Meer gezond en duurzaam eten in de schappen, belooft Lidl

Supermarktketen Lidl wil meer gezond en duurzaam eten in de winkels. Zo zit er over twee jaar 20 procent minder suiker en zout in de huismerken. Bovendien stopt het bedrijf met reclames voor ongezonde producten die zich richten op kinderen.

Lidl zet ‘een mooie stap’ in een dinsdag gepubliceerd rapport over gezond eten, zegt Corné van Dooren, voedingsexpert van het Wereld Natuur Fonds. “Tot nu toe bleven acties om duurzamer te werken vaak beperkt tot één thema. Zo haalt het bedrijf bijvoorbeeld geen kiwi’s meer met het vliegtuig van de andere kant van de wereld. In dit stuk toont Lidl een visie waar ze naartoe willen. Ze pakken duurzamer en gezonder eten bij elkaar en dat is heel goed.”

Van Dooren tekent aan dat veel doelstellingen nog vaag zijn. “Het zijn beloftes. Wat betreft suiker en zout in huismerken zijn ze concreet. Maar voor bijvoorbeeld de belofte om meer plantaardige voeding te verkopen, is het doel onduidelijk.”

Later dit jaar concrete doelen

Lidl erkent dit. In een toelichting zegt Chantal Goenee, specialist duurzaamheid en gezondheid: “Deze internationale visie is in ontwikkeling. Voor sommige verbeteringen kunnen we al concrete percentages en jaartallen noemen, maar voor andere wordt daar nog aan gewerkt. Wij gaan die doelen naar verwachting later dit jaar concreet maken.”

‘De invloed van voedingssystemen op het milieu wordt steeds duidelijker en prominenter’, schrijft Lidl in het rapport. ‘Met doelen voor gezondere en duurzamere voeding willen wij de veranderingen in de duurzamere voedingssystemen ondersteunen.’

Lidl citeert ook het Global Nutrition Report, dat wordt opgesteld door onafhankelijke experts en onderschreven door onder meer de World Health Organisation (WHO): ‘Een derde van de vroegtijdige sterfgevallen in Europa en Noord-Amerika kunnen worden vermeden door gezonde voeding.’

Ook andere supermarktketens werken aan doelen over duurzaamheid en gezondheid, zegt Van Dooren. Verder zijn er soms gezamenlijke acties, zoals de afspraak tussen supermarkten dat verspilling van voedsel in 2030 is gehalveerd. Die komt ook terug in het rapport van Lidl. Van Dooren: “Er is veel maatschappelijke druk. Ook het kabinet wil dat supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Eiwitten in plantaardige producten

Marktleider Albert Heijn werkt met het Wereld Natuur Fonds aan doelen voor 2030 op het gebied van onder meer klimaatverandering en ontbossing en minder verpakkingen. Vorig jaar kondigde het bedrijf al aan dat in dat jaar 60 procent van de verkochte eiwitten in plantaardige producten moet zitten, in plaats van in vlees. De algemene doelstelling wordt een halvering van de voetafdruk, zegt Corné van Dooren. Binnen een jaar komt Albert Heijn met concrete, meetbare doelen voor 2030, licht hij verder toe.

Moeten de prijzen omhoog als Lidl meer duurzame en gezondere voeding gaat aanbieden? “Dat hoeft zeker niet”, stelt Goenee. Lidl belooft in het rapport minder reclame te maken voor vleesproducten en meer voor plantaardige artikelen. De consumptie van vlees is een grotere belasting voor onder meer het klimaat dan het eten van plantaardige voeding.

De supermarktketen gaat ook de verkoop van vezelrijk brood promoten. Maar het witbrood blijft in het schap. Lidl biedt al veel minder soorten artikelen aan dan andere supermarkten, zegt het bedrijf. Goenee: “De klant maakt een keuze. We willen er zijn voor iedereen.”

