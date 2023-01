Laat de snowboarder op de sneeuwloze piste de kanarie in de kolenmijn zijn

Een van de opvallendste beelden van deze winter vond ik snowboarders en skiërs op een strookje sneeuw, met vooral heel veel gras en rotsige bodem om zich heen. En een kunstsneeuwmachine op de achtergrond. Het was in een populair wintersportoord in Frankrijk, of Zwitserland, Italië wellicht, ergens waar al sinds mensenheugenis, of toch zeker de jaren zeventig van de vorige eeuw, hele volksstammen naar toe reizen om zich van besneeuwde hellingen af te storten.

Voordat ik er meer over zeg: ik ben geen wintersporter. Ik stond één keer in mijn leven op ski’s – lesje, beginners, diep in Oostenrijk, onverstaanbare leraar – en het moment dat ik geheel ongewild in redelijk hoog tempo achteruit skiede en eindigde in een greppel vol doormodderde sneeuwresten wist ik dat het niet mijn sport was. Om over de opgelegde après-ski-‘gezelligheid’ en skihut-‘muziek’ nog maar te zwijgen.

Wintersport wordt onmogelijk

Maar goed, dat maakt het plezier dat vele anderen eraan kunnen beleven natuurlijk niet minder. En dat maakt de schok en de teleurstelling bij velen, in reportages op televisie of getuigenissen in de krant, volstrekt logisch. Het tempo waarin gletsjers verdwijnen, gecombineerd met (bijvoorbeeld) temperaturen van boven de 10 graden in de eerste dagen van januari, lijkt wintersport zoals we dat kennen volstrekt onmogelijk te maken.

De gletsjer, fijne basis voor een skigebied, is er straks niet meer. De sneeuw valt niet meer, of veel minder. En de temperaturen zijn, zowel gemiddeld als in de uitschieters, dusdanig dat de sneeuw die wel gevallen is zachtjes snikkend, eh, afdruipt.

En daar sta je dan, met je board en je wax en je mutsje en je skipas en je thermohandschoenen en je zin in knisperende sneeuw onder je door, terwijl de felle zon het op 2200 meter hoogte net niet wint van je inderdaad schandalig dure zonnebril. Whoosh whoosh whoosh en daarna warme chocomel en appeltaart.

U merkt, geachte lezer, voor iemand die nooit verder skiede dan een meter of veertig in achterwaartse richting heb ik me behoorlijk ingeleefd in de psyche (en het lijden, nu) van de gemiddelde wintersporter. En ja, ik weet dat er op allerlei plekken weer sneeuw ligt en ja, ik hoef u het verschil tussen weer en klimaat vast niet uit te leggen.

Miljoenen mensen drinken smeltwater

Plus: die verdwijnende gletsjers zijn nog een stuk ernstiger dan het ski-leed dat ze nu al veroorzaken. Overal ter wereld waar bergen zijn, worden rivieren gevoed door het smeltwater, hebben agrariërs in elke zin dat water nodig om hun land te irrigeren zodat ze mais en rijst en katoen kunnen verbouwen. Overal ter wereld drinken miljoenen en miljoenen mensen dat smeltwater op het moment dat het uit hun keukenkraan stroomt, overal ter wereld vult dat smeltwater stuwmeren en wordt er energie mee opgewekt. En overal ter wereld worden die waterhoeveelheden steeds kleiner.

Bij elke verandering die we meemaken (temperatuurstijging, extreem weer, droogte en bosbranden, leefgebieden die in de oceaan verdwijnen) hoop ik dat het de wake-upcall is die we nodig hebben. Dus ook nu hoop ik dat de snowboarder met drieduizend euro aan kleding en uitrusting, triest op een grashelling, zonder ook maar iets van sneeuw, de kanarie in de kolenmijn zal zijn.