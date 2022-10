Landbouwgif nestelt zich in het haar van de boer en zijn buren

Hoe dichter je bij een akker woont waarop met gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt, hoe hoger het gehalte bestrijdingsmiddelen in je haar. Bij boeren zit vijf keer zo veel landbouwgif in het haar als bij stedelingen, andere bewoners van het platteland hebben vier keer zo veel pesticidenresten in hun haar. Dat is de conclusie van de Europese pesticiden check-up die actiegroepen tegen pesticidengebruik deze zomer hebben uitgevoerd en vandaag naar buiten brengen.

In de check-up zijn driehonderd haarmonsters uit vijftien landen, waarvan 32 uit Nederland, onderzocht. Bij een op de drie onderzochte personen zat landbouwgif in het haar. Het laboratorium keek naar 30 van de 455 bestrijdingsmiddelen die in de Europese landbouw zijn toegelaten. Daarvan zijn er 25 in de haarmonsters aangetroffen, gemiddeld twee middelen in het haar van boeren en gemiddeld 0,4 verschillende stoffen bij anderen. De aangetroffen gehaltes van de stoffen liggen bij boeren en plattelandbewoners tientallen tot honderden malen hoger dan bij stedelingen.

Eten van bespoten voedsel

Met slechts driehonderd deelnemers is de check-up is niet meer dan een signaal. Er is meer onderzoek nodig, zeggen Good Food Good Farming en Expozom, die de haarmonsters hebben laten onderzoeken, met medewerking van onder meer Pesticide Action Network Nederland (Pan NL). Wel stellen ze vast dat het risico op negatieve effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid groter is naarmate de afstand tot het gebruik ervan kleiner is.

Opvallend resultaat van het onderzoek is dat dit ook geldt voor het eten van bespoten voedsel. Het gehalte aan gif in het haar van mensen die biologisch eten bevat 2,6 keer minder gifstoffen en ook een veel lager gehalte daarvan dan het haar van mensen die gangbaar geteeld voedsel eten. Pan NL pleit daarom niet alleen voor een snelle reductie van het pesticidengebruik, met 80 procent in 2030 en volledige uitfasering in 2035, maar ook voor overheidsmaatregelen om de consumptie van biologisch voedsel te stimuleren.

Europa exporteert middelen die binnen de EU verboden zijn

De pesticidencheck-up komt naar buiten in een actieperiode voor gezond voedsel die samenvalt met Europese besluitvorming hierover in Brussel. Maandag presenteerden de Heinrich Böll Stichting, Friends of the Earth en Pan Europe de Pesticide Atlas, waaruit blijkt dat de hoeveelheid pesticiden die wereldwijd wordt gebruikt sinds 1990 met 80 procent is toegenomen.

In de bestrijdingsmiddelenindustrie gaat ruim 130 miljard euro om. Een kwart van de middelen wordt verkocht in Europa. Europa is ook de grootste exporteur van middelen die binnen de Europese Unie verboden zijn. Die worden elders alsnog gebruikt, soms op voedsel of grondstoffen die Europa weer importeert.

