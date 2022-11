Massa-ontslagen bij techreuzen: wat is er aan de hand?

Toen Meta, het moederbedrijf van Facebook, onlangs een daling van zijn omzet bekendmaakte hakte dat er flink in. Adverteerders vertrokken massaal en beleggers verkochten hun aandelen, waarop Meta-baas Mark Zuckerberg een massa-ontslagronde aankondigde. Ook Microsoft schrapte banen en Twitter stuurde onlangs zelfs bijna de helft van zijn personeel de laan uit. Een beetje tegenwind? Of is er meer aan de hand met de techreuzen?

De ontslagen bij Meta zijn vooral een correctie. Vorig jaar, toen er lockdowns waren en alle grote internetbedrijven floreerden, nam het bedrijf nog duizenden nieuwe werknemers aan. Dat was een misrekening, schrijft Zuckerberg in een verklaring, waarin hij zegt zijn fout te herstellen door 13.000 werknemers (13 procent van het totaal) te ontslaan.

Minder adverteerders

Zuckerberg dacht dat de ‘buitensporige omzetgroei’ na de lockdowns zou doorzetten. Dat blijkt niet het geval. Mensen zijn vaker buiten, minder vaak online, werken weer op kantoor en kopen spullen in winkels. Meta verdiende nog miljarden dollars in het vorige kwartaal maar wel 4 procent minder dan vorig jaar. Voor het tweede kwartaal op rij meldde het bedrijf, dat ook Instagram en WhatsApp bezit, een omzetdaling.

De belangrijkste reden daarvoor ligt in de ontwikkeling van de economie. Advertentie-inkomsten zijn daar soort barometer van, zegt econoom Mario Bersem bij ABN Amro. Als het economisch minder gaat, trekken adverteerders zich terug. En advertenties zijn de grootste bron van inkomsten van Meta.

Een ander probleem voor Meta is dat Apple de privacyregels heeft aangescherpt. Facebook mag daarom geen al te gerichte advertenties meer sturen naar mensen met een Apple-toestel zoals een iPhone. Adverteerders betalen Facebook – dus Meta – daarom miljarden dollars minder. Ook voelt Meta de concurrentie van TikTok, het Chinese socialemedia-platform waar vooral de jeugd naartoe verhuist.

Metaverse zwaar verlieslijdend

Maar Meta's grootste bron van zorg zijn de zogenoemde Reality Labs. Daar werken technici aan de ontwikkeling van Metaverse, een soort virtuele 3D-wereld waarin iemand terechtkomt door een bril op te zetten. Zuckerberg pompt er veel geld in maar vooralsnog maken weinig mensen gebruik van de technologie.

Metaverse is zwaar verlieslatend. Mede daardoor is de koers van het aandeel dit jaar met 70 procent gedaald. “Zuckerberg liet doorschemeren dat de ontwikkeling van Metaverse nog tien jaar kan duren. Zoveel geduld hebben beleggers niet”, zegt Jan Frederik Slijkerman, analist bij ING.

Ook andere grote techbedrijven boekten teleurstellende kwartaalcijfers, waarna Amazon, Alphabet, Meta en Microsoft samen in oktober 800 miljard dollar aan beurswaarde (10 procent van hun totaal) verloren.

Oplopende rente

De bedrijven hebben last van de hoge inflatie en zien hun uitgaven aan onderzoek oplopen. Bij beleggers speelt de oplopende rente een rol. Nu de rentes stijgen, wordt beleggen in aandelen minder aantrekkelijk, zeker in aandelen van techbedrijven. Bij Twitter is niet helemaal duidelijk of de massa-ontslagronde komt door de economische tegenwind of doordat de kersverse eigenaar Elon Musk heel andere plannen met het socialemediaplatform heeft.

Toch blijven de vooruitzichten voor big tech positief, concludeert ABN Amro. De digitalisering van de economie zet door en deze bedrijven spelen daar een belangrijke rol in. Veelzeggend is, stelt econoom Bersem, dat er veel ontslagen vallen maar tegelijkertijd alweer nieuwe technici worden aangenomen.

