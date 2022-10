Leden LTO geven stikstofrapport van Remkes ‘krappe voldoende’

Honderden piekbelasters snel uitkopen om de juridische stikstofcrisis zo snel mogelijk op te lossen? Leden van boerenorganisatie LTO zijn er met een 5,1 als rapportcijfer niet erg enthousiast over. Remkes’ voorstellen voor een aanpak die op lange termijn breder kijkt dan alleen stikstof? Die kunnen met een 6,7 op een stuk meer enthousiasme rekenen.

LTO maakte dinsdagmorgen de eerste resultaten van een grote ledenraadpleging over het rapport van stikstofcrisismanager Johan Remkes bekend. Dat gebeurt op basis van gemiddelde rapportcijfers, waarbij het patroon zich laat raden. Daar waar Remkes tegemoet kwam aan door boeren gevoelde pijn, scoort hij een dikke voldoende. En daar waar het juist voor de agrarische sector schuurt, gaat de beoordeling omlaag.

De gemiddelde slotsom is een mager zesje: een 5,8, om precies te zijn. Hoe die beoordeling precies tot stand is gekomen, is momenteel nog niet bekend. Zo is nog onduidelijk of de polarisatie in LTO-gelederen groot is, en of er bijvoorbeeld veel tienen en enen zijn uitgedeeld. Of dat de leden juist allemaal rond de vijf, zes en zeven samenklonteren.

Duidelijk is wel dat de respons relatief beperkt is. Met een kleine 2500 respondenten sprak minder dan een tiende van de LTO-leden zich uit. Daarmee lijkt in elk geval helder dat er geen overduidelijk signaal uit de enquête komt. Boeren wijzen de lijn van Remkes niet zo overtuigend af dat er een eensluidende en massale tegenstand uit doorklinkt. Maar LTO kan ook niet echt zeggen dat de leden het mandaat geven om met dit rapport als basis de crisis uit te gaan.

Dat wil zeggen: voor zover LTO daar zelf over gaat. Want waar de boerenorganisatie het rapport opknipt in stukjes, die dus elk een eigen rapportcijfer krijgen, presenteerde Remkes zijn aanpak als een integraal pakket. Het heeft geen zin om daaruit selectief te gaan winkelen, zo staat al in het begin van zijn inleiding. Vraag is daarmee nu vooral hoe het kabinet met Remkes’ zwaarwegende advies omgaat. Dat maakt stikstofminister Christianne van der Wal vrijdag bekend.

Lees ook:

Uitkopen piekbelasters geen goede, maar een noodzakelijke oplossing, aldus een bezwaarde Remkes

Het kabinet zou binnen één jaar de 500 à 600 bedrijven met de grootste stikstofinvloed op de natuur moeten laten stoppen. Alleen zo is de juridische impasse op korte termijn te doorbreken, concludeert stikstofcrisismanager Johan Remkes.