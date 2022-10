Marker Wadden blijken doorslaand succes als project voor natuurherstel

Het riet staat bijna een meter hoog en kleurt de Marker Wadden groen. Her en der steekt een plukje wilgen in de hoogte. Er groeien inmiddels 170 soorten planten op de zes jaar geleden met slib opgespoten eilandengroep, mede doordat het natuurherstel hier met de hand wordt bijgestuurd. Zonder beheer zou moerasbos de zeven eilandjes snel overwoekeren, maar de bedoeling is een rietmoeras te laten ontstaan, dat de inklinkende bodem vasthoudt met zijn wortels.

Kluten en visdieven vliegen over de drassige delen met moerasandijvie, een baardmannetje bungelt in het riet. De lachstern en de dwergstern komen hier broeden; zelfs de grote stern liet zich zien. De visarend maakte onlangs nog een tussenstop om te eten voor de grote vlucht naar het zuiden. Want in de geulen tussen het zand zit steeds meer vis, die profiteert van watervlooien en roeipootkreeftjes die hier volop algen kunnen vinden, omdat het water in de luwte helderder is dan verderop in het Markermeer.

De Marker Wadden fungeren voor dieren als ‘stepping stone’ tussen verschillende plasdrasgebieden. Beeld Bram Petraeus

Met de aanleg van de Marker Wadden is 30 kilometer nieuwe habitat voor jonge vis ontstaan, legt Deltares-onderzoeker Sacha de Rijk van uit. Mede daardoor zijn de nieuwe eilandjes razendsnel uitgegroeid tot het vogelparadijs dat ze moesten worden; in 2021 broedden er 47 soorten, waaronder zeldzame soorten als ijseend, dwergmeeuw en kwartelkoning, en tussen juli 2020 en juli 2021 maakten meer dan 60.000 trekvogels gebruik van de Marker Wadden. “In vijf jaar tijd is een hotspot van biodiversiteit ontstaan in een gebied dat juist heel laag was in aantallen en soorten”, concludeert De Rijk.

‘Iedereen dacht dat het slib zou wegspoelen of inzakken, maar het is gelukt’

Het is gelukt, vat De Rijk kortweg de conclusies samen van vijf jaar onderzoek dat ze morgen presenteert op het congres van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden in Amsterdam. De eilandjes moesten bijdragen aan natuurherstel en natuurbeleving, de waterkwaliteit helpen verbeteren en innovatief zijn. Nooit eerder waren eilanden gemaakt met slib uit (voormalige) zeebodem. “Het was een groot avontuur, iedereen dacht dat het slib zou wegspoelen of inzakken”, vertelt projectleider Roel Posthoorn van Natuurmonumenten, die tien jaar geleden het project lanceerde. “We hebben gebruikgemaakt van innovatieve kennis en technieken. En het werkt.”

De veerboot naar de Marker Wadden. Beeld Bram Petraeus

Het opgespoten slib klonk in de eerste twee jaar meer dan tweeënhalve meter in, maar daarna stabiliseerde de bodem grotendeels, zo staat in het onderzoeksrapport dat dinsdagmiddag is gepresenteerd. Nu bedraagt de verzakking nog maar enkele centimeters per jaar; dat kan worden aangevuld met slib uit een geul en winputten in de buurt.

De dynamiek is teruggebracht

Sinds de afsluiting van het Markermeer door de Houtribdijk – ooit bedoeld als het begin van de inpoldering tot Markerwaard – bleef door de wind opdwarrelend slib in het water hangen. De waterkwaliteit ging daardoor achteruit. Vooral in de noordoostelijke hoek, bij Lelystad, was het meer te troebel voor het waterleven. De Marker Wadden hebben de dynamiek hier teruggebracht. Maar voor de 70.000 hectare van het hele Markermeer is dit project nog niet genoeg, blijkt uit de evaluatie die minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Vooralsnog maakt vooral de natuur handig gebruik van de Marker Wadden. Die fungeren als een ‘stepping stone’ tussen verschillende plasdrasgebieden. “Je ziet dat dieren makkelijk tussen de verschillende gebieden pendelen”, legt vogelonderzoeker Mennobart van Eerden uit. “Kluten die hier vrij van vossen kunnen broeden, vliegen met hun jongen naar de Oostvaardersplassen om daar te eten. Als je een project als dit inzet als steun voor de natuur in een groter gebied, is het heel waardevol.”

Ook de minister is enthousiast: “Ik ben onder de indruk van de snelle en succesvolle ontwikkeling van de Marker Wadden. Het gebied is hiermee internationaal een succesvol voorbeeld voor natuurherstel.”

Lees ook:

Waarom de Marker Wadden een natuursucces zijn

De Afsluitdijk was een ecologische ramp, die eigenlijk niet te herstellen is. Maar de eilandjes van Marker Wadden brengen het voedselweb in het Markermeer weer op gang, zo blijkt uit de eerste vijf jaar.

Op de Marker Wadden staat een windmolen die je alleen ziet als je hem nodig hebt

Een onzichtbare windmolen helpt de Marker Wadden ‘offgrid’, vrij van aansluitingen op het elektriciteitsnet of het gasnetwerk.