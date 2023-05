ME begint klimaatdemonstranten van A12 te verwijderen

De politie probeerde eerder de klimaatactivisten te ontmoedigen door ze nat te spuiten met waterkanonnen. De groep, naar schatting inmiddels enkele duizenden betogers, kan de tunnelbak van de snelweg niet in. Vooraf werd gewaarschuwd dat het waterkanon zou worden ingezet als de enkele duizenden demonstranten niet van dat deel van de snelweg zouden vertrekken. Volgens de politie is er inderdaad geen gehoor gegeven aan die oproep. Er wordt vooral boven de menigte gericht.

De actiegroep wil de orde verstoren om daarmee te demonstreren tegen fossiele subsidies. Extinction Rebellion zei eerder zo’n 3000 actievoerders te verwachten.

De locatie is uitgekozen omdat de Utrechtsebaan tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt. XR wijst erop dat Nederland in 2013 al beloofde om uiterlijk in 2020 subsidies stop te zetten die schade aan het milieu opleveren.

Politiemacht op de been

De politie heeft zich zaterdagochtend in groten getale opgesteld rond de Utrechtsebaan in Den Haag. Eén rijbaan van de snelweg is afgesloten, en een groep ME’ers heeft zich in een linie opgesteld in de middenberm, om zo demonstranten tegen te houden. Ook is er volop politie te paard en staan er meerdere politiebusjes klaar.

De gemeente Den Haag heeft eerder opnieuw benadrukt dat het blokkeren van wegen niet is toegestaan. Langs een deel van de A12 zijn vrijdag al schermen gezet. Dat moet voorkomen dat demonstranten boven de snelweg eten en voorwerpen aan de actievoerders op de snelweg doorgeven.

Lees ook:

Waarom hebben grote bedrijven een lagere energiebelasting dan burgers?

Grote bedrijven betalen veel minder energiebelasting dan burgers. Waarom?

Lees ook:

Ooit was Extinction Rebellion radicaal, maar het wordt in rap tempo salonfähig

Zaterdag blokkeren de klimaatactivisten van Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag. De beweging, die lang als radicale activistenclub werd gezien, wint snel aan maatschappelijke steun.