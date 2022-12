Landen sluiten akkoord over natuurbehoud op biodiversiteitstop VN

De bedoeling is dat rijke landen uiterlijk in 2025 jaarlijks 20 miljard dollar uittrekken om arme landen te helpen de biodiversiteit op aarde te redden, oplopend tot 30 miljard in 2030. In datzelfde jaar moet ook in ieder geval 30 procent van het land, de zoetwatergebieden en de wereldzeeën worden beschermd om verlies aan natuur te voorkomen. Nu heeft nog maar zo’n 17 procent van het land en 8 procent van het water een beschermde status.

Het totale bedrag dat landen in het akkoord zeggen te gaan investeren in biodiversiteitsbehoud, loopt op tot 200 miljard dollar per jaar in 2030. Dan gaat het dus niet alleen om hulpgelden voor armere landen, maar ook om investeringen in de natuur in eigen land. Dat geld zou niet allemaal van de overheid moeten komen, maar ook van private investeerders.

Alleen Congo is niet tevreden met de uitkomst van het overleg en steunt het akkoord niet. Dat heeft de voorzitter van de top in Montreal bekendgemaakt.

Onderhandelingen leken vastgelopen

De afgelopen dagen leken de onderhandelingen hopeloos vast te lopen, zegt Jelle Behagel, universitair hoofddocent bos- en natuurbeleid aan de Wageningen Universiteit. Samen met twee studenten woonde hij meerdere onderhandelingssessies bij en zag vooral “botsende wereldvisies”. Vooral geld was een splijtzwam.

Rijke landen, waaronder die uit de Europese Unie, Canada, Noorwegen en Japan zijn gecharmeerd van een aanpak waarin financiële instellingen een grote rol spelen bij het beschermen van de natuur, en er filantropische fondsen gebruikt worden om natuurbescherming en -herstel te financieren. Maar Afrikaanse landen, Brazilië, Iran, India en Indonesië geloven niet dat de markt de natuur kan beschermen. Ze geven de rijke westerse landen bovendien de schuld van de teloorgang van de biodiversiteit.

Afspraken op klimaattop

De biodiversiteitstop in de Canadese stad Montreal begon nog geen drie weken nadat in Sharm-el-Sheikh een akkoord was gesloten over maatregelen tegen klimaatverandering. Op de klimaattop in Egypte werden onder meer afspraken gemaakt over een wereldwijd fonds voor klimaatschade.

Met biodiversiteit wordt al het leven op aarde bedoeld: van planten en dieren tot micro-organismen en schimmels. De afgelopen decennia is de biodiversiteit in hoog tempo afgenomen, doordat verschillende soorten dieren en planten zijn verdwenen en bestaande populaties steeds kleiner worden.

