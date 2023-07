Maken de concerten van Rammstein in Groningen te veel lawaai? De rechter buigt zich erover

De Stichting Natuurbeschermingswacht stapt naar de rechter. Zij vindt dat de gemeente en de provincie Groningen onterecht een vergunning hebben gegeven voor een hoger geluidsniveau bij de concerten van Rammstein op 6 en 7 juli in het Stadspark in Groningen. Er mag nu 103 decibel worden geproduceerd, in plaats van de 100 decibel die normaal gesproken in het park is toegestaan. Dit heeft negatieve gevolgen voor mens en natuur, stelt de stichting. Mensen lopen gevaar om gehoorschade op te lopen en vogels lopen ook risico’s door het harde geluid.

Uit onderzoek van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), uitgevoerd in opdracht van de Stichting Natuurbeschermingswacht, blijkt daarbovenop dat het werkelijke volume van het metalconcert ver boven de 103 decibel zal komen te liggen. Bij het onderzoek voor de huidige vergunning zou namelijk niet goed gemeten zijn. Doorgaans wordt op 15 meter van het podium een geluidsmeting gedaan, maar dat was dit keer op 50 meter. Hierdoor komt er volgens de stichting nog eens tien decibel bovenop de drie extra die de gemeente al had goedgekeurd. Dat extra volume is niet meegenomen bij de aanvraag.

Harde deurbel

Er wordt bij geluid gebruikgemaakt van een logaritmische schaal. Die term klinkt heel lastig, maar komt erop neer dat een toename van ‘slechts’ drie decibel in werkelijkheid twee keer zo hard geluid betekent. De 113 decibel zal volgens de stichting dus twintig keer harder zijn dan het geluidsniveau dat normaal gesproken wordt gehandhaafd.

Bovendien is er volgens de stichting geen rekening gehouden met andere oorzaken van geluidsoverlast, zoals vuurwerk en het lawaai dat de bezoekers veroorzaken. In totaal worden er 110.000 mensen bij de shows verwacht. Applaus en gejoel van fans kan daardoor veel extra kabaal veroorzaken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt geluid vanaf 65 decibel overlast. Vanaf 80 – bijvoorbeeld een harde deurbel – kan het schadelijk worden. Boven de 120 decibel wordt lawaai pijnlijk, aldus de WHO. Een politiesirene maakt een dergelijk hard geluid.

In het rapport van de NSG staat ook dat zelfs sommige fans met gehoorbescherming bij Rammstein risico lopen op gehoorschade. Oordoppen zorgen meestal voor een demping van 15 decibel, waardoor het waarneembare geluid bij de concerten alsnog uitkomt op 98 decibel.

Natuurtoets

De tientallen vogelsoorten die in het gebied leven zullen het ook zwaar krijgen. Geert Starre, secretaris bij Natuurbeschermingswacht, legt uit dat de overheid verplicht een ‘natuurtoets’ moest doen bij het onderzoek voor de vergunning. Maar hierbij werd geen rekening gehouden met het feit dat het concert in het broedseizoen plaats zou vinden. “Als de overheid dat wel had gedaan, had het evenement sowieso niet door kunnen gaan.” Starre zegt dat de overheid haar verantwoordelijkheid had moeten nemen om de natuur te beschermen.

Groningen wil graag culturele evenementen aantrekken. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) liet eerder aan de gemeenteraad weten dat voor Rammstein een uitzondering op het geluidsniveau is gemaakt. Dit vanwege de internationale concurrentie tussen grote locaties als het om zulke grote artiesten gaat. “Topacts hebben het eigenlijk voor het kiezen.”

De zittingen over het vuurwerk en het geluid vinden woensdag 5 juli plaats. Starre hoopt dat de rechter beslist dat het concert helemaal wordt afgezegd. Zelfs bij de toegestane 100 decibel loopt de natuur namelijk al schade op, legt hij uit. Een woordvoerder van de gemeente Groningen wil geen reactie geven. “Het is nu onder de rechter, en zolang er geen uitspraak is, doen wij geen mededeling.”

