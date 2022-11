Met deze ‘legoblokken’ kan de bouwsector zijn stikstofuitstoot drukken

De stikstofcrisis hindert de bouw, maar kan ook aanzetten tot vernieuwing, zeggen twee bouwers van ‘fabriekswoningen’. Nieuwe, geïndustrialiseerde methoden brengen emissieloos bouwen dichterbij.

Vrijdagmiddag vier uur, voor de meeste medewerkers van bouwbedrijf De Meeuw in Oirschot zit de werkweek erop, de fabriekshal loopt leeg. Vanaf het fabrieksterrein vertrekt nog een vrachtauto, met als lading één kant-en-klare woning. “Op weg naar Almere”, zegt algemeen directeur Joziene van de Linde van De Meeuw. “Daar hoeft die alleen nog maar neergezet te worden en aangesloten op water en energie.”

Van zulke woningen kan De Meeuw er vijftien per dag produceren, en in de fabriekshal is te zien hoe dat gaat. Eerst wordt een betonnen vloer gestort. Die schuift op rails een aantal meters door naar de plek waar er kolommen op worden gezet. Daarna door naar de plek voor het dak, en verder voor de badkamer, de keuken, de wanden, de gevels. En aan het eind van deze lopende band staat dus een vrachtwagen klaar.

“Het zijn een soort slimme legoblokken”, legt Van de Linde uit, aan tafel in een modelwoning verderop op het terrein. Die meet ruim drie bij tien meter en alles zit erin. Met ‘modules’ van deze afmetingen kunnen ook heel andere soorten woningen gebouwd worden, ze kunnen naast elkaar gezet worden of op elkaar gestapeld tot ruime eengezinswoningen. Of kantoren of zelfs ziekenhuizen.

Of appartementengebouwen, voegt Richard Brinkman eraan toe, financieel directeur van bouwbedrijf Daiwa House Modular Europa, dat dezelfde modulaire bouwmethode toepast. “In Almere gaan we een woongebouw met dertien verdiepingen bouwen.”

Half zoveel CO2, een kwart van de stikstof

Er zit een stevige groei in de woningbouw met dit soort methodes. Bedrijven als Daiwa en De Meeuw bouwen modules die alleen nog neergezet hoeven te worden. “In 3D”, noemen ze dat zelf. Andere ondernemingen maken in fabrieken afzonderlijke elementen zoals wanden, vloeren en daken (“in 2D”) die als bouwpakket naar de plek worden vervoerd. Daar worden ze in elkaar gezet tot woningen.

Wat die twee methoden gemeen hebben, is dat het meeste werk in de fabriek wordt uitgevoerd. ‘Industrieel bouwen’ wordt het daarom wel genoemd, en wat er aan nieuwbouw verrijst, wordt aangeduid als ‘prefab-’ of ‘fabriekswoningen'.

“De pioniersfase voor dit soort bouw is voorbij, we zitten nu in de fase van de early majority”, zegt Marjet Rutten, die als publicist over woningbouw de ontwikkelingen nauwgezet volgt. Ook grote ondernemingen als VolkerWessels, Heijmans en Dura Vermeer hebben deze markt ontdekt. Rutten maakt elk jaar een overzicht van aantallen fabriekswoningen. In 2018 waren dat er 4600, in 2022 worden dat er waarschijnlijk zo’n negenduizend – op een totale bouwproductie van waarschijnlijk 50.000 à 60.000 woningen. “En de groei is er nog niet uit.”

Veel schoner

Richard Brinkman van Daiwa House Modular Europe en Joziene van de Linde van De Meeuw in een modelwoning. "De kwaliteit van onze woningen is niet minder." Beeld Ton Toemen

Een belangrijke aanjager van die groei is het feit dat woningbouw met dit soort methodes veel schoner wordt. Daiwa heeft het laten uitrekenen voor de uitstoot van CO2. Het vergeleek een traditioneel gebouwd pand van vier verdiepingen met eenzelfde gebouw, maar dan modulair gebouwd. Niet alleen het bouwproces in de fabriek en op de bouwlocatie werd onder de loep genomen, ook het onderhoud en het slopen van het traditionele en het demonteren van het modulaire gebouw werden in de rekensommen betrokken.

Daiwa zelf noemt het resultaat, getoetst door een onafhankelijk milieuadviesbureau, ‘opzienbarend’: de modulaire methode levert ruim 50 procent minder CO2-uitstoot op. Dat is deels te danken aan het transport: er hoeft veel minder vervoerd te worden. Belangrijker nog is dat de modules, nadat ze uit elkaar zijn gehaald, opnieuw kunnen worden gebruikt.

Voor stikstof heeft Daiwa zulke berekeningen nog niet gemaakt. Maar die som is niet al te ingewikkeld, zegt bouwpublicist Rutten. Voor de bouw van een traditionele woning rijden busjes met bouwvakkers gemiddeld 480 keer op en neer naar de bouwplaats, zegt zij, en dat kan met industrieel bouwen omlaag naar ‘een handjevol keren’. Materiaal moet bij traditioneel bouwen 28 keer worden aangevoerd, tegen vier keer bij modulair bouwen. En het gebruik van een kraan kan van 45 naar vier uur, van een heistelling van zes naar vier.

Al met al blijft er tijdens het bouwproces zo slechts een kwart van de stikstofuitstoot over, zegt Rutten. “Er zijn ook modulaire bouwers die zich specialiseren in houtbouw. Hout is licht, en het vervoer en de verwerking ervan kunnen daardoor ook elektrisch. Dan daalt de stikstofuitstoot nog verder.”

De bouw van modulewoningen in de productiehal van De Meeuw. Beeld Ton Toemen

Meer repeterend werk

De directeuren van De Meeuw en Daiwa (beide lid van branchevereniging Modulair Nederland) hebben nog wel wat toe te voegen aan de lijst met voordelen van modulair bouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om ‘faalkosten’. Bij traditioneel bouwen gaat er weleens iets mis, een kozijn dat net niet past bijvoorbeeld, en dat moet dan na het opleveren van de woning hersteld worden. Daar gaat tot wel 13 procent van bouwkosten aan op, zegt Van de Linde. In de fabriek wordt zo’n fout meteen gezien én rechtgezet.

Of neem de personeelstekorten die de bouw tegenwoordig parten spelen: bouwfabrieken hebben daar veel minder last van. “Dat komt doordat wij minder echte ambachtslieden nodig hebben, minder hoog geschoolde mensen”, zegt Brinkman. “Voor het werk aan onze fabricagelijn kunnen we zelf mensen opleiden. Het is meer repeterend werk.”

Ook de stijgende kosten van materialen zijn voor industriële bouwers een minder grote hindernis dan voor de traditionele. Ja, ook voor De Meeuw en Daiwa lopen die kosten op. “Maar traditionele bouwers werken met steeds andere onderaannemers, met steeds nieuwe afspraken”, zegt Van de Linde. “Wij werken met leveranciers met wie we jarenlang bestaande banden hebben, met langlopende prijsafspraken. Zit het de een even tegen, dan komt de ander hem tegemoet.”

Zijn fabriekswoningen dan ook goedkoper dan traditioneel gebouwde? Dat zou goed nieuws zijn voor minister De Jonge (volkshuisvesting). Die wil dat twee derde van alle nieuwbouw ‘betaalbaar’ is: hoogstens 355.000 euro voor een koopwoning, niet meer dan 1000 euro per maand voor een huurhuis. Bouwondernemers klagen dat er voor hen met die eis én de gestegen bouwkosten nauwelijks iets te verdienen valt, en dat is een van de redenen dat de woningbouw nu stagneert.

“Tachtig procent van wat wij leveren zit al in de categorie betaalbaar”, zegt Van de Linde. Goedkoper is een modulair gebouwd huis niet per se, voegt zij eraan toe. Toch is er winst te behalen voor woningcorporaties, aan wie De Meeuw veel levert. “Want wij bouwen veel sneller. Dat betekent dat een corporatie zomaar zes maanden eerder kan beginnen met het innen van huur.”

Emissieloos bouwen dichterbij

De laatste wending in de stikstofdiscussie kon de fabrieksbouw weleens een slinger geven. Een tijdlang gold voor de bouw een vrijstelling van beperkende stikstofregels, maar drie weken geleden oordeelde de Raad van State dat die in strijd is met Europese regels. Dat zal tot vertraging leiden bij bouwprojecten, reageerde branchevereniging Bouwend Nederland. Voor projecten met fabriekswoningen is dat niet anders, want ook daarvoor moeten nu stikstofberekeningen gemaakt worden. Maar de kans dat de uitkomst daarvan een obstakel zal zijn, is veel kleiner dan bij traditionele bouw.

Van de Linde en Brinkman zien er een impuls in voor innovatie in de bouwwereld. En dat is niet verkeerd, want op lijstjes met uitgaven voor research & development bungelt de sector al jaren zo’n beetje onderaan. Als de markt ertoe gedwongen wordt, zeggen de twee, is er ineens veel meer ruimte voor innovatie. En dan komt emissieloos bouwen dichterbij.

Daarvoor zijn nog wel wat hindernissen te nemen. Zoals het imago van fabriekswoningen. “Wij horen nog vaak van potentiële afnemers: we willen toch liever ‘echte’ woningen”, vertelt Van de Linde. “Terwijl de kwaliteit van onze woningen niet minder is”, vult Brinkman aan. “Je ziet er vaak ook niet aan af dat ze uit de fabriek komen.”

Wat ook zou helpen, is als bouwtechnische procedures worden versimpeld. “Voor onze woningen moeten we elke keer opnieuw vergunningen zien te krijgen”, zegt Van de Linde. “Volkswagen hoeft een nieuwe Golf maar één keer te laten testen en kan er dan miljoenen van maken.”

De grootste hindernis voor modulair bouwen is trouwens geen andere dan die voor alle woningbouw: het vinden van locaties en het doorlopen van alle provinciale en gemeentelijke procedures die nodig zijn om daar te kunnen bouwen. “De bouw zelf kunnen wij veel sneller”, zegt Brinkman. “Maar die procedures...”

