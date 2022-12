Lang over het hoofd gezien: hoe plastic klimaatverandering versnelt

Het verbaasde onderzoeker Paul Stegmann al langer. Dat de IPCC-rapporten, waar landen hun klimaatbeleid op baseren, nauwelijks informatie bevatten over de klimaatimpact van plastic. “Terwijl bijna 5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door plastic komt.” Stegmann dook voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht in dit gat, en wist samen met het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) voor het eerst de plasticsector aan veelgebruikte klimaatmodellen toe te voegen.

Eén van de conclusies, vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature: als de wereld op de huidige voet doorgaat, verdubbelt de productie van plastic in de periode tot 2050, en verdriedubbelt het zelfs tot 2100. Vooral door bevolkingsgroei en welvaartsgroei in landen als China, groeit de vraag naar bijvoorbeeld producten of voedsel in plasticverpakkingen gigantisch. Met veel extra uitstoot als gevolg.

Enkele eerdere onderzoeken voorspelden ook al zo’n groei. Vernieuwend aan het Nederlandse onderzoek is met name dat het de gevolgen van die groei voor het klimaat in kaart brengt, en ook hoe die zich ontwikkelt in relatie met andere industrieën, zoals de energiesector. Hierdoor kunnen wetenschappers in toekomstige IPCC-rapporten ook de plasticsector gedetailleerder meenemen, wat op termijn weer zou kunnen leiden tot strenger plasticbeleid, bijvoorbeeld op een volgende klimaattop.

Hoogleraar en co-auteur Martin Junginger legt uit dat veel mensen bij plastic vooral vrezen voor vervuiling: voor wat er gebeurt als plastic in de berm of oceaan belandt. “Veel mensen linken dat aan klimaatverandering, maar dat klopt eigenlijk niet.” Plastic bestaat vooral uit olie, en paradoxaal genoeg is de impact op het klimaat juist klein als dat in de natuur belandt. “Dan breekt plastic nauwelijks af, dus produceert het geen CO2.” Juist in afvalverbrandingscentrales, waar ook in Nederland het gros van het plastic belandt, komen de broeikasgassen vrij.

De modellen van Stegmann en Junginger onderstrepen dat het wereldwijde plasticsysteem op de schop moet, naar meer hergebruik, recycling en een overstap naar ‘bioplastics’, bijvoorbeeld gemaakt van mais of suikerriet. De strengere wetgeving waar de Europese Commissie aan werkt – die bijvoorbeeld driekwart van de verpakkingen herbruikbaar moet maken – is ‘een goede, ambitieuze stap’, en zou volgens de onderzoekers wereldwijd navolging moeten krijgen.

In theorie kan de industrie in enkele decennia naar een plasticsector waar geen of nauwelijks meer uitstoot is. “Plastic gemaakt van mais kan in principe zelfs een negatieve uitstoot hebben, omdat planten CO2-opnemen, en die in plastic producten met lange levensduur worden opgeslagen.”

Tegelijkertijd blijkt de transitie van fossiele plastics naar plantaardige plastics moeizaam. Het is voor bedrijven nog goedkoper om plastic van olie te maken dan van planten. De industrie heeft de laatste twintig jaar de verduurzaming volgens hoogleraar Junginger eerder vertraagd en tegengewerkt dan aangejaagd, uit angst duurdere producten te moeten verkopen dan de concurrent.

Er bestaat geen wetgeving die het maken van plantaardige, duurzamere plastics aanmoedigt. “CO2-uitstoot wordt wel belast in Europa, maar het maken van plastic zelf niet.” Ingewikkeld aan het beperken van de uitstoot van plastic is dat de broeikasgassen niet allemaal vrijkomen bij de productie ervan, maar deels pas als het in de verbrandingsoven belandt.

Toch ziet de hoogleraar meer manieren om de klimaatimpact van plastic te verkleinen, naast de aangekondigde EU-plannen. Zo pleit hij voor een belasting op de productie van niet-duurzame verpakkingen. “Mits dit geen slechte gevolgen heeft voor de situaties waarin plastic juist een duurzamer alternatief is, zoals in de auto-industrie of bouw, waar het metaal kan vervangen. “

Ook kunnen veel meer producten in standaardverpakkingen verpakt worden, net zoals PET-flessen, waar klanten statiegeld voor krijgen. “Als andere producten, zoals melk en flessen sap, ook allemaal in recyclebare flessen zitten, kan dat op termijn misschien de helft van het plastic verpakkingsafval besparen.”

