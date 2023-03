Leny (74) gaat naar het klimaatprotest. ‘Wat gaan mijn kleinkinderen meemaken in de komende eeuw?’

De laatste keer dat ze demonstreerde? Dat was in de jaren tachtig vanwege de kernwapens. Nu zit de 74-jarige Leny Cobben in de trein van Den Bosch naar Den Haag om de klimaatactivisten die de A12 gaan bezetten aan te moedigen. “We gaan aan de rand van de A12 staan, om te supporteren. Het is spannend, want ik las dat de gemeente de tunnelbak van de A12 gaat afschermen, zodat er niks te zien is.”

Cobben is nauw betrokken bij de organisatie Grootouders voor het Klimaat, die overigens ook mensen zonder kleinkinderen welkom heet. Ze heeft drie kleinkinderen, jonge meiden. “Dat is de belangrijkste motivatie om te gaan. De kinderen waar je hartstikke gek op bent, wat moeten die gaan meemaken de komende eeuw?”

Er gebeurt wel wat, klimaatminister Rob Jetten doet zijn best, merkt ze op. “Maar we komen niet snel genoeg van de fossiele brandstoffen af.”

Het doel is van fossiele subsidies af te komen

Extinction Rebellion demonstreert met als doel een eind te maken aan de subsidies voor de fossiele sector. Dat gaat jaarlijks om miljarden euro’s. De gemeente Den Haag heeft geen toestemming gegeven voor de demonstratie bij de A12, maar wees een andere locatie aan.

“Activisten die het randje opzoeken, krijgen meer aandacht”, zegt Cobben over de bezetting van de A12. Ze is zeer verontwaardigd over hoe Extinction Rebellion wordt behandeld. “Al die mensen die in de boeien werden geslagen… Dat was buiten alle proporties. Extinction Rebellion zijn geweldloze mensen die voor het goede willen vechten.”

Samen met tientallen andere organisaties, zoals Pax, Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda, heeft Grootouders voor het Klimaat een brief gestuurd naar de burgemeester van Den Haag. Daarin uiten ze hun zorgen over de inperking van het demonstratierecht. “Het publieke debat in Nederland heeft vreedzame acties zoals die van XR nodig”, schreven ze.

Klimaatactivisten zijn geen gevaar voor de samenleving, zegt Cobben. “Dat is de klimaatramp die ons te wachten staat.”

