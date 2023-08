Mensen hebben 1,7 aardes nodig om hun leefstijl bij te houden

De aarde is te klein voor ons. Alle 8 miljard mensen gezamenlijk stoten veel te veel CO2 uit en we gebruiken meer grondstoffen dan de aarde duurzaam kan leveren. Woensdag is het Earth Overshoot Day, de dag waarop volgens berekeningen de grens ligt van wat de aarde ons duurzaam kan geven. Alle CO2-uitstoot en consumptie hierna kan de aarde niet meer verwerken.

Hoeveel aardes hebben mensen nodig als we meer in balans met onze omgeving willen leven?

De organisatie achter Earth Overshoot Day, Footprint Network, stelt dat we nu 1,7 aardes nodig hebben om in onze behoeftes te voorzien. De organisatie berekent met behulp van cijfers over het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2, zegt Joost Brinkman die in Nederland het woord voert. Vooral de CO2-uitstoot drukt zwaar op de belastbaarheid van de planeet. De aarde wordt daar dubbel geraakt: de uitstoot gaat ieder jaar omhoog, terwijl het bosoppervlakte dat de CO2 weer kan opnemen, ieder jaar krimpt.

Nu we zoveel aandacht hebben voor klimaatverandering gaat het vast wat beter?

Het hangt er een beetje vanaf hoe ver je terug gaat in de tijd. In de jaren 60 hadden we aan minder dan 1 aarde genoeg. Sindsdien drukt de menselijke activiteit steeds zwaarder op de aarde. Dat is niet zo goed dus. Wel is het zo dat de snelste stijging achter de rug lijkt. Vanaf 2009 is de mate waarin mensen de aarde belasten ongeveer stabiel, rond 1,7 benodigde aardes – terwijl de wereldbevolking nog groeit en ook de welvaart toeneemt. In coronatijd ging het zelfs even een stuk beter, omdat veel economische activiteiten toen stil lagen en mensen veel minder ver reisden. Daardoor stootten ze ook minder CO2 uit.

Welke menselijke activiteit drukt het zwaarst op de aarde?

Het gebruik van fossiele brandstoffen is de belangrijkste reden dat we meer dan 1 aarde nodig hebben. Van die 1,7 aardes, is volgens Brinkman 1 hele aarde nodig voor het opnieuw opnemen van CO2. Die overige 0,7 aarde is nodig voor het winnen van grondstoffen en het produceren van voedsel.

Belasten alle landen de aarde even zwaar?

De rekenmethode achter Earth Overshoot Day toont de ongelijkheid in de wereld. De inwoners van landen als Rwanda, Haiti, Boeroendi en Bangladesh hebben aan minder dan een halve aarde genoeg. Als alle mensen zouden leven zoals Nederlanders doen, dan zijn er 4 aardes nodig. Voor de VS zijn dat 5 aardes, Rusland 3,84 en China 2,4 aardes. De snelle economische ontwikkeling van China is ook goed terug te zien in de cijfers van Earth Overshoot Day. In 2001 hadden de Chinezen nog genoeg aan 1 aarde.

Wat moeten we nou met deze analyse?

“Zo snel mogelijk stoppen met fossiele brandstoffen”, zegt Brinkman. Hij put dan ook hoop uit het feit dat de energietransitie op gang begint te komen. “We leven nu 50 jaar op te grote voet. Het zou mooi zijn als we dat in de helft van die periode, dus de komende 25 jaar, kunnen terugdraaien door over te stappen op schone energie.”

