Maximumprijs voor groene stroom kan een rem op de energietransitie zijn

Het daadkrachtige Europese plan tegen hoge energieprijzen kan onbedoeld verduurzaming van de energievoorziening vertragen, reageert de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). “Het plan vergt uitwerking, maar wij zijn behoorlijk kritisch”, zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag. Hij praat namens zesduizend energiebedrijven die actief zijn in het leveren van duurzame energie, van Shell en Vattenfall tot Energie Samen en de associatie voor windenergie.

In een poging de omhoog geschoten energieprijzen te temmen, wil EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in Europees verband een prijsplafond afspreken. Behalve een maximale gasprijs wil de Commissie duurzame energiebedrijven, die ‘koolstofarme energie’ leveren, dwingen tot het verlagen van hun prijs. “Het wordt tijd dat consumenten gaan profiteren van de lage prijs van deze energie”, aldus Van der Leyen.

‘De impuls tot besparing valt weg’

Volgens de NVDE zou het opleggen van een maximale prijs voor groene stroom ‘de energietransitie remmen’. “Omdat de prijzen nu hoog zijn is er bij afnemers een prikkel om te verduurzamen en te besparen.” Consumenten en bedrijven nemen een warmtepomp of isolatie, omdat ze zien dat de stroomprijs (die de gasprijs achterna schiet) de pan uitrijst. “Die impuls tot besparing valt weg als er een kunstmatig prijsplafond komt”, stelt Van der Gaag.

Daarnaast is het volgens hem noodzakelijk dat energiebedrijven ‘bepaalde marges’ kunnen maken op hun geleverde groene stroom. Niet alleen omdat het turbulente tijden zijn, met hoge inkoopprijzen en onzekerheden, maar ook omdat groene energiebedrijven genoeg in kas moeten hebben om te investeren in nieuwe wind- en zonneparken. “Zonder additionele groene energie stagneren de klimaatdoelen.”

Ten derde zou het opleggen van een prijsplafond voor groene stroom een rem op innovatie kunnen zetten. Groene stroom kan nu niet altijd worden benut: bij zonnig of winderig weer is er een overschot (afgelopen zomer vier uur per etmaal). Als dat overschot wegvalt, verdwijnt ook de prikkel om nieuwe accu’s te bouwen die deze energie kunnen opslaan. Terwijl die batterijen voor de energievoorziening van de toekomst hard nodig zijn, beargumenteert Van der Gaag, om te zorgen dat schone energie optimaal gebruikt wordt.

Belast bedrijven liever op grote winsten

Huishoudens met variabele contracten zuchten onder de hoge gasnota en de elektriciteitsprijs. De stroomprijzen zijn vanwege de nervositeit in oorlogstijd en inflatie ook enorm ‘stierig’, zoals energiehandelaren dat noemen, in verwijzing naar een stier die iets op zijn hoorns omhoog zwiept. Dat de Europese Commissie de energieprijs voor een kunstmatig prijslimiet ‘berig’ wil maken (een beer klauwt iets tegen de bodem) begrijpen ze bij de NVDE, aldus Van der Gaag. Maar in plaats van het vastleggen van een maximale prijs, zou het volgens hem verstandiger zijn om energiebedrijven te belasten op grote winsten. Met die geldpot kan de overheid mensen compenseren die hun energie niet meer kunnen betalen, terwijl rijken wel hoge energieprijzen behouden.

Behalve commerciële energiebedrijven bestaan er ook burgercoöperaties die groene stroom leveren, uit eigen zonnepanelen en windmolens. “De opbrengsten van onze groene opwekprojecten door heel Nederland delen wij uit aan huishoudens en maatschappelijke organisaties die dat goed kunnen gebruiken”, stelt bijvoorbeeld de coöperatie Goed. Wie de energierekening niet meer kan opbrengen, kan steun krijgen. Andere coöperaties, zoals de Windvogel, benutten winst voor de bouw van nieuwe ‘burgerwindmolens’.

Lees ook:

Nu de stroomvoorziening onder druk staat, grijpt Von der Leyen hard in

Groene stroom moet verplicht goedkoper worden en voor Russisch gas moet een maximumprijs gelden. De Europese Commissie stelt vergaande maatregelen voor om de energiecrisis het hoofd te bieden.