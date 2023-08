Londen wordt arena voor miljardenstrijd tussen nieuwe en fossiele energie

De Britse regering moet snel een miljardenknoop doorhakken. Volgt zij conservatieve Britten en zet ze plannen voor meer olie- en gaswinning in de Noordzee door, of kiest zij voor een toekomst met duurzame energie?

Groene-energiemiljardair Andrew Forrest heeft de Britse regering voor het blok gezet. De Australische tycoon eist namelijk dat Londen plannen voor winning van olie en gas uit de Noordzee terugdraait. Zo niet, dan dreigt hij zijn investeringen van honderden miljoenen in onder meer een Britse batterijfabriek en waterstofnetten terug te trekken.

Krachtmeting

Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is dit de eerste keer dat de nieuwe energiewereld zo’n krachtige, met miljarden gesteunde aanval opent op de oude, fossiele garde. Het wordt een interessante krachtmeting, waarbij de Britse premier Rishi Sunak voor de keus wordt gesteld of hij bij het verleden of bij de toekomst wil horen.

Sunak denkt dat veel stemmers op zijn Conservatieve Partij een snelle energietransitie niet zien zitten. Om duidelijk te maken dat hij niet blindelings duurzame energie wil promoten, heeft zijn regering nieuwe vergunningen verleend voor het winnen van olie en gas in de Noordzee. Om de CO 2 -uitstoot daarvan te compenseren, trekt Londen vele miljarden uit voor de opslag van dat broeikasgas.

Dat is Andrew Forrest in het verkeerde keelgat geschoten. En hij is niet onbelangrijk voor Sunak. Hij heeft honderden miljoenen in een Britse batterijfabriek gestoken en is wereldwijd bezig een waterstofnetwerk te ontwikkelen waarmee veel olie en gas vervangen kan worden.

Zonnefolie van HyET, zoals die in de nabije toekomst moet worden uitgerold in de Australische woestijn. Beeld HyET Solar

Ook in Noorwegen en Duitsland investeert Forrest honderden miljoenen. In Nederland nam zijn bedrijf FFI twee jaar geleden Hyet over, dat zonnefolies maakt waarmee heel goedkoop zonne-energie kan worden geproduceerd. Forrest bouwt een grote HyET-fabriek in Australië om daar met stroom uit de woestijn waterstof te maken en die dan te exporteren naar onder meer Europa. Met zijn FFI lijkt hij goed op weg om ’s werelds grootste waterstofproducent te worden.

Afgrond

Forrest heeft nu aan Sunak duidelijk gemaakt dat hij al zijn investeringen in het Verenigd Koninkrijk terugtrekt als Londen volhardt in de plannen voor de Noordzee. “Als ik zie dat dit land zich in de afgrond stort door fossiele brandstoffen te steunen, zal ik hier verdwijnen”, aldus Forrest tegenover Bloomberg TV.

Ook het idee om CO 2 ondergronds op te slaan, het zogeheten carbon capture and storage (CCS), vindt in zijn ogen geen enkele genade. Londen heeft omgerekend al 23 miljard euro gereserveerd voor deze techniek, die echter nog nergens op grote schaal met succes is toegepast. Volgens Forrest is CCS een verzinsel van de fossiele industrie die zo hoopt nog lang olie en gas te kunnen verkopen. CCS is een bedrijfstak die “alleen maar wacht op de volgende gek die langskomt” om er geld in te steken.

Volgens Forrest moeten leiders in de politiek én het bedrijfsleven er rekening mee houden dat ze door het publiek worden afgerekend op hun daden. “Ik zal geen medelijden hebben met de directeuren, voorzitters en politici als ze straks ter verantwoording worden geroepen voor het feit dat ze zich nu bewust van de domme houden.”

Rotterdam

Forrest kan ook voor de Rotterdamse haven van belang worden. Rotterdam wil het distributiepunt voor waterstof van West-Europa worden, zoals het dat nu is voor aardolieproducten. FFI, het bedrijf van Forrest, gaat die waterstof niet alleen in Australië maar ook in Noorwegen op grote schaal maken. Het zou dan logisch zijn om die waterstof via Rotterdam naar het achterland te transporteren.

Maar wil Rotterdam die nieuwe wereldspeler FFI kunnen paaien, dan moet Nederland dus niet besluiten om nog wat extra aardgas uit de Noordzee te halen. Forrest: “Wat ik tegen Londen heb gezegd zal ik ook tegen andere landen zeggen. Ik moet investeren in landen waar ik goed leiderschap zie.”

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent heeft nu ook een podcast, onder meer over warmtepompen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

