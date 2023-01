Meer dan 100 euro overmaken? Dan word je straks door meerdere banken doorgelicht

Honderd euro. Dat is de grens waarboven banken straks betalingen van klanten moeten gaan delen met andere banken, om vervolgens te onderzoeken of de betalende klant zich niet bezighoudt met witwassen of financiering van terrorisme.

Het is een van de meest in het oog springende maatregelen uit de voorgestelde Wet plan van aanpak witwassen, waarover de Tweede Kamer donderdag praat. Zelden is er zo heftig gereageerd op een wetsvoorstel over de financiële sector.

Op Twitter fulmineren mensen dat ze straks al verdacht worden gemaakt om een bedrag waarvoor je nog geen volle tas boodschappen kunt kopen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is uitzonderlijk kritisch. De privacywaakhond spreekt van een ‘centraal bancair sleepnet’ dat ‘afwijken van de norm’ verdacht maakt.

Criminelen bankieren zelden slechts bij één bank

Het idee achter het delen van transacties is simpel. Criminelen bankieren zelden slechts bij één bank en weten soms onder de radar te blijven door geld via meerdere bankrekeningen bij verschillende banken wit te wassen.

Door alle betalingen boven de 100 euro op een hoop te gooien, en die vervolgens gezamenlijk te analyseren op verdachte patronen, moeten banken makkelijker nieuwe manieren van witwassen of terrorismefinanciering kunnen blootleggen. Dat analyseren gebeurt geanonimiseerd. Medewerkers van de ene bank zien daardoor geen persoonsgegevens van klanten bij een andere bank.

Geanonimiseerd of niet, critici vinden 100 euro een onnodig lage ondergrens voor het delen van gegevens. Bij grove criminaliteit gaat het toch al snel over veel grotere bedragen? Overheidsinstelling Financial Intelligence Unit (FIU), die zelf als taak heeft verdachte transacties te onderzoeken, werpt tegen dat ook kleine betalingen veel nieuwe inzichten opleveren.

Met name bij het opsporen van terrorismefinanciering zijn kleine bedragen ‘vaak een belangrijk onderdeel van de puzzel’, stelt de FIU. Overigens zei minister Sigrid Kaag (financiën) deze week dat ze niet koste wat kost zal vasthouden aan de ondergrens van 100 euro en dat ze openstaat voor een hoger bedrag als daar goede argumenten voor zijn.

Banken zelf zijn wél blij met het wetsvoorstel. Zij zijn veel geld kwijt aan de inefficiënte manier waarop zij klanten momenteel controleren. Op dit moment zijn daar in totaal 13.000 bankmedewerkers bij betrokken en dat kost de banken jaarlijks 1,4 miljard euro.

Veruit de meeste meldingen blijken vals alarm

Al die bankmedewerkers melden jaarlijks letterlijk honderdduizenden ‘ongebruikelijke transacties’ aan de overheid. Het zijn betalingen van klanten waarmee iets raars is, en waar opsporingsdiensten eventueel een onderzoek kunnen starten. Veruit de meeste meldingen blijken vals alarm.

De hoop is dat banken samen gerichter kunnen zoeken naar verdachte geldpatronen. Volgens de banken zou de privacy van mensen daardoor alleen maar toenemen, omdat ze goedwillende klanten minder hoeven te storen over transacties waar toch niets mee aan de hand is.

De AP vreest echter een ‘vorm van massasurveillance’. ‘De wetgever moet zich realiseren dat hiermee de weg van volledige centrale controle op het betalingsverkeer wordt ingeslagen’, schrijft de toezichthouder aan de Kamer.

En dat is ‘een onrechtmatige aantasting van de fundamentele rechten en burgerlijke vrijheden’, aldus de AP. En is een klant eenmaal verdacht in de ogen van zijn bank, dan gaan waarschijnlijk ook de deuren bij andere banken dicht voor deze persoon, stelt de toezichthouder. Banken moeten die informatie ook onderling gaan delen.

Het is de vraag in hoeverre deze scenario’s uitkomen, maar op één punt heeft de AP nu al een beetje gelijk gekregen. De waakhond denkt namelijk ook dat de nieuwe wet het vertrouwen van mensen in banken zal schaden. De boze uitlatingen op sociale media lijken daar een voorbeeld van.

