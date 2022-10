Marjan van Loon (Shell) over bevingschade in Groningen: ‘Het gaat ons niet om de centen’

In 2017 gaat het roer bij Shell om. Tot dan toe heeft Shell, met Exxon mede-eigenaar van aardgaswinbedrijf Nam, steeds ingezet op een zo hoog mogelijke gasproductie, als dat veilig kan geschieden. In 2016 heeft Shell zich nog verzet tegen de verlaging van de gaswinning die minister Kamp heeft voorgesteld. Maar in 2017 is er een reset: Shell merkt dat het maatschappelijk draagvlak voor de gaswinning in Groningen afbrokkelt. Daarbij is het onduidelijk hoe veilig de gaswinning überhaupt is. Shell trekt zijn conclusies: exit maximale winning; het zal anders moeten.

Dat zei president-directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, tegen de parlementaire enquêtecommissie. Volgens Van Loon, die begin 2016 Dick Benschop in die functie opvolgde, begint Shell er in 2017 ook rekening mee te houden dat de gaswinning terug moet naar nul. Het bedrijf maakt zelfs een scenario waarin dat idee wordt uitgewerkt. Het besluit van minister Wiebes om de gaswinning naar nul terug te brengen krijgt dan ook instemming van Shell, zei Van Loon.

De Nam en Shell zijn, zei Van Loon, altijd bereid geweest om de schade aan huizen en gebouwen te vergoeden, zolang die is veroorzaakt door bevingen. “Het gaat ons niet om de centen.” Maar die bereidheid geldt niet voor de schades die níet het gevolg zijn van aardschokken. Van Loon liet doorschemeren niet gelukkig te zijn geweest met de arbiters die vanaf 2016 uitspraken deden in gevallen waarbij een schademelder en de Nam het niet eens werden over een schadevergoeding. Die oordeelden steeds vaker ten gunste van de melders.

Versterking onveilige woningen

Ze kon zich ook niet goed vinden in de ‘gebiedsgerichte’ aanpak van Hans Alders, de voormalig Nationaal Coördinator Groningen: net als de Nam zag en ziet Van Loon, zo zei ze wat omfloerst, meer heil in het versterken van onveilige woningen. Dat huizen soms ook verbeterd moesten worden en dat Groningen baat had bij economische versterking, erkende Van Loon. Maar dan niet op kosten van de Nam: die was voor dat soort zaken niet aansprakelijk.

Overigens leverde Nam wel een bijdrage van bruto 500 miljoen euro – netto waarschijnlijk 135 miljoen – voor economische versterking van de regio. Sinds dit jaar ruziën Rijk en Nam over de uitbetaling van schades. Volgens het Rijk heeft het nog 190 miljoen euro van de Nam tegoed.

Helder en concreet uitte Van Loon zich wel over iets anders. In 2018 ontstond commotie toen bleek dat Shell niet langer hoofdelijk aansprakelijk was voor schulden van de Nam. Omdat de Nam nauwelijks over eigen vermogen beschikte, leek het alsof Shell zich zo onder toekomstige schade-uitkeringen aan gedupeerden van bevingen uit wurmde.

Publiekelijke garantstelling

Volgens Van Loon was dat niet zo. De Nam, zei ze, publiceerde dat jaar voor het eerst een eigen jaarverslag. Wie zaken deed met de Nam, kon dus zien hoe de financiële vlag van de Nam erbij hing. Omdat dat zichtbaar was, was het niet langer nodig dat Shell zich aansprakelijk stelde voor de Nam-schulden. Overigens beloofde Shell zich daarna publiekelijk wel garant te stellen voor eventuele schulden die Nam niet zou kunnen voldoen.

Tot de gaswinning stopt, hebben Shell en Exxon een ‘onbeperkte garantie’ afgegeven, wat betekent dat ze alle schade die is veroorzaakt door bevingen zullen voldoen. Volgens Van Loon is zo’n garantie ‘heel ongebruikelijk’ en hebben zelfs de directies van Shell en Exxon zich daarover gebogen. Als de gaswinning stopt, vervalt die garantie en komen daar ’passende zekerheden’ voor in de plaats. Wat die ‘passende zekerheden’ zijn, moet nog worden bepaald.

