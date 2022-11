Met deze tips kan je zélf iets doen tegen klimaatverandering

De constante nieuwsstroom over klimaatverandering werkt soms ontmoedigend. Het lijkt wel of je er als consument zelf weinig aan kunt doen. Dat klopt niet: je kunt heel veel doen.

Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot jaarlijks zo’n 19.000 kilogram van het broeikasgas CO 2 uit, meldt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Naast het directe verbruik bij het verwarmen van je huis of tijdens het douchen, zitten daar ook jouw reizen, wat je eet en drinkt en aangeschafte producten in. Op al deze fronten kan je de CO 2 -uitstoot terugdringen en een steentje bijdragen in het gevecht tegen klimaatverandering.

Ons eet- en drinkgedrag is verantwoordelijk voor het grootste deel van ons verbruik. Een gemiddeld Nederlands huishouden van 2,2 personen is jaarlijks goed voor een uitstoot van 4200 kilogram CO 2 , 22 procent van de totale uitstoot is. De grootste boosdoener: vlees.

Ongeveer de helft van de Nederlanders eet vijf of meer dagen per week vlees, blijkt uit cijfers van het CBS. “Stel, je eet zes keer per week vlees en één keer vegetarisch; dan kan je je uitstoot bijna halveren door dit om te draaien”, zegt Mariken Stolk, expert klimaat bij Milieu Centraal.

Door maar één keer per week vlees te eten, kun je in je eentje je uitstoot terugdringen van gemiddeld 700 kilogram per jaar naar 370 kilogram per jaar. Door geheel plantaardig te eten, sla je een nog grotere slag. Door vlees te vervangen door plantaardige producten, kun je ook geld besparen, nu de vleesprijzen vaak hoger liggen dan alternatieve producten.

Zuinig met restjes

Ook minder weggooien, dus zuiniger met eten omgaan, is goed voor het klimaat én je portemonnee. Je hoeft minder vaak boodschappen te doen en alle energie en grondstoffen die onder meer nodig zijn om etenswaren te telen en te vervoeren gaan niet verloren.

Milieu Centraal biedt hiervoor de Verspillingsvrije coach aan. Met deze app krijg je inzicht in de hoeveelheid voedsel die je verspilt en je krijgt tips en uitdagingen om hier iets aan te doen. Bij het Voedingscentrum kun je recepten zoeken op basis van ‘over­gebleven’ producten.

Met gemiddeld 19 procent staat het energieverbruik binnenshuis op de tweede plek als veroorzaker van uitstoot van een huishouden. Energie verbruik je door je huis te verwarmen en warm water en apparaten te gebruiken. In de meeste Nederlandse woningen vind je nog altijd een cv-ketel op aardgas, bron van veel CO 2 -uitstoot. Als je huis dan ook nog slecht geïsoleerd is, verlies je niet alleen veel energie, maar verspil je ook CO 2 én geld.

Zo goed mogelijk isoleren

Door je huis optimaal warmte vast te laten houden met dak-, vloer- en spouwmuurisolatie en HR++-glas kun je volgens Milieu Centraal de uitstoot omlaag brengen van gemiddeld 3800 kilo CO 2 naar 900 kilo CO 2 per jaar, berekend voor een gemiddeld hoekhuis. “Ik snap dat deze maatregelen niet heel laagdrempelig zijn en het voor veel mensen, bijvoorbeeld huurders, geen optie is, maar”, zegt Stolk. “Voor mensen die het wel kunnen doen, raad ik dit sterk aan. Al in de eerste jaren na de aanleg bespaar je gegarandeerd op je uitstoot.”

Mensen die niet zomaar zoveel kunnen investeren, kunnen ook dagelijks kleine dingen doen. Door op te letten dat de deuren dicht en de lampen uit zijn in de kamers waar je niet bent, de verwarming één graadje lager te zetten en alleen de kamer waarin je bent kort te verwarmen kun je volgens Milieu Centraal je uitstoot verlagen van 3800 naar 3250 kilo CO 2 per jaar.

Hoe wij ons van A naar B verplaatsen heeft ook impact op onze CO 2 -uitstoot: zo’n 18 procent van het totaal. Mensen met een auto gebruiken die nog vaak. Door de helft van de autoritjes te vervangen met het openbaar vervoer of de fiets, halveer je ook je uitstoot en ga je gemiddeld van 2000 naar 1000 kilo CO 2 -uitstoot.

Ons consumptiegedrag zorgt voor zo’n 11 procent van onze totale CO 2 -uitstoot. Bij de productie en het vervoer van spullen komen er vaak fossiele brandstoffen aan te pas. Ook gooien mensen veel spullen weg, in plaats van ze te hergebruiken of te repareren. Volgens Milieu Centraal is het lastig te door te rekenen wat op dit gebied de gemiddelde voetafdruk is voor een huishouden en hoeveel je zou kunnen besparen met ander gedrag.

Minder kopen

Eén ding is duidelijk: we moeten simpelweg minder kopen. “Door de vraag te stellen ‘heb ik dit echt nodig?’ ga je inzien dat heel veel aankopen overbodig zijn”, zegt Gera van den Berg. Met haar project ‘Heerlijk minimaliseren’ schaft zij alleen het hoognodige aan, heeft ze veel van haar huisraad weggegeven en deelt zij tips via sociale media.

Volgens haar is het het makkelijkst om klein te beginnen. “Begin met de keukenla. Bedenk: hoeveel bieropeners heb je nodig? Hoeveel mokken? Welke pak je met je duffe hoofd in de ochtend?” Minimaliseren is duurzaam, maar het bespaart ook geld en tijd. Je geeft een stuk minder uit en omdat je minder spullen hebt, ben je veel minder tijd kwijt aan opruimen.

Lees ook:

Leven met genoeg: consuminderen voor klimaat en biodiversiteit

De Nederlandse consumptie gaat ten koste van de planeet. Onze voetafdruk moet drastisch omlaag, vindt ook het kabinet. Hoe? Dat weet de politiek alleen nog niet.