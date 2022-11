Meeste boeren kwamen dit jaar nog verrassend goed uit de kosten

Veel boerenbedrijven zijn dit jaar van extreem hoge energie- en veevoerkosten goed doorgekomen. Maar de onderlinge verschillen zijn groot, en de toekomst onzeker.

Energie, veevoer, kunstmest. Zo’n beetje alles wat de gemiddelde boer nodig heeft om zijn bedrijf te laten draaien, is enorm duur geworden. Toch hebben de meeste bedrijven een verrassend goed jaar achter de rug, blijkt uit onderzoek van ABN Amro naar zeven agrarische sectoren, van de melkveehouderij tot de akkerbouw.

Tegenover die hogere kosten staan in veel gevallen ook hogere inkomsten. Zo liggen de melkprijzen gemiddeld 50 procent hoger dan vorig jaar, krijgen groentetelers 15 procent meer voor hun tomaten en leveren eieren gemiddeld 20 procent meer op.

Natuurlijk zijn de onderlinge verschillen groot. Niet alleen tussen grote en kleine ondernemers, waarbij de eerste groep vaker de middelen had om te investeren in zonnepanelen of isolatie, om zo beter bestand te zijn tegen de hoge energieprijzen. Maar ook tussen sectoren.

Orchidee-kwekers hebben het moeilijk

Met de sierteelt gaat het bijvoorbeeld helemaal niet zo goed. Consumenten geven minder geld uit aan bloemen en planten om hun huis op te sieren dan tijdens de coronacrisis.

Met de consumentenvraag nemen ook de prijzen af die telers krijgen, terwijl zij door de hoge gasprijzen met hoge kosten zitten opgescheept. De eerste pot-orchidee-kwekers stoppen er al mee, ziet ABN. Anderen zetten de belichting minder lang aan om kosten te besparen, maar dat levert dan wel minder planten en bloemen op om te verkopen.

Of kijk naar de varkenshouderijen. Hun kosten voor veevoer zijn dit jaar met 30 procent toegenomen. Maar uit recent onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat een varkensboer dit jaar gemiddeld slechts 8 procent meer kreeg voor de verkoop van biggen. De prijs van vleesvarkens steeg dit jaar met 16 procent. Bij lange na niet genoeg om te compenseren voor de gestegen kosten.

Scharreleieren werden bijna twee keer zo duur

Dat zijn de uitzonderingen. Er zijn genoeg sectoren waar boeren wél uit de kosten kwamen. Akkerbouwers hebben een grotere oogst binnengehaald dan in 2021. Pluimveehouders hebben veel last van de vogelgriep, die dit jaar harder dan ooit om zich heen slaat. Maar pluimveehouders die daar niet door geraakt zijn, vingen veel geld voor hun producten. Scharreleieren leverden afgelopen september zelfs 80 procent meer op dan in het jaar daarvoor.

De melkveehouderij kon profiteren van hoge melkprijzen. Niet dat melkveehouders het afgelopen jaar harder hebben onderhandeld dan in voorgaande jaren. Op de melkprijs hebben zij zelf amper invloed. Die komt tot stand door vraag en aanbod op de Europese markt, waar boeren aan overgeleverd zijn.

Dit jaar viel het melkaanbod tegen vanwege slechte weersomstandigheden voor gras in Europa. Dat wilde niet goed groeien en koeien produceren dan minder melk. Omdat de vraag van consumenten niet mee daalde, steeg de prijs. Goed nieuws voor de boeren.

Nabije toekomst onzeker

Los van een paar sectoren, zoals de sierteelt en de varkenshouders, zijn landbouwondernemers dus aardig door dit extreme jaar van hoge kosten gekomen. Maar ABN-econoom Nadia Menkveld vraagt zich af of dat volgend jaar weer zo zal zijn.

“De kosten voor boeren, zoals voor veevoer, blijven waarschijnlijk nog wel even hoog. Maar het is de vraag of hun afzetprijzen dat ook blijven. De vraag van consumenten kan door hun gedaalde koopkracht gaan afnemen, en dat heeft invloed op de prijs van producten.” Menkveld verwacht dat mensen minder vaak uit eten zullen gaan in duurdere restaurants, of in de supermarkt vaker zullen terugvallen op goedkopere, niet-biologische producten.

