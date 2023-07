Melk is lang niet de enige witte motor meer in het zuivelschap

Er wordt minder melk gedronken, maar andere zuivelproducten met melk zijn juist meer in trek. ‘Het zuivelschap is compleet veranderd.’

Het klassieke glas witte melk raakt uit de gratie. In zestien jaar tijd is de melkconsumptie in Nederland met 20 procent afgenomen, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Wageningen, in opdracht van Wakker Dier.

Andere traditionele melkproducten als yoghurt, vla, pap, pudding, karnemelk en chocolademelk volgen exact dezelfde dalende trend ( - 20 procent). Nederlanders verorberden in 2005 nog gulzig 56,6 kilo melk per persoon per jaar (in de zuivelhandel wordt melk voornamelijk in kilo's uitgedrukt). In 2021 had de consument genoeg aan 44,7 kilo per persoon per jaar.

Daar staat tegenover dat de verkoop van producten als kaas en kwark in diezelfde periode juist met 40 procent is gestegen. De groeiende kaasconsumptie doet de afname van melk en andere melkproducten in elk geval ruimschoots teniet. Voor elke kilo kaas is immers ongeveer 10 liter melk nodig; voor een kilo kwark zo’n 3 liter.

Wakker Dier noemt de verschuiving ‘zorgelijke trend’

Actiegroep Wakker Dier, dat zich onder meer inzet voor een ‘dierwaardig’ leven van vee, spreekt van een ‘zorgelijke trend’. Dierlijke eiwitten zijn belastend voor milieu en klimaat. Directeur Anne Hilhorst: “We drinken per week ruwweg twee glazen melk en melkproducten minder, maar gebruiken tegelijkertijd zo’n vijf glazen meer in de vorm van kaas en kwark.” Wakker Dier wil dat supermarkten meer werk maken van het promoten van plantaardige alternatieven.

Het aanbod en de verkoop van zuiveldranken en toetjes groeide in de onderzochte jaren enorm. De onderzoekers spreken daarom eerder van ‘ontmelking’ dan van ‘ontzuiveling’. Oftewel: minder melk in zijn puurste vorm.

“Wij constateren dat onze melkconsumptie zich deels ontwikkelt van vloeibaar naar vast”, zegt consumptiesocioloog Hans Dagevos van de universiteit van Wageningen. Hij was betrokken bij het onderzoek. “Je ziet in de zuivel meer beweging dan in de vleessector. Melk maakt niet meer alleen de dienst uit. Er zijn ook alternatieven bijgekomen zoals sojamelk en havermelk, bijvoorbeeld voor in de koffie. Fabrikanten bedenken bovendien nieuwe smaakjes, dat draagt eraan bij dat melk het niet meer alleen voor het zeggen heeft in het zuivelschap.” Zuivelfabrikanten als FrieslandCampina halen meer marge uit melkproducten met een smaakje, zoals Optimel.

Het imago van melk is al enige tijd op de terugweg

Het imago van koemelk als ‘een witte motor’ waar je sterk en gezond van wordt, is hoe dan ook al enige tijd aan het afkalven. Daarover is Wakker Dier ‘voorzichtig positief’. Hilhorst: “Nederland lijkt de melkindoctrinatie van Joris Driepinter en Melk de witte Motor stukje bij beetje van zich af te schudden.”

Dat kaas nu meer in trek is noemt Wakker Dier slecht nieuws voor de koeien en het klimaat. Het is ook ongezond, stelt Hilhorst: “Meer kaas eten is slecht nieuws voor iedereen, behalve voor de zuivelindustrie.”

De universiteit van Wageningen onderzocht niet hoe het komt dat de consument een andere afslag heeft genomen de laatste jaren. Waarom de consumptie van kaas en kwark bijvoorbeeld stijgt, durft Dagevos dan ook niet te zeggen. “De motieven erachter weten we niet, maar je kunt je er iets bij voorstellen door de vele alternatieven die erbij zijn gekomen. Melk is als bulkproduct niet meer zo speciaal. We laten ons de kaas in ieder geval niet van het brood eten.”

