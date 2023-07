Meer winnaars dan verliezers onder de Nederlandse broedvogels

In 2022 waren er onder de bijna tweehonderd Nederlandse broedvogels net iets meer winnaars (51 procent) dan verliezers (43 procent). Van 6 procent van de soorten waren de aantallen min of meer stabiel. Sovon Vogelonderzoek zette voor de twintigste keer de aantallen vogels op een rijtje in het rapport ‘Broedvogels in Nederland 2022’.

De rapporten worden door de provinciale en landelijke overheden gebruikt om het natuurbeleid op af te stemmen. In het jongste rapport kunnen die overheden lezen dat het zin heeft om nieuwe natte natuurgebieden aan te leggen. Zo doen broedvogels uit de bossen en de moerassen het goed in Nederland.

Ook kunnen onze bestuurders zien dat het agrarisch landschap nog steeds de achilleshiel is voor de Nederlandse broedvogels. Van de broedvogels die het in 2022 slecht deden, is een groot deel afhankelijk van het boerenland. Zo nam het aantal broedparen van onze nationale vogel, de grutto, sinds 1990 met 65 procent af.

Winnaars

Een opvallende winnaar is de kwartel. Deze akkervogel beleefde zijn beste broedseizoen sinds 2012. Met ongeveer 4800 broedpaartjes waren er vorig jaar ongeveer zes keer zoveel kwartels als in 1980, het beginjaar van de structurele tellingen. Toch staat onderzoeker Joost van Bruggen van Sovon niet meteen te juichen. “De kwartel is een nogal pragmatische vogel. Anders dan een grutto, die trouw is aan zijn broedplek, kan een kwartel zomaar honderden kilometers verkassen als er bijvoorbeeld in Frankrijk tijdens het broedseizoen veel droogte heerst. Waar we vorig jaar heel veel kwartels in Nederland hadden, kan ik nu al zeggen dat dat in 2023 een heel stuk minder is.”

Voor winnaars als de snor, een kleine zangvogel die in natte rietvelden broedt, is het verhaal duidelijker, ziet Van Bruggen. “De toe- en afname van de snor kan je precies over de kaartjes met de neerslag in de Sahel leggen. Als het ’s winters veel heeft geregend in de Nigerdelta, zien we in het voorjaar veel snorren terugkomen naar Nederland.” Ook andere rietvogels, zoals de blauwborst deden het vorig jaar weer goed. Er broeden bijna tien keer zoveel blauwborsten in de Nederlandse rietvelden als in 1980.

Verliezers

Onder de verliezers is de ringmus met een min van 90 procent sinds 1990 een koploper. “De plekken waar de ringmus nog standhoudt, zijn oude erven, met rommelhoekjes en knotwilgen”, vertelt onderzoeker Erik Kleyheeg van Sovon. “Dat geeft dus aan waar het probleem zit: agrarisch Nederland is te steriel en te strakgetrokken. Toch is dat niet het hele verhaal”, denkt Kleyheeg. “In Azië zie je ringmussen ook in enorme aantallen in de steden. Waarom trekken onze ringmussen dan niet van het platteland naar de stad?”

Een andere opvallende verliezer is de doodgewone wilde eend. “Die krijgt al jaren niet voldoende kuikens groot om de populatie op peil te houden”, ziet Kleyheeg. “Het is makkelijk om rovers als blauwe reiger of snoek daarvan de schuld te geven, maar ik denk dat het probleem al eerder in de voedselketen zit. Als er minder voedsel voor de kuikens in het water zit, moeten ze veel vaker uit de dekking in de slootkant komen, om de honger te stillen. En die dekking is er trouwens ook steeds minder”, aldus Kleyheeg.

Een andere opvallende verliezer is het kleinste vogeltje van Nederland, de goudhaan. Sinds de jaren tachtig is nog maar de helft van het aantal goudhaantjes over. Over het waarom tasten de onderzoekers compleet in het duister.

Opvallende verschijningen

Onder de opvallende verschijningen staat de bonte strandloper in het rapport. Ecologen Jan van der Winden en Camilla Dreef vonden vorig jaar voor het eerst een nestje met jongen op het nieuwe natuurgebied Markerwadden, in het Markermeer. “We kennen de bonte strandloper natuurlijk als doortrekker, in die enorme grote groepen die je langs de Waddenkusten en in de Delta kan zien. Veel van die vogels broeden in het Arctisch gebied, maar er is ook een ondersoort die rond de Baltische Zee broedt. Nederland ligt voor die vogels op de zuidgrens van het verspreidingsgebied”, aldus Van der Winden.

Op de Rode Lijst, het boekwerk met bedreigde vogels, staat de bonte strandloper als ‘Verdwenen uit Nederland’, maar Van der Winden denkt dat dat een onderschatting is. “De trek naar het noorden van die grote groepen strandlopers gaat door tot in juni en dan komen de eerste groepen ook alweer terug uit het noorden. Zie tussen al die vogels dan maar eens een broedgeval te ontdekken.”

Dat de vogel nu uitgerekend op Markerwadden is opgedoken, is volgens Van der Winden een pleidooi om te blijven ‘tuinieren’ in de Nederlandse natuur. “Pioniers, die van nieuw land houden, kan je hier alleen maar terugkrijgen door de natuurlijke successie af en toe terug te zetten, dus door opkomende boompjes te verwijderen of zand op te spuiten. Of je moet wachten tot de zeespiegel zo hard stijgt dat de dijken doorbreken. Dan krijgen we vanzelf weer pioniernatuur terug.”

