Mag de baas zomaar vakantiedagen weigeren?

Mag je vakantiedagen altijd opnemen wanneer je wil?

Een vakantie moet in principe gewoon worden gehonoreerd. Vakantie heeft namelijk een functie: je moet kunnen bijkomen van het werk. Een werkgever kan een aanvraag alleen weigeren op basis van zogenoemde gewichtige redenen. Dat wil zeggen dat een werkgever moet kunnen aantonen dat doordat jij vrij neemt, de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord, legt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener Das uit. Dat je iemand even niet kan missen volstaat dan niet. Algemene personeelstekorten zullen worden aangemerkt als ondernemersrisico, dat kun je niet afwentelen op werknemers, zegt hij.



Wat is dan wel een goede reden om een verlofaanvraag te weigeren?



De wet kent op die vraag geen specifiek antwoord. Maar een werkgever moet, mocht het een rechtszaak worden, kunnen aantonen dat het bedrijf in de problemen komt als iemand in een bepaalde periode vakantie neemt. Denk bijvoorbeeld aan een gigantische spoedopdracht die heel belangrijk is voor de toekomst van het bedrijf in combinatie met dat er al veel collega’s op vakantie of ziek zijn, zegt Besselink. Maar dat moet een werkgever dan wel allemaal kunnen aantonen, inclusief wat het bedrijf zelf heeft gedaan om het probleem op te lossen. Het is de vraag of zo’n situatie ooit voorkomt.

Is er rechtspraak over geweigerde verlofaanvragen?

“Bijna niemand stapt vanwege een vakantie naar de rechter”, zegt Kees de Vos van vakbond CNV. Besselink kent wel enkele zaken. Maar daarin was er altijd meer aan de hand, weet hij. “In 2021 kwam er een zaak voor de kantonrechter in Rotterdam. Een werknemer had een verlofaanvraag gedaan en kreeg daarvoor geen toestemming, maar ging toch op vakantie. Daarop volgde ontslag; dat ontslag werd vervolgens bij de rechter aangevochten. Vaak is de relatie tussen werkgever en werknemer in zulke zaken al langer beschadigd.”

Zijn er uitzonderingen?

Er zijn bedrijven die een jaarlijkse bedrijfssluiting hebben afgesproken, bijvoorbeeld in de bouw. Werknemers weten dat van tevoren, omdat het in hun arbeidsovereenkomst of cao staat. Het is daardoor gemakkelijker voor een werkgever om in de week voor of in de week na die sluiting mensen geen vakantie te geven, omdat het dan aantoonbaar druk is met het afronden van de laatste dingen of juist weer opstarten.

Wat als alle werknemers op hetzelfde moment op vakantie willen?

Veel werknemers willen in de zomer vrij, tijdens de schoolvakantie. Dat weten werkgevers ook en dat is schipperen. Sommige werkgevers vragen al in november en december wanneer mensen op zomervakantie willen, en kijken dan naar hoe ze dat op een goede manier kunnen oplossen, weet vakbondsman De Vos. “Het op een eerlijke manier verdelen van de vakantiedagen is een jaarlijks terugkerend probleem. Maar meestal komen werknemers en werkgevers er samen wel uit.” Volgens hem hebben werkgevers er zelf ook baat bij dat personeel vrij kan nemen. “Drukken en duwen op personeel kan ervoor zorgen dat ze uit- of omvallen en dan hebben werkgevers op de lange termijn hun eigen probleem gecreëerd.”

Gebeurt het vaker dat werknemers geen vakantie mogen opnemen vanwege personeelstekorten?

Vakbond CNV hoort het niet vaak, maar vermoedt dat het wel voorkomt. Alleen zullen mensen het niet snel melden omdat ze er geen zaak van willen maken. Woordvoerder Kees de Vos weet wel dat het voor vrouwelijke beveiligers op Schiphol nu heel moeilijk is om vakantie op te nemen. Er is namelijk een groot tekort aan vrouwelijke beveiligers en alleen vrouwen mogen vrouwelijke passagiers fouilleren. Daardoor mogen zij vaak geen verlof opnemen op het moment dat ze dat willen, meldt hij. Linda Vermeulen, bestuurder bij FNV Handel, hoort daarnaast vaak dat veel jongere werknemers in supermarkten niet vrij mogen vragen tijdens de vakanties.

Wanneer weet je als werknemer zeker dat je op vakantie kunt?

Werknemers kunnen verlof aanvragen en krijgen binnen twee weken te horen of hun aanvraag wel of niet is goedgekeurd. Horen ze binnen twee weken niets dan kunnen ze er vanuit gaan dat het akkoord is, vertelt Besselink. In uitzonderlijke gevallen kan een al toegewezen verlof worden ingetrokken. Maar dan moet de werkgever heel goede redenen hebben. Zoals een spoedopdracht, die van wezenlijk belang is voor het bedrijf. En dan moeten de inmiddels door de werknemer gemaakte vakantiekosten worden vergoed door de werkgever. Dat komt in de praktijk eigenlijk nooit voor. Niet zo gek, zegt Besselink, want daarmee zet je de goede verhouding op het spel.

