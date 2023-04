Lianne werkt precies 25 jaar voor Albert Heijn, en dat viert ze al stakend. ‘Ik zou dit liever niet doen’

Er moet een betere cao komen voor de medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn, vinden vakbonden FNV en CNV. Zolang die er niet is, staakt ook Lianne Jol. ‘Er zijn collega’s zijn die hun boodschappen bijna niet meer kunnen betalen.’

“Er zijn leukere manieren om mijn jubileum te vieren”, zegt Lianne Jol. Ze baalt. Dinsdag is ze precies 25 jaar in dienst bij Albert Heijn. En in plaats van dat te vieren, staat ze buiten onder een vakbondstent, te staken.

Jol is procescoördinator bij het distributiecentrum in Pijnacker. Ieder weekend zorgt ze dat de verse producten die de supermarktketen verkoopt binnenkomen, gecontroleerd en gesorteerd worden en netjes op tijd het distributiecentrum uitrijden op weg naar de winkels in de regio.

Als het moet rijdt ze rond met de heftruck of helpt ze bij het inladen. Na 25 jaar weet ze precies wat er moet gebeuren. “Ik hou van dit werk en van mijn collega’s”, zegt ze. Dat maakt het extra moeilijk dat ze nu moet staken, geeft ze toe. “Ik zou dit liever niet doen. Het is ook niet fijn voor de collega’s die niet (durven) staken en de chauffeurs die de producten bij ons komen brengen en halen.”

Lianne Jol.

De bijlage

Toch ziet ze geen andere manier om de situatie voor haar en haar collega’s te verbeteren. In haar functie als kaderlid bij vakbond CNV zag ze met eigen ogen hoe Albert Heijn zich opstelde in de onderhandelingen voor een nieuwe cao. “Albert Heijn kwam op het laatste moment met een bijlage aanzetten. Ze willen de weekendtoeslagen voor nieuw personeel en personeel dat verandert van rooster halveren”, zegt ze.

Onacceptabel vindt Jol. “Collega’s die voor mij invallen krijgen dan veel minder betaald voor hetzelfde werk, dat is niet uit te leggen. Albert Heijn ziet ons als een kostenpost in een excelsheet”, zegt ze.

Albert Heijn biedt een loonsverhoging van 6 procent, gevolgd door een extra 2 procent in januari. Veel te weinig en een sigaar uit eigen doos, meent Jol. “Ze kunnen wat ze besparen met het bezuinigen op de weekendtoeslagen gewoon gebruiken voor de loonsverhoging die ze ons bieden. Terwijl er collega’s zijn die hun boodschappen bijna niet meer kunnen betalen.”

Extra vlees en bier

En dus staakt ze, samen met haar collega’s, voor de ingang van het distributiecentrum. Als het moet blijft ze er staan tot en met woensdag. Ze vreest dat het best zover zou kunnen komen. “Albert Heijn heeft er op geanticipeerd. Vorig weekeinde kregen we twee extra vrachtwagens vlees te verwerken. En meer bier dan normaal, want Koningsdag komt eraan.” Toch hoopt ze dat het niet zover komt. “Het zou mooi zijn als ik mijn 25 jaar bij dit bedrijf kan vieren met een nieuwe cao waar mijn collega’s en ik trots op kunnen zijn.”

