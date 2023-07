Melk, cola of jus d’orange: welke verfrissende drank heeft de kleinste impact op het klimaat?

Met warm weer is het heerlijk om na een fietstochtje een groot glas koude cola te drinken. Heel duurzaam is dat niet, vooral vanwege de fles. Hoe kan je je dorst lessen met de kleinste voetafdruk?

We drinken graag frisdrank met z’n allen. De gemiddelde Nederlander drinkt twee glazen sap en twaalf glazen fris per week, weet onafhankelijk kenniscentrum Milieu Centraal. Zo’n 80 procent van alle frisdrank is koolzuurhoudend.

Koolzuur, dat is toch hetzelfde als CO 2 ? Dat klopt. Koolzuur, kooldioxide en koolstofdioxide, het zijn allemaal verschillende woorden voor hetzelfde molecuul: CO 2 . Je weet wel, dat broeikasgas. Dragen we met onze frisdrankconsumptie dan bij aan klimaatverandering? Dat blijkt reuze mee te vallen. De CO 2 wordt weliswaar gewonnen uit aardgas, maar ontstaat als bijproduct bij de productie van ammoniak, dat weer gebruikt wordt om kunstmest te maken.

De impact van de CO 2 -bubbels in je glas cola is beperkt. Wel is er energie nodig voor het zuiveren en vloeibaar maken van het koolzuurgas. Het bedrijf Carbolim op industrieterrein Chemelot in Limburg zuivert bijvoorbeeld de CO 2 die het van een aanpalende kunstmestfabriek krijgt.

Behoorlijk veel energie

Ook het transport en de opslag kosten energie, en als die energie met olie of gas wordt opgewekt, dan drukt dat op het klimaat. Volgens Milieu Centraal is de klimaatimpact van de prik in de cola niet helemaal duidelijk. “Schattingen lopen uiteen van 1 tot 4 procent”, schrijft het op zijn website.

De frisdrank zelf is dus niet heel slecht voor het klimaat. Cola, sinas en 7Up scoren ongeveer even goed – of slecht – als vruchtensap. Het is niet meer zo populair als het ooit was, maar er zijn nog steeds mensen die in de zomer sinaasappelsap mixen met spa rood om een vitaminerijke dorstlesser te maken. Dat is wel gezonder, maar niet duurzamer dan frisdrank. Want de meeste vruchtensappen zijn gemaakt uit geconcentreerd vruchtensap.

De ingedikte vruchtensappen worden geïmporteerd uit landen als Brazilië, waar ongeveer driekwart van het sinaasappelconcentraat vandaan komt. Dat concentraat wordt diepgevroren per schip naar Europa vervoerd. Zowel het invriezen als het transport kosten behoorlijk veel energie. Het concentraat wordt hier ontdooid en aangelengd met water en vaak extra aroma’s en vitamine C.

Zelf sinaasappels persen kan natuurlijk ook, maar dat maakt volgens Milieu Centraal voor de klimaatimpact weinig verschil. “Als je zelf thuis je sinaasappelsap perst belast je het klimaat ongeveer evenveel als wanneer je sinaasappelsap in een drankkarton koopt.”

Niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid

Perssinaasappels komen vaak uit Spanje. “Het concentreren van Braziliaans sap en het vervoer van het concentraat per schip naar Nederland is ongeveer even klimaatbelastend als het vrachtwagenvervoer van de verse Spaanse sinaasappels”, aldus het kenniscentrum.

Voor de enkeling die melk of andere zuiveldrank als een verfrissing nuttigt op een warme zomerdag: het is lekker en gezond, maar het is het minst duurzame alternatief dat je uit de koelkast kunt pakken. Nederlanders drinken gemiddeld acht glazen zuivel per week. De hoge klimaatbelasting daarvan wordt veroorzaakt doordat koeien bij hun spijsvertering methaangas uitboeren.

Methaan is een broeikasgas dat veel sterker is dan CO 2 . Ook bij de productie van veevoer komen overigens broeikasgassen vrij, net als uit de mest. Het advies van Milieu Centraal luidt dan ook: “Drink niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid en probeer verspilling te voorkomen.” Dat laatste advies is logisch als je weet dat in Nederland een kwart van de gekochte zuiveldrank wordt weggegooid.

Er zitten dus aanzienlijke verschillen tussen de milieu- en klimaatbelasting van verschillende dorstlessers. Maar ook de verpakking is bepalend. Een glazen fles voor eenmalig gebruik is de slechtste optie, zo vertelt expert duurzaam consumeren Paulien van der Geest van Milieu Centraal: “Dat komt doordat glas zwaar is en het veel energie kost om te recyclen.”

Een iets klimaatvriendelijkere optie

Drankkarton en plastic petflessen ontlopen elkaar niet zoveel in hun CO 2 -voetafdruk. Sap en ice tea (zonder prik) zitten vaak in een drankkarton. Zo’n pak bestaat meestal uit papier (75 procent), plastic (20 procent) en aluminium (5 procent). Het aluminium is nodig om zuurstof en UV-licht buiten het pak te houden, waardoor de drank buiten de koelkast lang houdbaar blijft. Voor de fabricage van papier, plastic en aluminium zijn veel grondstoffen en energie nodig. En dat veroorzaakt CO 2 -emissies.

Hoewel het verschil niet heel groot is, zijn petflessen een iets klimaatvriendelijkere optie. Cola, sinas en andere frisdranken met prik zitten altijd in zo’n fles. Anders gaat de prik ervan af. Grote petflessen zijn weer beter dan kleine, omdat er minder plastic nodig is per liter frisdrank. “Grote petflessen zijn de beste milieukeuze voor frisdrank met prik”, zegt Van der Geest. Een grote petfles ‘kost’ volgens Milieu Centraal circa 100 gram CO 2 per liter frisdrank.

Maar er is een simpel alternatief dat vele malen milieu- en klimaatvriendelijker is. En dat is? Doodse stilte. Tromgeroffel. Daar komt-ie: kraanwater! De CO 2 -uitstoot per liter kraanwater is slechts 1 gram.

Vindt u het saai om de hele dag kraanwater te drinken? Drink dan op zijn minst eerst een glas water (voor de dorst) voordat u aan de cola gaat (voor de smaak). Of doe wat steeds meer mensen doen: snij een schijfje komkommer of citroen in een waterglas, of doe er een paar blaadjes munt in, is nog gezonder ook.