Leeuwarden botst over de vraag of woningen boven weidevogels gaan

Een enorme rieten kunstgrutto op een boerenkar rijdt rondjes bij het stadhuis in Leeuwarden. Uit een speaker klinkt de roep van de nationale weidevogel. Tientallen actievoerders houden protestborden omhoog. Op een langgerekt spandoek staat: “80 meterbufferzone is een schaamlapje.”

Het zoveelste protest tegen woningbouw aan de rand van het weidevogelbroedgebied Hounspolder had woensdagavond echter weinig effect. De Leeuwarder gemeenteraad, met daarin onder meer GroenLinks, stemde in met het woningbouwplan De Hem.

De kwestie Hounspolder is al geruime tijd een heet hangijzer in de Leeuwarder gemeentepolitiek. Het boerenland aan de zuidkant van de stad, bij het dorp Goutum, is een weidevogelparadijs. Op nog geen 10 hectare zijn maar liefst honderd broedparen van grutto, kievit, scholekster en tureluurs geteld. Later maaien, een hoog waterpeil, hekken tegen roofdieren en ruige mest, die insecten trekt, maken het weiland tot een kraamkamer voor weidevogels.

Vogels moeten uitwijken

Een raadsbrede motie uit 2018 verzekerde dat het natuurgebiedje tot in lengte van jaren vogelpolder moest blijven. Maar Leeuwarden heeft woningen nodig. Aan de rand van de Hounspolder moeten er 400 komen, waarvan 60 voor de sociale verhuur. “Weidevogels moeten plaatsmaken voor woningen”, zegt wethouder Hein de Haan (PvdA) van Leeuwarden onomwonden. “De vraag naar nieuwe huizen is groot. Dertig kavels voor een ander nieuw plan werden in een avond verkocht. Woningen gaan boven vogels.”

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde hem woensdagavond. Oppositiepartij VVD sloot zich bij het rood-groene college (PvdA, GroenLinks, CDA, Gemeentebelangen) aan. “De woningnood is hoog”, zei PvdA-raadslid Dirk Visser. En de vogels? Die kunnen uitwijken naar het nabijgelegen natuurgebied Himpensermar. De verplichte weidevogelcompensatie werkt goed, zegt De Haan, over maatregelen bedoeld om de weidevogels in het gebied te behouden, waarbij 429 hectare zou worden gecompenseerd. Juist niet, schamperen tegenstanders. Mooi op papier, maar in de praktijk valt het tegen.

Dat het college een zelfgevraagd advies van een ecologisch onderzoeksbureau terzijde schuift, wekt eveneens veel onbegrip. Dat bureau adviseerde een 300 meter brede groene bufferzone tussen polder en woonwijk, om de vogels zo min mogelijk te verstoren. Maar het college vindt 80-100 meter voldoende.

Te weinig, waarschuwen Vogelbescherming, natuurorganisatie It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Friese Milieufederatie, Milieudefensie en de Friese vogelwachten. Met zo’n kleine buffer zullen de weidevogels verdwijnen. Voorzitter Janny Vlietstra van It Fryske Gea, prominent PvdA-lid en oud-Eerste Kamerlid van die partij, probeerde de Leeuwarder PvdA-fractie tevergeefs te overtuigen van een buffer van 300 meter. “Je hebt nu de rare situatie dat er enerzijds veel geld wordt uitgetrokken voor weidevogels, zoals in het Aanvalsplan Grutto, maar dat tegelijkertijd een pareltje wordt opgeofferd.”

Als De Hem doorgaat, volgt een “ecologische ramp”, waarschuwde raadslid van de Friese Nationale Partij Jan Willem Tuininga. Ook GroenLinks moest het ontgelden. Hoezo stemt deze partij in met het verkwanselen van een uniek natuurgebied? vroeg FVD-raadslid Kevin Oudhuis: “Wij kiezen voor natuur.” “Het wringt”, gaf Wim Spoelman van GroenLinks toe. “Maar de compensatiegebieden maken dit plan voor ons acceptabel.”

‘Vogels volgen geen bordjes’

Tsjeard Hofstra van Urgenda, dat zich recentelijk aansloot bij de tegenstanders, is teleurgesteld. “We hoopten dat GroenLinks groen of links zou zijn. Dier en klimaat delven het onderspit.” Wethouder De Haan denkt dat het meevalt. Hij wil alles op alles zetten om de Hounspolder in stand te houden. Onder meer door het verhogen van het waterpeil in de sloten bij de buffer. Ook wijst hij op de open vluchtroute voor vogels naar de aangrenzende Himpensermar. FNP-raadlid Tuininga verwacht er weinig van. “Vogels volgen geen bordjes waar ze heen moeten vliegen.”

Om het plan te keren stappen tegenstanders naar de Raad van State. Eerst zullen ze vragen om een voorlopige voorziening. “Er mag dan geen shovel het land op voordat de bezwaarprocedure is afgerond”, legt Sietske Inberg van Milieudefensie-Leeuwarden uit. Haar medestander Marieke Prins heeft goede hoop dat de rechter De Hem zal keren. “Als we dit unieke natuurgebied niet kunnen beschermen, kunnen we niks beschermen.”

