Kringlopen groeit nog altijd in populariteit. ‘Iedereen is op zoek naar dé schat’

Laatst griste ze een bloemetjesjurk en een ‘truttig rokje’ van een stapel aangeleverde kleding. “Uitstallen of laten liggen?”, vroeg Robin Buis, manager van de Schroeder Kringloop in de Haagse Torenstraat, aan een collega. “Oubollig toch?”, zei ze nog tegen die collega. Maar een student haalde dat truttige rokje al snel uit de rekken. “En het stond nog leuk ook.” Ook de bloemetjesjurk bleef niet lang hangen.

Sinds een jaar of drie ziet Buis een trend. Kringlopen - het is inmiddels een werkwoord - wint vooral onder jongeren aan populariteit. Van parelkettingen tot oversized jurken en hemden, armbanden en jasjes. “Vroeger had ik nog een eenvoudig lijstje bij het selecteren van kleding. Zoals geen vlekken of scheuren. En als tiende gebod: modieus. Maar dat laatste heb ik geschrapt. Tegenwoordig is alles modieus.”

Ook van de kopjes, bordjes en glaasjes die vroeger in de vitrinekast van menig grootmoeder stonden, worden de studenten in de Haagse binnenstad razend enthousiast, ziet Buis.

Die tendens laat zich nu ook in cijfers vangen. Vorig jaar zagen kringloopwinkels die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) het aantal betalende klanten stijgen met ongeveer 30 procent. Niet helemaal verwonderlijk, vanwege de dip die de coronapandemie opleverde. Maar ten opzichte van 2019, het laatste jaar vóór de coronapandemie, is ook de winkelomzet gestegen met zo’n 10 procent. Gemiddeld ontvingen de afzonderlijke kringloopwinkels vorig jaar 61.556 betalende bezoekers. Dat blijkt allemaal uit de Monitor Kringloop Nederland, die BKN deze week publiceert.

‘Binnen een dag was het weg’

Stoffig, muf en vol oude meuk. Dat imago past kringloopwinkels allang niet meer, zegt Buis. Laatst had ze nog een jasje hangen van een Frans modemerk. “Zo’n jasje kost normaal gesproken 700 euro. Hier was-ie geprijsd op 50 euro. Binnen een dag was het weg. Iedereen is op zoek naar dé schat.”

Buis ziet dj’s in haar winkel speuren naar cassettebandjes - “want ze zoeken samples”. En tegenwoordig past het Smurfenlied perfect in de platencollectie van menig vinylliefhebber. “Juist omdat het lekker fout is.”

Aan die groeiende populariteit van de tweedehandswinkels ligt ook de toegenomen aandacht voor duurzaamheid ten grondslag, zegt Marcel Marskamp. Hij is operationeel manager van alle kringloopfilialen van de Haagse stichting Schroeder, waar ook Buis werkt. Maar Marskamp benadrukt ook dat kringloopwinkels professioneler zijn geworden. De aankleding van de winkels is hipper, het aanbod beter en klanten kunnen via een speciale app (Byewaste) online een afspraak maken om meubels, kleding en andere producten op te laten halen bij hun thuis.

Ook opvallend: kringloopwinkels geven producten die eerder werden weggegooid vaker een tweede leven. Ook in een van de filialen van Schroeder staan meubels die door de eigen vrijwilligers en werknemers (vooral met een afstand tot de arbeidsmarkt) gerepareerd, geschuurd en gelakt zijn. Vorig jaar werd in 22 winkels ruim 337.000 kilo aan producten gerepareerd of opgeknapt, blijkt uit de monitor.

Een derde wordt gerecycled

Alles bij elkaar maakt het dat kringloopwinkels een opmerkelijke positie innemen binnen de detailhandel, maar ook in de werkgeverswereld. Want waar grote producenten vaak nog worstelen met hun ecologische voetafdruk, slaagden kringloopwinkels er vorig jaar in 156 miljoen kilo aan CO2 te besparen. Slechts 17 procent van de aangeleverde producten gaat naar de stort. Bijna 50 procent van de kleding, meubels, kopjes, borden en andere zaken die worden aangeboden, gaat zo de winkel in. Een derde wordt gerecycled.

‘Ik bel soms de Belastingdienst voor ze’

In Kringloop Den Haag, in de Haagse Weimarstraat, werkt al zeker twaalf jaar de 65-jarige John Haagstam. Vroeger elektricien, lasser en bakstenenbakker. Maar na een auto-ongeluk en een chronische oogziekte al jaren vrijwilliger. Ook hij ziet zijn filiaal steeds populairder worden. Zelfs onder de expats in de buurt.

Maar zijn filiaal heeft ook een sociale functie. Haagstam maakt een babbeltje met klanten, en helpt ze ook op weg. “Ik geef ze advies, bel soms de Belastingdienst voor ze. Of ik help ze op weg als ze schulden hebben.”

Haagstam wil niet anders dan werken. Hij doet het tegenwoordig vier dagen in de week. De overige dagen is hij vrijwilliger in een ouderencentrum. En als hij vrij is? “Dan treed ik op met mijn playbackgroep De Gouwe Ouwen op volle toeren.”

Veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Waar andere werkgevers het lastig vinden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnenboord te halen en te houden, weten kringloopwinkels niet beter. Zeker een derde van de kringloopwerknemers heeft langdurig in de bijstand gezeten, is volledig afgekeurd, zit in de reclassering, heeft een lichamelijke beperking of komt om een andere reden lastig aan een reguliere baan, blijkt uit de deze week gepubliceerde cijfers. “Ons hele bestaan is erop gericht”, zegt operationeel manager Marcel Marskamp over de filialen van de Haagse stichting Schroeder. Slechts 11 procent van de kringloopwerknemers wordt volgens de Branchevereniging Kringloop Nederland bestempeld als ‘regulier’.

