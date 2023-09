Kwart van jonge werkenden ervaart burn-outklachten, vooral vrouwen

“We zien dat het aantal jonge werkenden met klachten toeneemt. En bij de groep jongeren met klachten neemt de ernst van de problemen toe”, zegt onderzoeker Malte van Veen. De onderzoekers spraken met jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar over hun psychische klachten en de oorzaken daarvan.

Onder jonge vrouwen is het aantal klachten de afgelopen twee jaar sterk toegenomen, blijkt uit het onderzoek dat is verricht in opdracht van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. In 2020 had 25 procent van deze groep last van burn-outklachten, in 2022 was dat percentage gestegen naar 29 procent. Maar ook bij jonge mannen nemen de zorgen toe: in 2015 had 13 procent burn-outklachten, dat was vorig jaar 23 procent.

De onderzoekers bekeken data van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die jaarlijks wordt gehouden onder 60.000 werkenden van alle leeftijden en hielden daarnaast voor dit onderzoek interviews met 27 jongeren.

Een constante stroom aan negatief nieuws

Jongeren ervaren veel druk om te presteren, staat in het rapport. Het gevoel dat zij altijd alles goed moeten doen, leidt tot veel stress. De onderzoekers melden dat het voor veel jongeren helpt om de problemen bespreekbaar te maken, thuis en op het werk.

Naast onzekerheid over de carrière is financiële onzekerheid een factor die leidt tot stress. Verder noemen jongeren de ‘constante stroom aan negatief nieuws’ over klimaat, stikstof, oorlog en corona als oorzaak van psychische klachten. Inflatie, hoge hypotheeklasten en studieschulden worden vaak genoemd als reden voor zorgen.

Sociale media hebben invloed op het zelfbeeld van jongeren en op stress die zij ervaren. Verder leiden sociale media af van onder meer het werk. ‘Sociale media zoals Instagram en LinkedIn versterken het gevoel niet goed genoeg te zijn. Het verwijderen van sociale media leidt onder een aantal deelnemers tot een afname van ervaren stress’, luidt een van de conclusies. “Maar dat hoeft niet voor iedereen te werken”, zegt onderzoeker Van Veen. “Je hebt allerlei vormen van sociale media, van Instagram tot de familie-app.”

De onderzoekers zien in alle sectoren tussen 2015 en 2022 een lichte stijging van het verzuim door psychische klachten die worden veroorzaakt door het werk. In de zorg en het onderwijs is het aantal klachten en het verzuim met psychische klachten hoog. De onderzoekers schrijven: “Er zijn steeds minder medewerkers in de zorg en het onderwijs zonder burn-outklachten”.

