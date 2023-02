Massaontslag na massaontslag: wat is er aan de hand bij grote techbedrijven?

Eric Yuan neemt zijn eigen falen niet licht op. De topman van Zoom moet liefst 1300 mensen ontslaan, bleek woensdag. Dat is bijna één op de zeven medewerkers van het bedrijf achter de populaire online vergadersoftware. Yuan trekt zich dat aan. Hij schreef in een bericht aan het voltallige personeel dat hij dit jaar afziet van zijn bonus, en zijn vaste salaris dit jaar met 98 procent zal laten verminderen (van 300.000 naar 6000 dollar).

Zoom is niet het enige techbedrijf dat honderden of zelfs duizenden mensen tegelijk moet ontslaan. Eerder deze week kondigde computermaker Dell een ontslagronde van 6500 mensen aan. Microsoft en Alphabet (moederbedrijf van Google) ontsloegen vorige maand respectievelijk 10.000 en 12.000 werknemers.

In de maanden daarvoor zetten Meta (moederbedrijf Facebook, Instagram en Whatsapp), Paypall en webwinkel Amazon het mes in hun personeelsbestand. Volgens de site Layoffs.fyi, die dagelijks bijhoudt hoeveel banen er zijn verdwenen in de techwereld, zijn er sinds begin vorig jaar meer dan 251.000 werknemers ontslagen in de sector.

Te onstuimige groei

De bedrijven hebben allemaal zo hun eigen individuele problemen, maar ze hebben ook zaken gemeen. Het waren de ‘winnaars’ van de pandemie, twee jaar waarin mensen over de hele wereld in periodes thuis moesten blijven. Vergaderen ging dan online, wat fijn is voor een bedrijf als Zoom. Er was meer behoefte aan digitaal contact, wat weer goed is voor Facebook en andere sociale media. Winkelen? Ook online, waardoor de winst van onder meer Amazon omhoog schoot.

Nu is de pandemie voorbij, en blijkt dat een deel van de consumenten helemaal klaar is met alles online doen. Daar hebben de techreuzen zich in verslikt. Zij hebben eind 2021, net voor het einde van de pandemie, heel veel nieuwe mensen aangenomen om het groeiende gebruik van hun diensten bij te houden.

Zo ook bij Zoom. Het personeelsbestand van dat bedrijf is in twee jaar tijd verdriedubbeld. Die groei is achteraf bezien te onstuimig geweest, geeft Yuan nu toe. Daar mag hij als topman op afgerekend worden, vindt hij, vandaar die decimering van zijn salaris.

Fors gestegen rente

Wat de bedrijven ook gemeen hebben, is dat ze lijden onder de fors gestegen rente op de kapitaalmarkt. Die stijging zette vorig jaar in. Nu worden de meeste soorten aandelen minder waard als de rente stijgt, maar bij techbedrijven gaat dat extra hard, zegt analist Amad Khan van ABN Amro.

Meer dan andere bedrijven zijn zij namelijk gefinancierd met schulden. En meer dan bij veel andere bedrijven liggen hun verwachte winsten vooral in de toekomst. Stijgt de rente, dan zien beleggers die toekomstige winststromen gelijk opdrogen, waardoor zij nu minder bereid zijn te betalen voor een aandeel in Zoom, Meta of Amazon.

Vooral in de VS willen grote koersdalingen nog wel eens tot grote ontslagrondes leiden, zegt Khan. “Een ontslagronde zorgt voor minder kosten in het bedrijf, waardoor aandeelhouders in de toekomst meer winst mogen verwachten.”

Gekelderde aandeelprijs

Beleggers konden de kostenbesparende ontslagronde bij Zoom dus wel waarderen. De koers van het bedrijf steeg na de aankondiging daarvan met bijna 10 procent. Maar zelfs na die grote stijging lag de prijs nog 84 procent onder het hoogtepunt tijdens corona. En ook bij andere grote techbedrijven ligt de aandeelprijs nog steeds tientallen procenten onder hun corona-hoogtepunt, zelfs na de massale ontslaggolf.

Dat er sinds begin vorig jaar meer dan 250.000 mensen zijn ontslagen, betekent overigens niet dat de hele sector nu met zoveel werknemers is gekrompen. Een deel van alle ontslagen medewerkers zal immers opnieuw aan de slag gaan bij een ander (kleiner) techbedrijf.

