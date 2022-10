Lagere olieproductie? Grotere kans op wereldwijde recessie, zegt Internationaal Energieagentschap

Wie draait er nou de oliekraan dicht nu de wereld schreeuwt om goedkopere energie, nu consumenten precies níet zitten te wachten op hogere benzineprijzen door een kleiner aanbod op de oliemarkt? Wereldleiders als de Amerikaanse president Joe Biden moesten vorige week verbeten aanzien hoe Opec+, een groep olie-exporterende landen waaronder Saudi-Arabië en Rusland, besloot om de dagelijkse olieproductie met 2 miljoen vaten terug te brengen.

Die productieverlaging zou nodig zijn om de olieprijs te stutten, tot onvrede van alle níet-olieproducerende landen. Boze wereldleiders krijgen nu bijval van het gerenommeerde Internationaal Energieagentschap (IEA) uit Parijs. De wereldeconomie zou wel eens in een recessie terecht kunnen komen door de beslissing tot productieverlaging, schrijft de denktank donderdag in een nieuw rapport.

Nu was vrees voor een recessie precies de reden dat de olielanden tot het afschalen van de productie overgingen, zo meldden hun afgevaardigden begin deze maand na een bijeenkomst in Wenen. Door een lagere verwachte economische groei, of zelfs krimp, zou er volgens het oliekartel wereldwijd minder vraag zijn naar olie de komende tijd.

Staatsbegroting

Voor de rest van dit jaar gaat Opec inmiddels uit van een groei van ruim 2,6 miljoen vaten per dag, bleek woensdag. In een vorige raming was dat nog 3,1 miljoen vaten.

Het kartel heeft de economische vooruitzichten dan ook flink naar beneden bijgesteld. Schatten economen uit die olielanden vorige maand nog dat de Amerikaanse economie volgend jaar met 1,7 procent zou groeien, nu houden ze het nog maar op een groei van 0,8 procent. In de eurozone gaat het zelfs om een bijstelling van 1,7 procent naar 0,3 procent in 2023.

Met andere woorden: het is écht nodig om de productie terug te schroeven, anders daalt de olieprijs te veel. Dat zou de staatsbegroting van de olielanden te veel raken. Aldus die landen zelf.

Laatste zetje

Het gezaghebbende IEA haalt daar nu hard naar uit. De beslissing om de productie terug te schroeven is volgens de denktank ronduit gevaarlijk. Inflatie en stijgende rentestanden eisen ook nu al hun tol bij bedrijven en consumenten, zo staat in het jongste rapport, en hogere olieprijzen kunnen dan wel eens het laatste zetje zijn om de wereld in een recessie te duwen.

Inderdaad is olie de afgelopen weken weer duurder geworden, nadat de prijs juist wat op zijn retour was deze zomer. Eind september kostte een vat Brent-olie nog 84 dollar, een stuk lager dan de pieken van eerder dit jaar. Maar sinds uitlekte dat Opec+ zijn productie zou afschalen, staat de prijs alweer ruim 10 procent hoger.

Dat neemt niet weg dat óók IEA het verwachte olieverbruik vrij drastisch omlaag heeft bijgesteld sinds haar vorige maandrapport. Maar waar de olielanden zelf zeggen de inkomsten uit een hogere olieprijs nodig te hebben, ziet de IEA de productie-afschaling als beslissing waar werkelijk niemand beter van wordt.

Sneller afstappen van fossiele brandstoffen

Consumenten betalen er meer door, maar de olielanden schieten ook zichzelf in de voet, denkt IEA. Door de prijzen zo hoog op te laten lopen terwijl de rest van het leven al duur genoeg is, zullen landen alleen maar sneller afstappen van fossiele brandstoffen en overgaan op alternatieve energie.

Duidelijk is dat die alternatieven er nú nog niet zijn, merkt IEA terloops op. Vanaf december wil de Europese Unie bijna geen ruwe olie meer invoeren uit Rusland, als onderdeel van sancties om dat land te straffen voor de oorlog.

Maar met nog minder dan twee maanden te gaan zouden EU-landen op dit moment nog de helft van hun vooroorlogse import uit Rusland moeten vervangen door andere leveranciers, schrijft IEA. Het is lastig om die vervanging te vinden. Veel olielanden, waaronder Kazachstan en Nigeria, kampen met productieproblemen. Zij produceren nu al minder dan ze aanvankelijk hadden toegezegd.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat OPEC rekent op een wereldwijde vraag van 2,6 miljoen vaten per dag voor de rest van dit jaar. Dat is veranderd in: een groei van de vraag van 2,6 miljoen vaten per dag.

