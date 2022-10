Maandelijkse termijnbedrag bijstellen? Dat kan, maar wel met mate

Wie een variabel energiecontract heeft, ziet de energierekening de laatste tijd flink oplopen. Verdubbeling of een verdrievoudiging van het maandelijkse termijnbedrag is geen uitzondering. Vooruitlopend op de regelingen die de overheid treft, zoals het veelbesproken prijsplafond, nemen klanten soms de vlucht naar voren door hun termijnbedrag aan te passen. Als dat kan.

De maandbedragen doen misschien anders vermoeden, maar energieleverancier Vattenfall schat dat 40 procent van hun klanten maandelijks al een te laag bedrag betaalt. En dat aantal groeit. “Meestal gaat het om tientjes”, aldus woordvoerder Hidde Kuik, “maar 10 procent van onze klanten betaalt op dit moment 200 euro per maand te weinig ten opzichte van het bedrag dat wij denken dat ze aan het einde van hun loopjaar moeten gaan betalen. Het risico is hiermee een stuk groter geworden dat klanten moeten bijbetalen zodra de jaarnota op de deurmat valt.” Hij ziet dit risico ondanks de tegemoetkoming van 190 euro die in november en december wordt doorberekend, en het prijsplafond dat per 1 januari ingaat.

Ook Greenchoice zag het aantal aanpassingen aan het maandbedrag groeien. Dat kan heel simpel, via de website. Bij deze energieleverancier gaat het overigens zowel om bijstellingen naar boven als naar beneden. “We kunnen niet bij de klanten in hun hoofd kijken, zegt woordvoerder Susan Keizer daarover. “Maar het zou kunnen dat mensen liever nu alvast extra betalen dan wanneer de prijsstijgingen worden doorgevoerd aan het einde van hun contracttermijn.”

Maximaal 20 procent bijstelling

Zowel bij Vatttenfall als bij Greenchoice is het maandbedrag tot maximaal 20 procent naar beneden bij te stellen. Bij Vattenfall mag dat zelfs meerdere keren per jaar. Beide leveranciers geven aan dat dit maximum al ‘sinds jaar en dag’ bestaat en losstaat van de huidige energieprijzen.

Klanten die zeker weten dat een lager maandbedrag beter past bij hun energievraag, bijvoorbeeld door de aanschaf van zonnepanelen of door het nemen van grondige isolatiemaatregelen, kunnen een grotere prijscorrectie aanvragen. Daar is dan wel een zekere bewijslast aan verbonden, zoals toestemming aan de leverancier voor het op afstand uitlezen van een slimme energiemeter, of het indienen van facturen van zonnepanelen of isolatiewerkzaamheden.

“Het aanpassen van het maandelijkse termijnbedrag is geen recht”, waarschuwt Tjitte Mastenbroek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). “De termijnbedragen zijn een afspraak tussen de klant en de leverancier, op basis van het geldende tarief en het historisch verbruik. De voorwaarden hiervoor staan vastgelegd in het energiecontract.”

“Niet onrechtvaardig”

De rol van de ACM is om toe te zien op de redelijkheid van de aan de klant doorberekende tarieven. Mastenbroek: “Alle leveranciers moeten hun tarieven bij ons inleveren. Wij checken of zij er geen onredelijke marge bovenop doen in hun doorberekening naar de klant.”

Drastische verhogingen van de termijnbedragen zijn volgens de ACM een rechtstreeks gevolg van de marktprijzen. “Dat voelt onrechtvaardig voor de consument", geeft Mastenbroek toe. “En het klinkt misschien hard, maar dat ís het niet. Wij hebben tot dusverre nog geen onregelmatigheden aangetroffen.”

De ACM kan hierin niks voor de consument betekenen, onderstreept de woordvoerder. “Wij kunnen voor individuele klanten geen aanpassingen afdwingen. Heeft de klant een goede reden om het niet eens te zijn met het ingeschatte termijnbedrag, en de leverancier gaat niet akkoord, dan kan de klant een klacht indienen. Als dat niet helpt, dan kun je naar de Geschillencommissie stappen. Dat kost 50 euro.”

Klanten met vragen moeten uur wachten of krijgen een chatbot

Intussen wordt de Consumentenbond overspoeld met energievragen, ook over het naar beneden bijstellen van het maandelijkse termijnbedrag. “Mensen hopen dat wij wat voor ze kunnen betekenen wanneer ze hun energierekening niet meer kunnen betalen", zegt woordvoerder Joyce Donat. “Maar dat kunnen wij niet. Daarvoor moeten ze echt bij hun energieleverancier zijn.”

In de praktijk blijkt dat vaak nog niet zo eenvoudig. Bij de klantenservice van energieleveranciers lopen de wachttijden op. Op consumentensites als Trustpilot regent het ervaringen van gefrustreerde bellers bij wie, na een uur of langer in de wacht gestaan te hebben, alsnog de verbinding wordt verbroken. Sommige leveranciers zijn überhaupt niet telefonisch te bereiken. “Onze service is uitsluitend digitaal”, vertelt bijvoorbeeld de chatbot van Budget Energie.

Die slechte bereikbaarheid is de Consumentenbond al geruime tijd een doorn in het oog. “Leveranciers als Essent en Energie Direct hebben we aangeschreven. Daar stonden mensen echt véél te lang in de wacht. Dat is inmiddels aangepast, hoewel het ook per dag kan verschillen. De ene dag pieken de wachttijden hier, de andere dag daar.”

Leveranciers zeggen ‘er alles aan te doen’ om de wachttijden te beperken en zoveel mogelijk met de klant mee te denken. “We kijken graag mee naar mogelijke besparingen“, zegt bijvoorbeeld Greenchoice. “Wie in betalingsproblemen komt, verwijzen we door naar instanties die kunnen helpen, of we bekijken of het mogelijk is om een betalingsregeling te treffen. Gesprekken duren daardoor langer dan klanten van ons gewend zijn. Wij investeren niet alleen in duurzame energie, maar ook in duurzaamheid van de klantrelatie.”

