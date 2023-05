Kunnen we door het personeelstekort fluiten naar de energietransitie?

De klimaatcrisis, de energiecrisis, de stikstofcrisis: je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Elke week tackelen we één vraag, als onderdeel van het grote geheel: een planeet die weer een paar millennia meegaat, met mensen erop: hoe komen we daar? In de Klimaatkwestie nemen Nienke Zoetbrood en Hannah van der Wurff je mee.