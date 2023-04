LandschappenNL optimistisch over gesprek met boeren

LandschappenNL is optimistisch over gesprekken met de boeren. ‘Biodiversiteit is een productiefactor voor de landbouw van de toekomst’, zegt directeur Hank Bartelink.

Hij wil ‘het natuurbelang bewaken’, zegt Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL, over de gesprekken over een landbouwakkoord. “Maar wij staan voor iets breders. Met meer duurzame landbouw kunnen we een mooier landschap maken. Tegelijkertijd hebben ook boeren belang bij een rijke natuur. Daar blijf ik op hameren.”

LandschappenNL is de enige natuurorganisatie bij de onderhandelingen. “Het is een zware opgave”, vindt Bartelink. “Wij willen hier een succes van maken, want duurzame landbouw is een voorwaarde voor een mooier landschap en meer biodiversiteit. Het is niet zomaar een moetje. Zonder regenwormen en bijen is er sowieso straks geen gezonde voedselproductie mogelijk.”

“Biodiversiteit is een productiefactor voor de landbouw van de toekomst. Boerenorganisaties werkten om die reden eerder mee aan een plan om 10 procent van het landelijk gebied te voorzien van onder meer bomen, struiken, heggen en waterpoelen.”

LandschappenNL verenigt alle negentien landschapsorganisaties in Nederland, zoals het Landschap Noord-Holland en het Gelders Landschap. Zij beheren onder meer bossen, duinen, hei, grasland en water. In totaal hebben de organisaties 115.000 hectare beschermde natuur onder hun hoede.

Hank Bartelink, directeur van LandschappenNL.

Adema zoekt draagvlak

Minister Piet Adema van landbouw wil dolgraag komende maand een akkoord sluiten. Behalve LandschappenNL, zitten er nu nog drie boerenorganisaties aan tafel. Dat zijn de grootste belangenorganisatie LTO, een club van jonge agrariërs en een vereniging van biologische boeren. Verder zijn de voedingsindustrie, de provincies en het ministerie van landbouw vertegenwoordigd.

Adema hoopt dat het akkoord hem een visie op de landbouw aanreikt die, na de felle protesten van boeren, op draagvlak kan rekenen. Een akkoord kan ook provincies helpen bij zogeheten gebiedsplannen die ze voor 1 juli moeten maken van het kabinet. Daarin moeten afspraken staan met onder meer boeren over de toekomstige indeling van de schaarse ruimte, én over de bescherming van de natuur en het klimaat door minder stikstof en kooldioxide, schoner water en meer biodiversiteit.

Vorige week verliet een van de boerenorganisaties Agractie mopperend het overleg. Bartelink: “Jammer. Ze vertegenwoordigen toch een deel van de boeren. Ik hoop dat zij zich er toch voor een groot deel in herkennen als er een akkoord komt.”

Een belangrijk twistpunt is het creëren van overgangsgebieden rond beschermde Natura2000-terreinen, in veenweidegebieden en rond beekdalen. Het kabinet koerst aan op het aanwijzen van ongeveer 180.000 hectare ‘landschapsgrond’ waar geboerd kan worden onder voorwaarden, zoals het niet gebruiken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

‘Er is geld te verdienen'

“De boerenorganisaties vrezen dat landschapsgrond langzaam maar zeker natuur wordt. Dat is een misverstand”, zegt Bartelink. “Het blijft landbouwgrond en er is geld mee te verdienen. Een boer moet bijvoorbeeld een vergoeding krijgen als het waterpeil wordt verhoogd. Hij houdt op die manier meer schoon water vast en voorkomt verdroging. Schoon zoet water is nu al van eminent belang en dat wordt alleen maar meer. Ook onderhoud van het landschap moet door de overheid worden betaald als ecosysteemdiensten. Het behoud van het ecosysteem moet ons als samenleving iets waard zijn en de boer is daarbij onmisbaar.”

Het niet gebruiken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kan praktisch betekenen dat een boer met bijvoorbeeld 50 hectare landschapsgrond en 80 koeien een deel van het vee van de hand moet doen, zegt Bartelink. “Het hoeft niet per se. Misschien stopt de buurman en kan die grond worden gepacht. Het is maatwerk per gebied en soms per bedrijf. Het verdienmodel is in iedere situatie anders.”

Bartelink denkt dat de verschillen tussen de overgebleven boerenorganisaties en LandschappenNL te overbruggen zijn. “We zijn in ons land bezig het milieu te vergiftigen. Iedereen weet dat we moeten samenwerken om iets te veranderen. De een doet dat met frisse tegenzin, de ander ziet volop kansen.”

Agractie eensgezind: ‘Liever geen akkoord dan een slecht akkoord’

De achterban van boerenorganisatie Agractie staat massaal achter het besluit om niet langer mee te praten over het landbouwakkoord. Maar ze vrezen ook dat andere boerenorganisaties, zoals LTO, wél tekenen. Met alle gevolgen van dien.

Verbazing over het voortijdig weglopen van Agractie bij landbouwoverleg

De boerengroep Agractie is de deur uitgelopen bij overleg over een landbouwakkoord. Verrassend vinden de gesprekspartners zoals LTO: ‘Er waren nog geen besluiten genomen.’



Ook minister Van der Wal wil meer groen en water. ‘Dit is een heel goed plan’

Op verzoek van het kabinet is er een plan gemaakt om het landschap te verfraaien en tegelijk het klimaat en biodiversiteit vooruit te helpen. Minister Van der Wal ziet het wel zitten.