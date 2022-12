Landen worden het eens in Montreal: een ‘Parijs-moment’ voor biodiversiteit

Wat het akkoord in Parijs in 2015 betekende voor het klimaat, dat kan het vandaag bereikte akkoord van Montreal gaan betekenen voor de natuur. Na twee weken onderhandelen werden de bijna tweehonderd VN-landen het vanochtend in Canada eens over nieuwe, strengere afspraken om de wereldwijde biodiversiteitscrisis tegen te gaan. Het belangrijkste zijn de afspraken om 30 procent van de aarde te beschermen voor 2030, financiële toezeggingen voor natuurbehoud, onder meer van rijke voor arme landen, en de erkenning van de rol van inheemse volken bij natuurbescherming.

Universitair hoofddocent bos- en natuurbeleid Jelle Behagel van Wageningen University & Research (Wur), die de onderhandelingen volgde, voelt zich blij en opgelucht. “Het is een historisch besluit”, zegt hij. Ook Coenraad Krijger, directeur Nederland van de internationale unie voor natuurbescherming IUCN, denkt dat dit mogelijk een historische omwenteling kan betekenen in de wijze waarop landen wereldwijd met de natuur omgaan. Eerdere biodiversiteitsdoelen waren altijd redelijk slap geformuleerd, zegt Behagel. Het ontbrak vaak aan toezeggingen over geld. De eerdere Aichi-doelen ter bescherming en bevordering van de biodiversiteit zijn dan ook bijna allemaal niet gehaald. “Je kunt zeggen dat Montreal het eerste echte biodiversiteitsakkoord is met tanden.”

Rol van inheemse volkeren

De verwachting was al wel dat landen het eens zouden worden over de ’30 by 30’-doelstelling. Dat was de grote insteek van deze top. Nu is nog maar zo’n 15 procent van de aarde beschermd, en dat percentage moet omhoog. Specialer is dat landen het eens werden over de financiering van natuurbehoud. In totaal moet wereldwijd 200 miljard euro per jaar naar natuurbehoud gaan, waaronder ontwikkelingsgeld van rijke voor arme landen. Dat loopt op tot in totaal 30 miljard euro per jaar in 2030. Eerdere biodiversiteitsakkoorden noemden daarnaast nooit de rol van inheemse volkeren, terwijl zij een kwart van de aarde beheren. Het is een doorbraak dat zij nu wél meermaals in de tekst genoemd worden, zegt Behagel. Ook Ann Lambrechts van Greenpeace zegt vanuit Montreal “heel blij te zijn dat er eindelijk erkenning voor hen is”.

Deelnemers aan de biodiversiteitstop voor een muur met een grote afbeelding van een walvis. Beeld AFP

Hoewel Behagel afgelopen weekend nog vreesde dat de top mogelijk zou mislukken, is hij nu blij verrast door de verschillende concrete en meetbare doelen die de uiteindelijke slottekst hebben gehaald. Eerder waren er slechts afspraken over enkele miljarden voor natuurbehoud per jaar, nu moet er veel meer geld komen. Daarnaast moet de bescherming van 30 procent van de aarde ook op een strengere manier gerapporteerd en gecontroleerd gaan worden. “In het verleden hoefden landen alleen te rapporteren dat ze een biodiversiteitsstrategie hadden. Dat is straks niet meer voldoende.”

Ook gaan landen kritisch kijken naar financiële prikkels die schadelijk zijn voor de biodiversiteit, zoals subsidies die intensieve landbouw met veel pesticiden stimuleren. Zulke subsidies moeten ‘gestopt, uitgefaseerd of hervormd worden’, met als doel om minstens vijfhonderd miljard dollar natuurschadelijke subsidies per jaar uit de wereld te helpen.

Landen willen ook de impact van landbouwgif terugdringen, hoewel de tekst hierover is afgezwakt. In een eerdere versie van het akkoord werd gesproken van het ‘halveren van de pesticiden’, uiteindelijk werd dat het ‘halveren van het risico’, een verschil waar de landbouwindustrie blij mee zal zijn. “Het is enige ambitie”, zegt Behagel kritisch, “maar erg zacht uitgedrukt. Want hoe meet je dat risico bijvoorbeeld?”

Deur open voor industriële activiteiten

Natuurorganisaties en deskundigen zijn ook niet onverdeeld positief over de uitslag. De slottekst bevat veel van dit soort afzwakkingen – deels onvermijdelijk bij een compromis tussen bijna tweehonderd landen. Lambrechts van Greenpeace vindt dat de eisen voor de 30 procent beschermd gebied te ruim geformuleerd zijn. “Door de formulering in de tekst blijft een deur open staan voor industriële activiteiten binnen beschermde gebieden, in uiterste gevallen zelfs voor de winning van olie.” Volgens Greenpeace is dit nu ook al een probleem bij het beschermde natuurgebied in Europa.

Esther Turnhout, hoogleraar wetenschap, techniek en samenleving aan de Universiteit Twente, denkt dat het huidige akkoord op dit moment “de hoogst haalbare deal” is. Tegelijkertijd mist zij in de slotverklaring een aanpak voor de onderliggende oorzaken van biodiversiteitsverlies: overproductie, overconsumptie en landgebruik. “Landen schrijven nu wel dat mensen minder moeten consumeren en hun ecologische voetafdruk moeten verkleinen, maar zonder een te kwantificeren doel. Dan heb je eigenlijk te weinig aan zo’n afspraak.”

Turnhout stipt ook aan dat de 30 procent bescherming niet voor elk land afzonderlijk gaat gelden, maar waarschijnlijk een globaal doel is. Dichtbevolkte landen zoals Nederland hoeven dus niet op de schop om ineens een derde van het land te beschermen. “Deels is dat logisch. Tegelijkertijd wil je niet dat landen een soort aflaten kopen, en ondertussen hun eigen natuur blijven verwaarlozen.” Volgens Turnhout bestaat de kans dat zo’n 80 procent van het wereldwijd te beschermen gebied in Afrika zal liggen. “Dan is dit geen eerlijk en rechtvaardig doel. Iedereen heeft recht heeft op een schone en gezonde leefomgeving met voldoende biodiversiteit.”

We beginnen pas

Behagel en Turnhout vinden beiden dat de delegatie uit Namibië de uitkomst van Montreal bij de slotvergadering treffend verwoordde. Die zei dat we het probleem op deze top niet hebben opgelost – we beginnen juist nu. Behagel denkt dat Montreal de equivalent van het Parijs-akkoord voor de natuur kan zijn. “Parijs heeft het klimaatprobleem ook niet opgelost. Maar de afspraken die zijn gemaakt, bleken wel cruciaal om stappen te zetten tegen klimaatverandering. Hopelijk gaan we dat de komende jaren ook zien voor het beschermen van de natuur.”

