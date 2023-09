Maatregelen tegen vogelgriep versoepeld, maar zorgen over pelsdieren in Finland

Pluimveehouders in de Brabantse Kempen en Midden-Limburg mogen hun kippen weer buiten laten lopen. De ophokplicht in de regio’s wordt opgeheven omdat deskundigen het risico op vogelgriep lager inschatten dan enkele maanden terug. Alleen in en rond de Gelderse Vallei, het gebied met de grootste dichtheid aan pluimvee, moeten kippen nog altijd op stal blijven. Dat heeft landbouwminister Piet Adema besloten naar aanleiding van het nieuwste advies van de Deskundigengroep Dierziekten.

Op het eerste oog is de versoepeling een opvallende stap. Eind juli dook het vogelgriepvirus immers voor het eerst in een half jaar weer op bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen. Dat was overigens net ná het overleg van de Deskundigengroep. Toch staat die enkele besmetting niet op gespannen voet met het advies, concludeert Adema. Het bleef immers bij één geval, terwijl het virus in 2022 veel meer bedrijven trof. Bovendien springt over heel Europa bekeken de betreffende variant – die vooral onder kokmeeuwen huishoudt – slechts sporadisch over naar pluimveehouderijen.

Als er veel pluimveestallen dicht bij elkaar staan, is het risico groter dat het virus bij een besmetting ook naar andere bedrijven overspringt. Daarom bleef de ophokplicht in de gebieden met de meeste pluimveestallen tot nu toe in stand. In Brabant en Limburg is de stallendichtheid minder groot dan in de Gelderse Vallei, schrijft Adema. Bovendien zijn er in de zuidelijke pluimveeregio relatief veel bedrijven waar kippen altijd op stal blijven, terwijl er in Gelderland meer pluimveehouderijen met vrije uitloop zijn. Daarom vervalt de ophokplicht in De Kempen en Midden-Limburg, maar blijft deze in de Gelderse Vallei wél van kracht.

Zorgen over Finse pelsdieren

Wel maakt het kabinet zich zorgen over de situatie rond vogelgriep in Finland. Daar zijn onlangs bij twintig pelsdierhouderijen besmette nertsen, poolvossen of wasbeerhonden aangetroffen. Dat is in potentie risicovoller voor mensen dan een besmetting van een pluimveestal. Omdat zoogdieren meer op mensen lijken dan vogels, is de kans op een voor mensen gevaarlijke virusmutatie groter in een stal met pelsdieren. Een nieuwe pandemie kan op die manier een stap dichterbij komen.

Voor Nederland is dat een van de redenen om samen met Duitsland en Oostenrijk te pleiten voor een Europees verbod op de pelsdierhouderij. Dat standpunt neemt Nederland al sinds 2021 in. In Nederland werd de nertsenhouderij in coronatijd versneld uitgekocht en verboden na een reeks covidbesmettingen in stallen.

