Lelieteler mag toch spuiten, met de vier middelen die hij écht nodig heeft

Met vier gewasbeschermingsmiddelen kan een lelieteler uit de buurtschap Boterveen, bij Dwingeloo in Drenthe, zijn oogst dit jaar redden. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden staat hem dat toe door maandagmorgen het spuitverbod te vernietigen dat de rechtbank Noord-Nederland in Assen vorige maand oplegde.

Die rechterlijke uitspraak was opzienbarend, omdat de teler zich aan de wet houdt. Op zijn spuitschema staan liefst 55 producten, met 33 werkzame bestanddelen, die allemaal zijn toegelaten door het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De voorzieningenrechter in Zwolle oordeelde echter dat het gif mogelijk schadelijk is voor de gezondheid van omwonenden. Zij waren naar de rechter gestapt.

Volgens de rechtbank doet de teler er alles aan om de schade te beperken, maar lopen omwonenden toch te veel risico’s die zwaarder wegen dan ‘de hogere winstgevendheid van de lelieteelt’.

Vier reddende middelen

In het hoger beroep dat vorige week in Zwolle diende, gaf de teler zelf aan met welke vier middelen hij zijn lelies dit jaar verwacht te redden: een paraffineolie, een schimmelbestrijder en twee onkruidverdelgers. Het hof staat hem dat toe, maar verbiedt het gebruik van de 29 stoffen op het spuitschema. Kort na de uitspraak van het hof op maandag is het spuiten hervat.

De advocaat van de teler noemt de uitspraak ‘een passende oplossing voor dit seizoen’, maar zou het uitgangspunt moeten blijven dat alle middelen kunnen worden gebruikt die door het Ctgb zijn toegelaten. Dat was ook de achtergrond van Kamervragen die VVD en CDA aan landbouwminister Adema hebben gesteld na het spuitverbod dat de rechter in juni oplegde.

Voorzitter Margriet Mantingh van Pesticide Action Network Nederland ziet in de uitspraak van het hof juist reden om veel kritischer te zijn. “Het spuitschema is gigantisch gereduceerd. Ook aan deze vier middelen wil je niet worden blootgesteld, maar het is een vooruitgang. Als de teler het hiermee kan redden, dan moet daar ook in het beleid en de beoordeling door het Ctgb naar worden gekeken. De bollensector en ook andere sectoren moeten kijken: wat hebben we echt nodig?”

Stapeling weegt niet mee

Mantingh, die als deskundige bij het hoger beroep aanwezig was, wijst erop dat op het spuitschema van de teler meerdere producten staan met dezelfde werkzame stoffen. De zogeheten stapeling wordt bij de beoordeling door het Ctgb niet meegewogen. Elk middel wordt afzonderlijk goedgekeurd.

Voor de voorzieningenrechter in Assen was dat een van de overwegingen om de risico’s voor de omwonenden zwaarder te laten wegen. Er is, constateerde de rechter, een gat tussen de officiële toelating van een aantal bestrijdingsmiddelen en de (ernstige) effecten die zij toch op mensen kunnen hebben.

Baanbrekende uitspraak

Deskundigen reageerden daarom verheugd op de uitspraak in Assen die leidde tot een spuitverbod. “Er zijn zoveel zorgelijke indicaties dat het niet goed gaat met het grootverbruik van pesticiden, de gevolgen voor de weidevogels, de bijen, de gezondheid van mensen. Die moeten een keer consequenties hebben”, zei Ad Ragas, Nijmeegs hoogleraar humane en ecologische risicobeoordeling van chemische stoffen half juni in Trouw.

Hoogleraar Bas Bloem waarschuwde voor de relatie tussen pesticiden en parkinson naar aanleiding van de ‘gedurfde’ uitspraak. “Parkinson is de snelst groeiende ziekte in de wereld”, zei hij. “Het verband met toxische stoffen is duidelijk. De rechter draait de bewijslast daarom nu om: eerst moet duidelijk zijn dat het gebruik van specifieke pesticiden veilig is.”

Het hof in Zwolle draait die baanbrekende uitspraak nu weer terug. Pas eind juli volgt de motivering, maar het ligt voor de hand dat het hof meeweegt dat de teler zich aan de wet houdt. Hoogleraar Ragas zei al na de uitspraak in juni dat een teler erop moet kunnen vertrouwen dat de regelgeving goed is.

