten zij.

Als ze dat ook voor elkaar hebben kan straks alles in de wereld beplakt worden met hun zonnepanelen. Ik stel me voor dat het zonnescherm waarmee ik in de zomer de warmte buiten houd, ermee bedekt zal zijn, alsook de lamellen in huis en de gordijnen, en wellicht mijn jas. Er is dus nog heel veel zonnestroom in aantocht.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

