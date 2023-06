‘Meer vrouwen in de top, dat draagt ook bij aan behalen klimaatdoelen’

Het klinkt gewaagd, om in woke-tijden te denken in hokjes: man versus vrouw. Hoofdonderzoeker Cosmina Voinea van de Open Universiteit, gespecialiseerd in management en duurzaamheid, durft het binnen haar vakgebied wel aan. “Bedrijven worden groener met meer vrouwen aan de top.”

Want, afgezet tegen gesloten mannenbolwerken op machtsposities, levert volgens Voinea een ‘kritieke massa’ aan vrouwen in de directies (liefst de helft van de bestuurszetels) een socialere en milieuvriendelijkere koers op. Daar is al jarenlang onderzoek naar gedaan, maar conclusies trekken bleef uiterst glad ijs.

Glibberig is het onderzoeksveld nog steeds, maar bewijs neemt toe. Voinea’s onderzoeksgroep durft de stelling nu aan: voldoende vrouwen aan de bestuurstafel – een doel waarvan de uitvoering nog altijd schort – helpt zakelijke verduurzaming vooruit. Voinea: “Des te meer reden, bovenop het belang van kansengelijkheid, voor diversiteit in het bedrijfsleven.”

Gebagatelliseerd of geridiculiseerd

In het bijzonder op topposities. Want, zo ontdekten de onderzoekers in een viertal studies, de man/vrouw-verdeling op uitvoerende posities is minder van invloed. Het gaat erom dat vrouwen deels ‘aan de knoppen’ zitten, en daarbij de groene kant opdraaien.

Het is volgens de onderzoekers niet zo dat duurzame bedrijven vrouwelijke bestuurders aanstellen, hoewel zij daar wel eerder voor openstaan. Een causaal verband tussen de komst van vrouwelijke directieleden en, als gevólg daarvan, meer verduurzaming durft Voinea op basis van haar onderzoek voorzichtig te leggen. “Vrouwen zijn eerder geneigd om verder te kijken dan financieel gewin.”

Zijn ze voldoende paraat, dan krijgen ze mannelijke bestuurders mee. “Het zal nog wel jaren, in sommige sectoren decennia, duren voor dat besef breed doordringt”, zegt Voinea er gelijk bij. Want zij weet dat het benoemen van het feminiene belang bij het maken van groene keuzes snel wordt gebagatelliseerd of geridiculiseerd.

Ook wetten en regels zijn van belang

Helemaal omdat het ook over het belang van klimaat gaat, een thema dat in sommige gelederen van de samenleving op zichzelf al argwaan en weerstand oproept. “Daarom is het ook zo belangrijk dat we studies blijven doen in dit onderzoeksveld.” Het bewijs dat vrouwelijke directeuren bijdragen aan verduurzaming, wint daardoor aan kracht.

Uiteraard is het zo, geeft de onderzoeksgroep van Voinea toe, dat er meer factoren van invloed zijn op het wel of niet uitstippelen van een strategie die past binnen de Parijs-doelen. Welke wetten en regels een land heeft is ook richtinggevend, net als culturele normen.

Vrijdag wordt er een nieuw stukje van de puzzel gelegd. Onder leiding van Voinea promoveert Khwaja Naveed op onderzoek naar de rol van vrouwen in de verduurzaming van Chinese, beursgenoteerde bedrijven. De resultaten ondersteunen het gepresenteerde beeld: pel andere factoren, zoals wetgeving en ethiek, ervan af en een verband tussen vrouwelijke invloed en meer aandacht voor verduurzaming tekent zich af.

Niet bang voor kritiek

Daarbij gaat het om het maken en uitvoeren van CO 2 -arme techniek en groene innovatie, maar ook om de verslaglegging daarover. Toezichthouders eisen in toenemende mate dat bedrijven, zeker grote concerns, op schrift zetten hoe hun klimaatbeleid eruit ziet. Volgens het onderzoek neemt de transparantie in de verslaglegging toe, als vrouwelijke bestuurders daarop toezien.

“Bovendien is de gepresenteerde informatie opener”, zegt ze. “Vrouwen geven in de duurzaamheidsverslaglegging meer details.” Daardoor ontstaat volgens Voinea en haar team een eerlijker beeld van groene stappen die gezet zijn, of juist nog niet. Bang om kritiek te krijgen vanwege het uitvergroten van de manier waarop beiden seksen een bestuursfunctie uitvoeren is ze niet. “Vrouwen en mannen zijn gewoon echt anders.”

